Hayatınızı kolaylaştıracak portatif masa sandalye örnekleri

Portatif ürünler kullanım açısından pratik ürünler olduğu için hayatı kolaylaştırırlar. Portatif, kolayca taşınabilen, katlanarak taşıma kolaylığı sağlayan, seyyar ürünleri tanımlamak için kullanılır. Günümüzde çokça ürünün portatif çözümlemelerle yaşamlarımıza dahil olduğu görülüyor. Dikkat edin günlük yaşamda kullandığınız bir çok şey katlanarak biçim değiştirip daha kolay depolanma imkanı sunan objelerle doludur. Portatif ürünlerin en önemli özelliklerinden biri de küçülerek ya da daha az yer kaplayacak bir forma dönüşerek kullandığınız alanı çabukça dönüştürebilmenizi veya o alanda kullandığınız ürünleri pratik bir şekilde depolayabilmenizi kolaylaştırmasıdır. Dekorasyonunuzda da portatif ürünler seçmeniz için çokça sebebiniz olabilir. Örneğin portatif masa ya da sandalye dediğimizde aklımıza hep dış mekanlar gelir. Balkonda, bahçede, terasta ya da verandada havaların güzel olduğu dönemlerde kullandığınız mobilyaları soğuk havalarda dışarıda bırakmak istemezsiniz. Sonuçta sert dış etkiye maruz kalan eşyaların sonu malum. Ancak evinizdeki iç mekanın hacmi de dışarıda kullandığınız mobilyaları olduğu gibi depolamak için uygun değilse, portatif ürünler vazgeçilmez ürünler olarak hayatınıza girecektir. Portatif masa ve sandalyeler katlandığında o kadar az hacim harcarlar ki, evdeki varlığını bile unutabilirsiniz. Bunun dışında çamaşır asmak gibi farklı amaçlar için de kullandığınız kapalı balkonunuzda da bu işlevsel ürünleri kullanabilirsiniz. Portatif eşyalar, çamaşır kurutma günleri dışında balkonu yaz kış kitap okuyup kahve içebileceğiniz yerlere dönüştürebilecek pratik eşyalardır. Size bu işlevsel mobilyaları yerleştirebileceğiniz bir sürü mekan için kullanım örnekleri verebiliriz. Gerçekten herkesin hayatının bir parçasında portatif ürünler vardır. Bakalım bu örneklerin arasında size en uygun modeller neler?
Evin açık alanlarında beyaz kumaşların tasarıma dahil olduğu ürünler atmosfere oldukça etki eden dekoratif ögelere dönüşür. Bu dekorasyonda da kırsal estetiğin içerisinde sandalyeler göze çarpıyor. Bu portatif sandalyelerin kapanma biçimi daha farklı. Yönetmen koltuğu olarak da anılan tasarımlardan. Konstrüksiyon çapraz ayaklardan ve kumaş oturma ve sırt kısmından oluşuyor. Kapanırken iki kolçak birbirine kavuşarak sandalyenin rahatça taşınıp depolanabileceği boyuta geliyor. Bu işlevselliğin yanı sıra kumaş bölümler oturan kişiyi sararak oldukça konfor sağlıyor.
Portatif masa ve sandalyelerin genel olarak temel bir çalışma prensibi olur. Bu ürünleri ayırt eden kullanılan malzemeler ve tasarımsal farkların getirdikleridir. Bu örnekte ince metal aksamın getirdiği hafiflik duygusu sarıyor mekanı. İnce metal lamaların siyaha boyanarak kazandığı zarif etki ahşabın doğallığıyla buluşuyor. Parçalı ahşaplar metal konstrüksiyonu sandalye ve masaya dönüştürüyor ve bu sade ve zarif portatif takım ortaya çıkıyor. Oldukça az yer kaplayan bu tasarım ile evinizdeki küçük alanlarda kendinize ait bir yer oluşturabilirsiniz.
Özellikle şehirlerde apartman dairelerinde yaşayanlar için balkonlar evin oldukça kritik bölümleridir. Balkonlarda gün içindeki streslerinizi, kahvenizi yudumlayarak ya da balkonunuzda yetiştirdiğiniz bitkilerle ilgilenerek geride bırakırsınız. Yeteri kadar beton gördüğünüz şehirlerde balkonunuzda ahşabı baskın bir şekilde kullanarak içinizi açacak bir mekana sahip olabilirsiniz. Burada ahşap yer karosu ile kaplanan zemine tamamen ahşaptan imal edilmiş portatif masa ve sandalye eşlik ediyor. Ahşabın dokusunun balkonun her yerinde olması size oldukça iyi gelecektir. Belki sabahları vücudunuzu açacak bir kaç hareketi balkonunuzun ahşap zemininde uygulamak isterseniz portatif eşyalarınız size arzu ettiğiniz alanı açacak.
