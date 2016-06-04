Kusursuz bir salon için 7 fikir

Salon dekorasyonumuzu kusursuz hale getirmek için yalnızca birbiri ile uyumlu mobilyalar seçmek yetmiyor. İyi bir dekorasyon mobilya seçiminden çok daha fazlası. Farklı okazyonlar için uygun mobilya parçaları, aydınlatma, mekanın gerçek atmosferini sağlayan duvar dekorları, kullanılan tüm eşyaların mekan ve birbiri ile ilişkisi dekorasyonu mükemmelleştiren unsurlar arasında. Bizler de bugün homify satfalarında çalışmalarını sergileyen mimar, iç mimar ve dekoratörlerden en güzel örnekleri bir araya getirerek kusursuz bir salon dekorasyonu için nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceledik. Salonunuzu yenilemeyi planlıyorsanız ya da salonunuzda yer alan yalnızca bazı parçaları değiştirerek yeni bir dekorasyon çalışması yapmayı planlıyorsanız, bu sayfada yer alam örnekler sizler için ilham kaynağı olabilir. Ayrıca üst menüde bulunan Odalar sekmesine tıklarsanız, farklı mekanlar için yapılmış dekorasyon binlerce örneğine ulaşabilir ve aradığınız ilhama bu şekilde ulaşabilirsiniz.
Salonda iyi bir ambiyans yakalamak ve gözü rahatsız etmeyen, kaliteli bir aydınlatma oluşturmak için hangi noktada ne tür bir aydınlatma sistemi kullanacağınıza iyi karar vermeniz gerekir. Ülkemizde aydınlatmaya fazla önem verilmiyor ve aydınlatma deyince bir iki avize seçimi ile işin bittiği düşünülüyor. Oysaki bir odanın ambiyansını oluşturan şey aydınlatmadan başkası değildir ve hakikaten iyi bir aydınlatma için işin profesyonelinden yardım almak son derece önemlidir.
Oturma odalarında yapılan en yaygın hatalardan biri koltuk takımının ortasına konan küçük halı ve kilimlerdir. Zemini parçalayarak mekanın bütünlüğü bozan küçük boyutlu halılar mekanı karmaşık göstererek kötü görünmesine nedne olur. Ayrıca, desenli bir halı seçtiyseniz, koltuk döşemenizin düz olmasında avantaj var.
Mekanın büyüklüğüne be koltuk takımına uygun boyutlarda bir orta sehpa ya da orta sehpa grubu seçmek de çok önemlidir. Gereğinden küçük bir prta sehpa mekanı zayıf gösterecektir. Son dönemin popüler modellerinden olan ikili ya da üçlü orta sehpa türlerini tercih edebilirsiniz.
Eğr salonunuz için bir köşe koltuk takımı kullanmayı seçtiyseniz, bunu bir adet de tekli koltuk ile kombine etmeyi unutmayın. Eğer köşe koltuğunuz sade bir modele sahipse, tekli koltuğu odanın yıldızı olacak, gösterişli, dikkat çekici bir model alabilirsiniz.
Kusursuz bir salon dekorasyonunda duvarlar da büyük önem taşıyor. Günümüzde duvar dekorasyonu duvar kağıdı ya da tablolar vs ile sınırlı değil. Üç boyutlu muhteşem duvar panelleri,ahşap paneller, tuğla kaplamalar gibi çeşitli duvar kaplama seçenekleri mevcut. Fotoğraftaki örneğe göz atarsak, duvar dekorunun öneimini de kavrarız. Şık olmakla birlikte, eğer duvarla düz banada olsaydı, örnekteki dekorasyon tamamen başka bi şeye dönüşmüş olurdu.
Eğer salonunuzda yeterli alana sahipseniz, berjer türü tekli bir koltuk ve bir puf da ayaklarınızı uzatıp gazetenizi, kitabınızı okumanız için harika bir köşe oluştururken, şık görünümüyle de salonunuza karakter getirecektir. Bu koltuğu daha ziyade okuma amaçlı kullanacağınızı varsayarsak hemen yanına uygun bir aydınlatma yapmanız gerektiğini de unutmayın.
Ülkemizde evlerin en büyük eksiklerinden biri canlı çiçekler. Başkasına çiçek hediye alıyoruz ancak kendimize, kendi evimize taze çiçekler satın almak aklımızın ucundan dahi geçmiyor. Oysaki salonun havasını değiştirmek, mekana taze bir hava katmak için salon bitkileri ve vuna ek olarak şık vazolar içersinde canlı çiçekler mükemmel sonuç verirler.
Yetiştirmesi en kolay salon bitkileri için, ’Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.