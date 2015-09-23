Birbirinden farklı büro masa modelleri

Bürolardaki en önemli mobilyalardan biri de kuşkusuz masalardır. Çalışma ortamını daha işlevsel hale getiren ve mekanın karakterini belirleyen tasarımlar içinden sektörünüze ve karakterinize en uygun seçeneklere ulaşabilmeniz için bir derleme yaptık. Çalışma yerinizdeki farklı alanlar için birbirinden farklı tasarımları keşfetmeniz için keyifli okumalar!
Birkaç rengin baskın olarak kullanıldığı mağaza tasarımı, iki farklı yapının tek bir alanda çözümlenmesi açısından şık bir örnek teşkil ediyor. Gördüğünüz iç mekan tasarımı aynı zamanda hem mağazanın sunum alanı hem de müşteri ilişkileri için büro- ofis şeklinde tasarlanmış. KERİM CARMİKLİ IC MİMARLİK tasarımı dekorasyonun mobilya seçimi de mekanın yapısına paralel şık ve modern bir stilde oluşturulmuş. Kullanılan büro masası iki adet metal konstrüksiyonlu ayak ile beyaz lake ahşap malzemenin beraberliğinin sade bir örneği. Siz de dilerseniz dükkanınıza ya da mağazanıza benzer tarzda bir büro masası yerleştirebilirsiniz. Öyle ki bu tasarımın uyamayacağı dekorasyon yok gibi gözüküyor!
Çalışma saatleriniz boyunca içinde bulunduğunuz ortamda taze enerjinizi koruyabilmeniz için ofisinizin hem düzenli hem de dinamik çizgilere sahip tasarımlar ile dekore edilmesi gerekir. Çalışma ortamınızı monotonluktan çıkarmak için kullandığınız mobilyalarda göz yormayacak ama hareketli düzenlemeler iş veriminizi arttıracaktır. Günümüzde birbirine eklenerek dinamik bir takım oluşturan mobilya dizaynları mevcut. Bu örnekte de görüldüğü gibi birbirine eklenen profillerin sunduğu pratik çözümlemeyle ofisinize dinamizm katabilirsiniz. Ahşap tablalı bu masa, profil aksamların birbirine eklemlenmesi sayesinde ofisinizdeki ihtiyaca göre masanızla uyumlu ve ofisinizde bütünlük oluşturacak mobilya grubuna dönüşebilir. Kolayca taşınıp kurulabilen bu tasarımlar ofisinizde dekorasyon değişikliği yapmak istediğinizde de size kolaylık getirecek. Sadece masa kısmını da kullanabilirsiniz tabi ki ancak bu ekledikçe çoğalan ve eğimli çizgileriyle mekana hareket getirecek ek mobilyaları da düşünün deriz.
Ofislerde çalışanlara ait büro masalarının yanı sıra ekibin bir araya gelerek fikirleri geliştirdikleri, iş yerinin kondisyonuna ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları toplantı alanlarına ihtiyaç vardır. Toplantı masaları iş yerinizin yapısına göre farklı malzeme ve biçimlerde seçenekler içinden tercih edilebilir. Bunun yanı sıra iş yerinizin mimarisine uygun tasarımları da göz ardı etmemelisiniz. Bu mekanda toplantı odası olarak düşünülen alanın üçgene benzer bir biçimi var. Sol taraf dışarıya sağ tarafsa iç mekana bakan pencereler uygulanarak mekanın ferahlığı arttırılmış. Bu üçgen yapıyı en uygun, konforlu ve tasarruflu kullanabileceğiniz masa biçimi üçgen şeklinde tasarlanmış olanlardır. Önerdiğimiz seçenek, damar yönleri titizlikle aynı hizaya getirilen tablasıyla oldukça şık bir masa. Ayaklarının çözümü ve odanın genel dekorasyonuyla örtüşen çizgileri mekana değer katıyor. Tabi sarı tonlarındaki sandalyeler de toplantı odasındaki enerjiyi yükselten bir başka etmen.
Çalışma alanlarının dekorasyonunda bazı eşyaların sabit yerleri olur. Tasarım aşamasında da bu sabit elemanları mekanla daha da bütünleştirecek dekoratif ögelere yer verebilirsiniz. Buradaki masa doğal malzemelerin modern biçimlerle mekanı dönüştürmesinin bir örneği. Ağaç kesitlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan tabla dış kısımlarında doğal formunda bırakılmış. Bir tarafı duvara sabit masa, yaklaşık olarak tablasının boyutunda bir ahşap ile duvarda devam ediyor gibi bir görünüm kazanıyor. Duvardaki kısımda da bu masa için ayrılan alanı belirleyecek şekilde yatay ahşap latalar eklenmiş. Tavan kısmında ise yine devam eden latalar alanı ayrıştırarak masanın olduğu bölümü belirleyen bir dekorasyon çözümüne dönüşüyor.