Geniş bir terasınız varsa bu durum dostlarınızla keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir mekanınız car demektir. Şehri yukarıdan izlediğiniz bu yerlerde özgürlük hissi daha fazla hissedilir. Kalabalık arkadaş grubuyla vakit geçirecek geniş bir masaya ve sandalyelere ihtiyacınız olacak bu rahat mekanda. Dolayısıyla terasa çıkamadığınız dönemlerde masanızın katlanabilir olması oldukça kritik. Bu örnekteki takım ince aksamıyla kaplayacağı alanın en asgari düzeye indirildiği ve kullanım alanı olarak da oldukça uygun bir boyuta sahip bir tasarım. Mobilyaların rengi de gri renkte olması da önemli bir detay. Siyah ya da beyaz renk ile de farklı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz ancak bu renkler masa sandalyelerinizin sıklıkla tozlu görünmesine sebep olacaktır. Gri renk açık havada kullanmak için uygun bir renk.
Geniş bahçeli evlerde kamelya keyfi bir başka güzel olur. Balkonunuz ya da verandanız varsa bile bahçe içinde evden biraz uzakta ayrıca bir vakit geçirme alanına sahip olmak istenir hep. Kamelyanız da buradaki gibi ahşap konstrüksiyondan uygulanmışsa yeşiller ve ağaçların, doğanın renklerinin içinde beyaz mobilyalar kullanmak bahçenizde romantizm havaları estirecek. Gördüğünüz gibi bu örnekteki portatif ürünler oldukça konforlu çizgilere sahip. Güzel havalarda pratik bir şekilde bahçenize yerleştirip, kışları da bir sonraki kullanımınıza dek kolayca saklayabilirsiniz.
Portatif sandalye dediğimiz zaman sadece alan tasarrufunu sağlayacak, küçük ve düşük konforlu sandalyeler aklınıza gelmesin. Çünkü size yüksek konfor sunabilecek yapıda çok çeşitli seçenekler mevcut. Bu örnekteki sandalyeler mesela… Sırt yüksekliğinin eğimi oldukça doğru ve bununla birlikte yüksek olduğu için oturduğunuz zaman başınızı da rahatlıkla yaslayarak daha rahat edebilirsiniz. Bu ahşap aksamlı sandalyeleri siz de endüstriyel yaklaşımı dekorasyonunuza katacak palet formunda üretilmiş bir sehpa ile kombin edebilirsiniz.
Küçük balkonunuzda keyifli küçük zamanlar için oldukça güzel bir önerimiz var. İzmir firması HOUSEMAX balkon ve bahçe mobilyaları üzerine güzel öneriler sunan bir firma. Burada da duvara monte edilmiş ünitesiyle bütünleşen portatif masa dikkat çekiyor. Duvara sabitlenen bu masaları dilediğiniz zaman kapalı konuma getirebilirsiniz. Masanın duvardaki ünitesi de dilediğiniz dış mekan gereksinimlerinizi asabileceğiniz bir işlevsellik sunuyor. Duvardaki bölümle masanın aynı genişlikte olması da masanın kapalı ya da açık olduğu zamanlarda dekorasyonda bir bütünlük sağlıyor. Bu güzel masa çözümlemesine eşlik eden ahşap portatif sandalyeleri de unutmamak gerek tabi!
Mutfaklarda yemeklerinizi hazırladığınız ekstra bir tezgahınız varsa ve bu tezgahı aynı zamanda yemek yemek için de kullanmak istiyorsanız tam olarak size uygun bir seçenek sunuyoruz. Tezgahlar normal masalardan daha yüksek olduğu için kullanacağınız sandalyeler de daha yüksek olmalı ki rahat edebilesiniz. Bununla birlikte yemek hazırlıklarında da bu sandalyelerin size ayak bağı olmasını istemezsiniz. O sebeple bu tür portatif yüksek sandalyeler böylesi mekanlarda en pratik eşyaların başında gelir. Siz de bu sandalyeler için mutfaklarınızda küçük bir yer açabilirsiniz.
Geniş mutfağa yerleştirilen portatif sandalyeler sade tasarımıyla mekandaki en görünür eleman olarak dikkat çekiyor. Mutfaktaki dolap ile aynı hizadan çıkıntı yaparak mekanla bütünleşen masa genel dekorasyondaki minimalist etkiyle birebir örtüşüyor. Bu etkiyi de çizgisel ve yine minimalist tasarımıyla portatif sandalyeler tamamlıyor. Bu tasarımlar gösteriyor ki; portatif ürünler benzer gibi görünse de detaylara inildiğinde zevkinizle birebir örtüşecek ince detaylarla süslü.
Minimalist mutfakların sıra dışı ürünleri eğer isterseniz sizin evinizde de olabilir. Örnek fotoğrafta gördüğünüz portatif masa örneği çok geniş olmayan mutfaklar için hem işlevsel hem de dekoratif imkanlar sunuyor. Ahşap ve koyu renk kaplamalı masa, kullanılmayan durumlarda fotoğraftaki gibi bir resim çerçevesine dönüşebiliyor. böylelikle minimalist stildeki portatif masanız çok işlevli ve estetik bir başka tasarıma dönüşmüş oluyor. Dilerseniz bu çerçeveye büyük boy fotoğrafınızı ya da çocuğunuzun büyük resimlerinizi yerleştirebilirsiniz. Mutfağınız için daha farklı masa örnekleri için Mutfağınız için oturma grupları isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.