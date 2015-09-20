Birbirinden güzel cam masa modelleri

Masa tasarımları içerisinde birbirinden farklı stillerde bir araya gelen malzemelerin çeşitliliği söz konusu. Masalar tamamen ahşaptan, kompozit malzemelerden, farklı türdeki metallerden üretilmiş olabilir ya da iki farklı malzemenin bir araya gelmesiyle de oluşturulmuş olabilir. Cam masalar dediğimiz zaman, bu saydığımız bir kaç malzeme örneği dışında neredeyse farklı yapıdaki tüm konstrüksiyonlarla uyum sağlayabilen masa tasarımları aklımıza gelir. Cam masaların genellikle tabla kısımları cam olarak kullanılır. Bu durum da daha şeffaf bir kütle ile daha ferah bir dekorasyona sahip olmanıza yarar. Camın yansıtma özelliğinden ötürü mekanınızdaki aydınlatmayı yansıtarak, ortam ambiyansını arttırıcı bir unsura dönüşebilir camlar.
Bu avantajların yanı sıra özellikle günümüzde çok çeşitli masa ayağı tasarımları bulunabiliyor. Cam masa tablaları da bu ayak tasarımlarının daha görünür olmasını, mekanınızdaki işlevsel ve estetik bu dekoratif ögenin öne çıkmasını sağlar. Bununla birlikte daha sade ayak tasarımlarıyla da masanın daha az görünür olmasını, geride kalmasını ve daha boş bir mekanda olduğunuz hissini size yansıtmasını sağlayabilirsiniz. Sizler için farklı cam masa modelleri derledik. Keyifli okumalar!
Bu örnekteki mekanda sadece mükemmel cam masadan değil her ayrıntıdan feyiz alabilirsiniz. Mekanın kurgusu mobilyalarla birlikte zarif çizgilere sahip. Yaz kış bahçeyi içeriye taşıyacak bahçenin tüm yansımaları cam masanın üzerinde tekrar canlanıyor. Üç adet kalasın iç içe bir araya getirilmesiyle oluşturulan masa konstrüksiyonu evin genel stiline doğal bir görünüm olarak da katkıda bulunuyor. Çapraz duran ayaklarda güzel detaylar mevcut. Mesela ayakların zemine bastığı yerin oturan kişiye bakan kısmı tıraşlanmış ve eğimli hale getirilmiş böylelikle otururken ayaklarınızı çarparak acıtma ihtimaliniz ortadan kaldırılmış.
Geniş bir eviniz ve geniş bir çevreniz varsa bu masa sizin için ideal. Kalın rodajlı cam tablanın altında kullanılan köşeli biçime sahip ayaklar, masanın her noktasında konforlu bir şekilde oturmanızı sağlayacak biçimde tasarlanmış. Böylesine geniş bir masa için cam tabla yerine opak bir malzeme kullanılsaydı, kütlesi sebebiyle alanı çok fazla kapatabilirdi. Ancak on iki kişinin rahatlıkla ağırlanabileceği, yemek odalarına özel bu masa camın geçirgenliği ve yansıtıcı özellikleri sebebiyle hem göz doldurmuyor hem de ortamdaki ışıkları yansıtarak güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu cam masa ile filmlerdeki kalabalık İtalyan aile yemek sahnelerini evinizde yaşayabilirsiniz.
Cam masaların özellikleri arasında mekanınızda çok fazla doluluk istemiyorsanız, sizin bu isteğinizi sağlayacak bir öneri olduğunu belirtmiştik. Bu modern mekanda da cam masanın genel stille ne kadar örtüştüğü görünüyor. Salonun tasarımı, binanın mimarisindeki çizgiler bilim kurgu filmlerindeki gibi gelecekten bir kareyi anımsatan bir dekorasyona sahip. Her şey olması gerektiği kadar var ve geniş boşluklar ile iç açıcı ve karizmatik bir etki yaratılmış. Cam masa da bu etkinin önemli figürlerinden… Mekanın genelinde metal aksamlı mobilya kullanımı cam masada da görünüyor. Dikdörtgen masanın kısa kenarlarına yakın yerlere konumlandırılan metal ayaklar altı kişinin rahatlıkla kullanabileceği bir konfora sahip.
Cam masalarda her zaman parlak ve şeffaf cam tablalar kullanmayı tercih etmek zorunda değilsiniz. Özellikle iklimsel koşullara karşı daha dayanıklı olduğu için ya da sırf temas etmeyi sevdiğiniz bir malzeme olduğu için cam masaları tercih edebilirsiniz. Ancak şeffaf bir cam da kullanmak istemiyorsanız opak cam tablalar sizin için oldukça ideal. Bakın buradaki tasarım oldukça sade. Metal konstrüksiyon içine oturtulmuş opak cam tabla mat ve şık duruyor.
