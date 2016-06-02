İnsanın aklını başından alan 5 açık mutfak

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugünkü yazımızın konusu son yılların gözde dekorasyon tarzlarından açık mutfaklar. Yeme-içme ya da kısaca gastronomi kültürünün modern ve şehirli sınıflar indinde giderek artan ilgisi, mutfakları evlerin adeta bir cazibe noktası haline getirdi. Artık mutfaklarda eskisine nazaran çok daha fazla zaman harcanıyor. Bu durum mutfakların bir yaşam alanı haline gelmesi fenomenini doğurdu. Artık mutfaklar sadece yemeklerin hazırlandığı yerler değil, aynı zamanda bir sosyalleşme ve eğlence alanı da. Bu gerçeğe paralel olarak mutfakların dekorasyonuna gösterilen özen de artarken, mutfağın yeni rolü, elbette imkanı ve evi müsait olanlar için, mutfağın diğer yaşama alanlarıyla kompakt ve birlikte düzenlenmesi düşüncesini de doğurdu. İşte bugün ele alacağımız açık mutfak konusu, böyle bir sürecin sonunda ortaya çıkmıştır. Şimdi sizleri, seçtiğimiz örnek modellerimizle başbaşa bırakalım.
Fotoğrafını görmüş olduğunuz mutfak Turgutlu’da yer alıyor. Dolayısıyla Ege ve Akdeniz’e özgü motifler, dokunulşlar ve sıcaklığı bu mutfakta bulduğunuza şaşırmayın. Yöresel özellikler ve mimari kültürü yansıtan mutfağın taş duvarları en can alıcı özelliklerinden biri olsa gerek. Beyaz rengin ağırlıkta olduğu mutfaktaki açık mavi perdeler, Akdeniz tarzını yansıtan çok başarılı detaylar olarak asla gözden kaçmayacak bir konumdalar. Başka bir dikkat çeken nokta olan ahşap kullanımı ise oldukça modern bir çizgide ve yerli yerinde.
Endüstriyel tarzdan da esintiler taşımakla birlikte modern bir tarza sahip olduğu açık oan bu mutfakta da, yine beyaz renk öne çıkarken, metalik detaylar da dikkatli gözlerden kaçacak gibi değil. Mekanın önünün kapalı olması sebebiyle doğal ışık yönünden bazı sıkıntılar oluşabileceği düşünülerek, aydınlatmaya ayrı bir önem ve özen gösterildiği anlaşılıyor. Havalandırma konusunda da gerekli tedbirlerin alınmasıyla tam bir yaşam alanına dönüşecek, ustaca dekore edilip tasarlanmış bir mutfak.
‘Bir manzaraya sahip olmak sadece oturma odaları veya yatak odaları gibi ev bölümlerine özgü olmamalı’ ve ‘ben yemek hazırlarken de manzara görmek istiyorum’ diyenlerdenseniz işye fotoğrafını gördüğünüz bu mutfak tam size göre! Evin geniş ve açık cephesinin sağladığı avantaj, açık mutfak uygulamasıyla evin tüm alanlarını manzaralı kılabilecek bir uygulamaya kapı açmış. Yine modern bir çizgi görüyoruz ama bu kez beyaza eşlik edip, uyum sağlayan rengimiz kahverengi olmuş.
Beyaz renkten ve beyaz mutfaklardan vazgeçemeyenlerimiz için bir örnek modelimiz daha var. Yine oturma odasıyla kombine halde bir mutfağımız var, bu kez işin içine cam paravanların şıklığı ve çarpıcılığı da katılmış. Özellikle tek ya da sadece bir çift olarak yalayanlar için biçilmiş kaftan olan bu mutfakta da modernizmin etkisini hissettirdiğini görüyoruz. Gen, şehirli, orta sınıflar için ideal bir mutfak olduğunu düşünüyoruz.
Modern ve Akdeniz kelimeleri dekorasyon tarzı anlamında birbirine çok yakın görünmeyebilir ama fotoğrafını gördüğünüz açık mutfağı betimlemek için bu karışım yanlış sayılamaz. Her iki tarzdan çizgi ve dokuları biraraya getiren bu modelde, Akdeniz’e özgü motif ve renkler, modernizmin beyazı ve sadeliğiyle başarılı bir uyum yakalamışa benziyor. Zemin döşemesi ve diğer ahşap detaylar ise mutfak planlayıcılarının ne kadar usta olduklarının işareti gibi adeta.
Mutfak dekorasyonu ve bağlantılı konulara ilginiz varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘5 Mutfak 5 Dönüşüm Hikayesi’ başlığını taşıyan yazımızın, yeni fikir ve ilham kaynakları sağlama yolunda sizlere yardımcı olabileceğini düşünerek bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.