Bu örnekte gördüğümüz çalışma alanı her detayıyla dinamizmi arttıran unsurlarla dolu. Hareketli bir kitaplık ve mekanı bütünleştiren masa göze çarpıyor. Blok bir masa tablasıyla bir arada çalışırken her çalışanın kendine ait alanı olacak bir atmosfer oluşturulmuş. Binanın mimari yapısına göre tasarlanan bir masa olduğu açıkça beli oluyor. Tablada oluşturulan girinti ve çıkıntıların bazıları iki kişilik bazıları da tek kişilik cepler oluşturarak odadaki alanın en verimli bir biçimde değerlendirilmesi sağlanmış. Blok masa tablasının beyazı, pastel yeşil sandalyeler ve ahşabın rengiyle Akdeniz renklerinin ferah ve dinamik hissi mekana tezahür etmiş. Lokal aydınlatmalar ile birlikte tamamlanan bu yer, çalışanların bir arada daha verimli olacağı bir ortam doğrusu.
Eski zamanların ruhunu mobilyalar aracılığıyla yaşamak ister misiniz? Bu dekorasyon örneği geçmişe öykünen stiliyle sizi çalışma alanınızda zaman yolcuğuna çıkaracak. Ahşap kaplamalı eski tip bu mobilyalar ofisinize gelenler için şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı bir etki bırakacaktır. Masanın tasarımına baktığımızda kapı tarafındaki kitaplık bölümü dikkat çekiyor. Dolapla bir örnek ayaklar da retro dediğimiz zaman en sevilen modellerin başında geliyor. Mekan bu mobilyalara uygun bir biçimde dekore edilmiş. Kilim, abajur, dolabın üzerindeki fotoğraf makineleri, sarkaçlı saat ve pencere doğramalarını örtmeyen cam içi perdeler ayırt edici, huzurlu ve kusursuz bir mekanın parçaları.
Metalik ürünlerin her daim bir cazibesi vardır. Parlatılmış demir ya da çelikten üretilmiş modern çizgilerde bir masa da büronuzdaki cazibeyi arttıracaktır. Size sunduğumuz önerilerden biri olan bu metal masa cam ve aydınlatma ögeleriyle birleşerek farklılaşıyor. Oval bir köşesi olan masa metalin soğukluğunu bu kıvrımla yumuşatıyor. Masanın iç kısmına aydınlatma birimleri yerleştirilmiş ve sol alt kısımda görülen boşluklardan bir aydınlatma kaynağı oluşuyor. Bununla birlikte masanın tablası opak bir cam aracılığıyla tamamlanmış ve böylelikle tablanın alt tarafındaki ışıklar daha yumuşak biçimde masanın yüzeyinde dağılıyor. Bu tabla aracılığıyla sunumlarınızı daha etkili yapabilir ve çizim yapıyorsanız da bu ışıklı masa işlevi gören yüzeyi kullanabilirsiniz.
Fotoğraftaki büro masası, ahşap ve metalin birbiriyle olan uyumunu kanıtlayan eşsiz örneklerden bir tanesi. Tezgahı geniş tutulmuş olan masa tasarımı, ofis çalışanları için kurtarıcı niteliğinde. İki adet çekmecesiyle sadelik ve işlevselliğin iyi çözümlendiği büro masası, geometrik tasarımlı alüminyum ayaklarıyla tasarımın uçucu ve ferah bir duygu vermesini sağlamış. Marangoz masalarını andıran tasarım yüzyılın çizgisine sizce de uymuyor mu? Eğer ofis dekorasyonlarına dair başka örnekler de görmek isterseniz Ofis dekorasyon örneklerinden seçmeler adlı yazımızı da inceleyebilirsiniz.
Dünyamızdaki kaynaklar gün be gün tükenmekte ve kullandığımız ürünlerin geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmesi üzerine dünya çapında bir duyarlılık söz konusu. Size önerdiğimiz bu sade tasarımlı masanın ilginç bir özelliği var. Dört parçadan oluşan ahşap konstrüksiyonun ara kısımlarında masanın biçimine göre kesilmiş dayanıklı kartonlar bulunuyor. İç kısımdaki ahşapların üzerine de krom ayaklar eklenerek cam tablanın oturtulabileceği bir zemin oluşturulmuş. Masada kullanılan kartonlar masanın hem daha hafif hem de daha farklı olmasını sağlıyor. Samimi bir ofis ortamı için harika bir tasarım.
Siyah ve beyazın kontrastı içinde dekore edilmiş bu mekan oldukça karizmatik bir etki yaratıyor. Ferahlığın ön planda olduğu sadelikle döşenmiş çalışma alanında masanın tasarımı öne çıkmakta. İncecik bir tablanın altından eğimli bir biçimde zemine doğru inen ayaklar yerden yaklaşık on beş santim yukarıdan tekrar bir kırılma yaparak zemine oturuyor. Tamamen mat siyah olması ile çekici hale gelen bu masada aşağıya doğru incelen köşeli ayaklar masayı ayırt eden önemli bir özellik. Siz de siyah ve beyaza düşkünseniz tam size göre bir masa modeli.