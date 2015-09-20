Birbirinden güzel cam masa modelleri

Masa tasarımları içerisinde birbirinden farklı stillerde bir araya gelen malzemelerin çeşitliliği söz konusu. Masalar tamamen ahşaptan, kompozit malzemelerden, farklı türdeki metallerden üretilmiş olabilir ya da iki farklı malzemenin bir araya gelmesiyle de oluşturulmuş olabilir. Cam masalar dediğimiz zaman, bu saydığımız bir kaç malzeme örneği dışında neredeyse farklı yapıdaki tüm konstrüksiyonlarla uyum sağlayabilen masa tasarımları aklımıza gelir. Cam masaların genellikle tabla kısımları cam olarak kullanılır. Bu durum da daha şeffaf bir kütle ile daha ferah bir dekorasyona sahip olmanıza yarar. Camın yansıtma özelliğinden ötürü mekanınızdaki aydınlatmayı yansıtarak, ortam ambiyansını arttırıcı bir unsura dönüşebilir camlar.

Bu avantajların yanı sıra özellikle günümüzde çok çeşitli masa ayağı tasarımları bulunabiliyor. Cam masa tablaları da bu ayak tasarımlarının daha görünür olmasını, mekanınızdaki işlevsel ve estetik bu dekoratif ögenin öne çıkmasını sağlar. Bununla birlikte daha sade ayak tasarımlarıyla da masanın daha az görünür olmasını, geride kalmasını ve daha boş bir mekanda olduğunuz hissini size yansıtmasını sağlayabilirsiniz. Sizler için farklı cam masa modelleri derledik. Keyifli okumalar!