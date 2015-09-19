Taş desenli duvar kağıdı ve paneller ile büyüleyici dekorlar

Mimaride taş, beton gibi ögeler önceleri sadece konstrüksiyon sırasında kullanılan iç yapı elemanlarıydı. Mağaza, atölye ve galeri gibi alanlarda konstrüksiyonu açıkta bırakarak oluşturulan çeşitli dizaynlardan sonra evlerde de kullanılmaya ve hatta tamamlanmış mimariye paneller şeklinde uygulanmaya başlandı. Gittikçe daha da popüler olan ve endüstriyel, modern, iskandinav, country gibi birçok stilin en çok kullanılan ögesi haline gelen taş ve beton dekor uygulamaları için üreticiler daha pratik yollar bularak beton ve taş görünümlü duvar kağıtları da üretmeye başladılar. Bir yandan maliyeti azaltan, bir yandan da kullanımını ve uygulamayı kolaylaştıran, üstelik taş ve beton dekorların kütle ağırlığından da kurtulmuş duvar kağıdı ve panel teknikleri, bu şekilde iç mimarinin yükselen değeri oluverdi. Kullanıldığı alanlara somut, soğuk ve brütal bir hava kazandıran taş desenli duvar kağıdı ve paneller bir yandan da kullanıldığı her stilin odak noktası olmayı başarıyor.
Bu yazımızda sizlere taş desenli duvar kağıdı, taş ve beton paneller ile yapılmış birbirinden modern tasarım örnekleri derledik. Evinizin herhangi bir alanında taş veya beton dekor uygulamak istiyorsanız bu yazımızdaki örnekleri görmeden işe başlamayın. Taş ve beton dekorlar üzerine daha fazla örnek ve tasarım önerileri de bulabileceğiniz “Evinize bambaşka bir hava katacak taş ve beton dekor estetiği” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca endüstriyel, modern, country, iskandinav gibi taş dekorun sıklıkla kullanıldığı stillere ait onlarca farklı dekorasyon örneği için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Taş panel uygulaması ile hazırlanmış taş duvara sahip bu dekor modern stilin özelliklerini taşımasına rağmen, birçok farklı stilde objeyi ustalıkla barındırıyor. Retro buzdolabından modern kapitone dinlenme koltuğuna, klasik ahşap dolaplardan, ahşap kaplama zeminine kadar birçok özelliğiyle son derece başarılı bir eklektik oluşturan tasarım renk dengesiyle de övgüyü hak ediyor. Ayrıca orta çağ mimarisini andıran pencerenin taş duvarlarla uyumu ve aydınlatmanın alternatifli yapısı da dekora özgün bir tasarım olma niteliğini kazandırmış.
Bu dekorun çok etkili bir özelliği var, yatak, yer ve alt duvarlarda bordür gibi kullanılan ahşap levhalar odanın zemininde ahşaptan bir havuz oluşturmuş. Adeta dekoru iki parçadan oluşuyormuş gibi gösteren bu uygulama hem yaratıcı hem de son derece modern görünümlü. Ancak ahşap havuzun bu sıra dışı özelliğine rağmen odanın en dikkat çeken unsuru arka duvara uygulanan dinamik taş levhalar olmuş. Gerçekten de uygulandığı her dekorda odak noktası olmayı başaran bir sistem olan taş duvar sistemleri bu iskandinav dekora sıcacık ve kırsal bir hava kazandırmış. Başarılı endirekt tavan aydınlatması ile de taş dekor başarılı şekilde vurgulanmış.
Üç boyutlu ve geometrik şekilli kabartmalara sahip olan bu taş duvar, yapı olarak panel veya kalıp uygulama şeklinde hazırlanmış gibi görünüyor. Beyaz rengin bütün can alıcı özelliklerini taşıyan ve bunu doğru ışıklandırma ile vurgulayan tasarımın her detayı iyi düşünülmüş. Aydınlatma ile uyumlu metalik gri kapitone koltuk ve ahşap zemin, tasarımın stil dengesini sıcak ortam ile modern ortam sentezinde tutturmuş. Group Enerji Yapı Dekorasyon imzası taşıyan dekor kulvarında birçok işe ilham vermiş gibi görünüyor.