Bambu tasarımlı balkonda, verandada ya da bahçede kullanılan sandalye masa takımları özellikle yazlıkları, sayfiye yerlerini çağrıştıran bir nostaljiye sahiptir. Bu tasarımlar sizi yıllar önce geçirdiğiniz unutulmaz yaz günlerine, ilk gençliğinize götürebilir ya da önümüzdeki yaz yapacağınız tatilin hatırlatıcısı olabilirler. Genellikle bu tür tasarımlarda cam tabla kullanılır. Bunun belli işlevsel sebepleri var. Örneğin tamamen bambudan tasarlanan bu masada bambuyla en iyi uyum sağlayabilecek ürün camdır. Kullanacağınız diğer malzemeler uyumsuz duracaktır. Ayrıca temizliği pratik bu masalar bambuları da daha görünür hale getiriyor. Yıllardır çokça tercih edilmesinin geçerli sebepleri vardır değil mi? Siz de bu tasarımla belleğinizi canlı tutun!
Yaşam alanlarınızda doğal malzemeler kullanmak oldukça gerek sağlık gerekse verdiği his açısından önemli. Bu örnekte de veranda için güzel bir dekorasyon tasarımı uygulaması görülmekte. Ahşap aksamlı sandalyelerin çevrelediği mükemmel bir cam masa görünüyor. Ağaç dalları doğanın kolları gibidir, bu tasarımda da ağaç dallarını andıran organik bir formdan oluşan masa ayağı oldukça öne çıkıyor. Tüm birimler aynı hizada kesilerek üzerine kalın, yuvarlak bir cam tabla konmuş. Bahçenize karşı dostlarınızla otururken, bu masada geçireceğiniz vakitler oldukça keyif verecek.
Günümüzde masaların taşıyıcıları konusunda oldukça parlak fikirler gelişmekte. Dilerseniz Cam, ahşap, plastik… Sıradışı masalar başlıklı yazımızda da ne kadar farklı tasarımların bulunduğuna bakabilirsiniz. Bu örnekte de oldukça hassas bir denge içinde ayakta durduğu izlenimi veren bir cama masa görünüyor. Dört adet çarpının bir araya geldiği sade ahşap tasarım, mekanın genel minimalist çizgisini tamamlayan temel unsurlardan. Malzemesi evin tavan ve bazı duvarlarda görülen ahşap kaplamalarıyla, konstrüksiyonu da evdeki diğer mobilyalarla uyum halinde.
Modern görünümdeki bu balkon takımı metalin ne kadar şık formlara dönüşebileceğinin bir göstergesi. Sandalyelerin oturma ve sırt kısmında kafes formunu sağlayan ince metaller masanın da kaidesini zarif dönüşlerle oluşturuyor. Cam ve metalin bir arada kullanılması kusursuz tasarımları doğurur genellikle. Bu takımda da bu görünüyor. Evinize şıklık katacak modern çizgiler…
Turizm sektöründe özellikle barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren bir iş yerine sahipseniz cam masalar işletmenizde işinize yarayabilir. Bu örnekte verandada müşterilerin kullanabileceği alana cam masa ve ferforje sandalyelerin kombinasyonu ile bir oturma alanı oluşturulmuş. Masa içecek servislerini karşılayacak boyutlarda ve düz ayağıyla konukların konforuna müdahale etmiyor. Bu tür mekanlarda sirkülasyon fazla olabileceği için cam masa kullanmakta yarar var. Çünkü kolaylıkla temizlenebilen bu masa tablalarında kullanılan camlar, sürekli neme ve kirlenmeye karşı da en fazla mukavemet gösterecek ve her daim hijyenik görünecek malzemelerin başında gelir.
Bazen bazı alanları mümkün olduğunca ferah ve boş kalabilmesi için hiç bir mobilya koymamayı isteriz. Engin Alternatif Ev Mobilyaları bu isteği cevaplayacak tasarımlara imza atmış. Şık bir ayağın üzerine yerleştirilen tablanın etrafında neredeyse görünmez sandalyeler konmuş. Bu şeffaf pleksi ve cam tabla sayesinde mekan neredeyse bomboş görünüyor ve öne çıkan tek şey masanın zarif ayakları. Evinizde farklı bir şıklıkta dekorasyon önerisi için ideal bir fikir. Ya da çok fazla alanı olmayanlar için de mekanı hem işlevsel hem de ferah tutacak tasarımlardan.