Taş desenli duvar kağıdı ve paneller ile büyüleyici dekorlar

Mimaride taş, beton gibi ögeler önceleri sadece konstrüksiyon sırasında kullanılan iç yapı elemanlarıydı. Mağaza, atölye ve galeri gibi alanlarda konstrüksiyonu açıkta bırakarak oluşturulan çeşitli dizaynlardan sonra evlerde de kullanılmaya ve hatta tamamlanmış mimariye paneller şeklinde uygulanmaya başlandı. Gittikçe daha da popüler olan ve endüstriyel, modern, iskandinav, country gibi birçok stilin en çok kullanılan ögesi haline gelen taş ve beton dekor uygulamaları için üreticiler daha pratik yollar bularak beton ve taş görünümlü duvar kağıtları da üretmeye başladılar. Bir yandan maliyeti azaltan, bir yandan da kullanımını ve uygulamayı kolaylaştıran, üstelik taş ve beton dekorların kütle ağırlığından da kurtulmuş duvar kağıdı ve panel teknikleri, bu şekilde iç mimarinin yükselen değeri oluverdi. Kullanıldığı alanlara somut, soğuk ve brütal bir hava kazandıran taş desenli duvar kağıdı ve paneller bir yandan da kullanıldığı her stilin odak noktası olmayı başarıyor.

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