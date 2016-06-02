İnsanın aklını başından alan 5 açık mutfak

Modern ve Akdeniz kelimeleri dekorasyon tarzı anlamında birbirine çok yakın görünmeyebilir ama fotoğrafını gördüğünüz açık mutfağı betimlemek için bu karışım yanlış sayılamaz. Her iki tarzdan çizgi ve dokuları biraraya getiren bu modelde, Akdeniz’e özgü motif ve renkler, modernizmin beyazı ve sadeliğiyle başarılı bir uyum yakalamışa benziyor. Zemin döşemesi ve diğer ahşap detaylar ise mutfak planlayıcılarının ne kadar usta olduklarının işareti gibi adeta.

Mutfak dekorasyonu ve bağlantılı konulara ilginiz varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘5 Mutfak 5 Dönüşüm Hikayesi’ başlığını taşıyan yazımızın, yeni fikir ve ilham kaynakları sağlama yolunda sizlere yardımcı olabileceğini düşünerek bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.