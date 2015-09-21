Hayatınızı kolaylaştıracak portatif masa sandalye örnekleri

Portatif ürünler kullanım açısından pratik ürünler olduğu için hayatı kolaylaştırırlar. Portatif, kolayca taşınabilen, katlanarak taşıma kolaylığı sağlayan, seyyar ürünleri tanımlamak için kullanılır. Günümüzde çokça ürünün portatif çözümlemelerle yaşamlarımıza dahil olduğu görülüyor. Dikkat edin günlük yaşamda kullandığınız bir çok şey katlanarak biçim değiştirip daha kolay depolanma imkanı sunan objelerle doludur. Portatif ürünlerin en önemli özelliklerinden biri de küçülerek ya da daha az yer kaplayacak bir forma dönüşerek kullandığınız alanı çabukça dönüştürebilmenizi veya o alanda kullandığınız ürünleri pratik bir şekilde depolayabilmenizi kolaylaştırmasıdır. Dekorasyonunuzda da portatif ürünler seçmeniz için çokça sebebiniz olabilir. Örneğin portatif masa ya da sandalye dediğimizde aklımıza hep dış mekanlar gelir. Balkonda, bahçede, terasta ya da verandada havaların güzel olduğu dönemlerde kullandığınız mobilyaları soğuk havalarda dışarıda bırakmak istemezsiniz. Sonuçta sert dış etkiye maruz kalan eşyaların sonu malum. Ancak evinizdeki iç mekanın hacmi de dışarıda kullandığınız mobilyaları olduğu gibi depolamak için uygun değilse, portatif ürünler vazgeçilmez ürünler olarak hayatınıza girecektir. Portatif masa ve sandalyeler katlandığında o kadar az hacim harcarlar ki, evdeki varlığını bile unutabilirsiniz. Bunun dışında çamaşır asmak gibi farklı amaçlar için de kullandığınız kapalı balkonunuzda da bu işlevsel ürünleri kullanabilirsiniz. Portatif eşyalar, çamaşır kurutma günleri dışında balkonu yaz kış kitap okuyup kahve içebileceğiniz yerlere dönüştürebilecek pratik eşyalardır. Size bu işlevsel mobilyaları yerleştirebileceğiniz bir sürü mekan için kullanım örnekleri verebiliriz. Gerçekten herkesin hayatının bir parçasında portatif ürünler vardır. Bakalım bu örneklerin arasında size en uygun modeller neler?