Sıradan bir tasarımın tek duvarına uygulanan tuğla veya taş görünümlü bir dekorun ne kadar ciddi bir etki yaratabileceğinin kanıtı gibi. Odanın havasını ısıtan ve kırsal bir görüntü kazandıran tığla duvarlar özellikle kış bahçesi, çalışma odası, şömineli salon gibi alanlara oldukça yakışıyor. Tuğla rengi ile ahşapla bütünlük oluşturan ve alanın renk dengesini koruyan bir özelliği de var.
Dekorasyonda tıpkı renk, ışık, stil, materyal ve desen dengesi olduğu gibi bir de doku dengesi söz konusudur. Bir dekorasyonda bütün yüzeyler pürüzsüz ve sleek olarak da kullanılabilir aksine bütün yüzeyler pürüzlü, dokulu olarak da kullanılabilir. Ancak en dengeli ve göze hoş görüneni elbette ki ikisinin kombinasyon halinde kullanılmasıdır. Bu dekorda cam, ahşap gibi pürüzsüz yüzeylerle birlikte oldukça belirgin dokulu bir taş duvar kullanılmış. Yine paneller şeklinde uygulanan duvarın renk seçimi de oldukça başarılı.
Taş ve tuğla duvarlar yapısı, dokusu ve tarihi havası nedeniyle kitaplık, kütüphane ve raf gibi uygulamalarla çok yakışıyor. Bu dekorda kullanılan pratik ahşap raflar taş dekorun tamamlayıcısı rolünde. Beyaz rengi ile tuğlanın koyu rengini incelterek dekorun genel renk dengesini bozmamış. Hem kullanışlı, hem şık hem de stilinizi tamamlayacak bir bütün.
Taş, tuğla ve beton dekorlar sadece oturma, uyku ve yemek alanlarına değil banyo gibi alanlara da oldukça uyumlu ve kullanımı da çok popüler. Beyaz pürüzsüz yüzeylerle başarılı bir kombinasyon sunan taş duvarlar özellikle seramik gibi banyo ekipmanlarına çok yakışıyor. Bu dekorda seramik, cam ve taş üçlüsünün oluşturduğu modern görüntü büyületici. Ayrıca siyah yan duvar ve aynadaki demir plakalar da dekora brütal ögeler olarak katılmış. Lavaboların sıra dışı silindir yapısı da eklenince gerçekten herkesi hayran bırakacak bir dekor oluşmuş.
Country ve iskandinav stillerin yükselişine bir de taş dekorların uygulama kolaylığı ve popülaritesi eklenince eski ev görüntüsü taşıyan bütün dekor unsurları inanılmaz bir hayran kitlesi yakaladı. Sadece taş duvarlar değil, eski dolaplar, avizeler, klasik duvar kağıtları, beton zeminler, cilalanmamış ahşap yüzeyler çağdaş dekorasyon tarzının göz bebekleri oldu. Eğer siz de birçok renk ve dokuyu içerisinde barındıran büyük taşlı duvarları ve eskitilmiş ögeleri seviyorsanız bu akıma kendinizi bırakın.
Taş ve tuğla duvarlar yapısı, dokusu ve tarihi havası nedeniyle kitaplık, kütüphane ve raf gibi uygulamalarla çok yakışıyor demiştik. İçerisinde binlerce kıymetli kitap bulunduran ve tarih öncesi zamanlardan kalmış devasa kütüphanelerin tozlu ve eski taş binalarını düşünün, evinizde öyle bir köşe varmışcasına okumak ne de keyifli olurdu değil mi? Özellikle okuma köşesi, çalışma odası ve kitaplık gibi alanlar için uygulanabilecek en iyi duvar dekoru taş ve beton dekorlardır. Bu konuda bizimle aynı fikirdeyseniz taş görünümlü duvar kağıtları veya taş levha duvar uygulamalarına bir göz atın.
Beyaz rengin, taş duvarlar ve farklı büyüklüklerde taş aksesuarlarla bütünleştiği bu merdiven dekoru evin geri kalanının ne kadar mükemmel olacağı hakkında önemli ip uçları veriyor. Sadece taş görünümlü duvarlar değil bizzat taşların aksesuar kullanıldığı bu yaratıcı tasarımda renk ve doku bütünlüğü göz dolduruyor. Adeta büyüleyici bir havaya sahip. Ayrıca iki dokulu öğeyle birlikte kullanılan pürüzsüz merdiven de doku dengesi bakımında dekoru tamamlamış.