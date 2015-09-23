Birbirinden farklı büro masa modelleri

Bu örnekte gördüğümüz çalışma alanı her detayıyla dinamizmi arttıran unsurlarla dolu. Hareketli bir kitaplık ve mekanı bütünleştiren masa göze çarpıyor. Blok bir masa tablasıyla bir arada çalışırken her çalışanın kendine ait alanı olacak bir atmosfer oluşturulmuş. Binanın mimari yapısına göre tasarlanan bir masa olduğu açıkça beli oluyor. Tablada oluşturulan girinti ve çıkıntıların bazıları iki kişilik bazıları da tek kişilik cepler oluşturarak odadaki alanın en verimli bir biçimde değerlendirilmesi sağlanmış. Blok masa tablasının beyazı, pastel yeşil sandalyeler ve ahşabın rengiyle Akdeniz renklerinin ferah ve dinamik hissi mekana tezahür etmiş. Lokal aydınlatmalar ile birlikte tamamlanan bu yer, çalışanların bir arada daha verimli olacağı bir ortam doğrusu.