Kusursuz bir salon için 7 fikir

Ülkemizde evlerin en büyük eksiklerinden biri canlı çiçekler. Başkasına çiçek hediye alıyoruz ancak kendimize, kendi evimize taze çiçekler satın almak aklımızın ucundan dahi geçmiyor. Oysaki salonun havasını değiştirmek, mekana taze bir hava katmak için salon bitkileri ve vuna ek olarak şık vazolar içersinde canlı çiçekler mükemmel sonuç verirler.

Yetiştirmesi en kolay salon bitkileri için, ’Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.