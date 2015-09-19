Doğal, elegan, modern ve konforlu

Ev dekorasyonlarında evinizin havasını değiştiren ve evin tüm değerlerini en çok gösteren temel unsurlar pek tabii ki mobilyalardır. Mobilyaların şekilleri, tasarımları, renkleri ve desenleri kadar imal edildikleri malzemelerin cinsi ve kalitesi de tüm evin dokusunu değiştiren ve etkileyen şeylerden biri. Mesela, ne kadar kaliteli olursa olsun plastik bir masa, asla ahşap bir yemek masasının yerini tutamaz. Mobilyalarınızın malzemeleri aslında onların tasarımlarını gösteren ve bu tasarımlar doğrultusunda evinizin tarzını belirleyen ve dolayısıyla da kişiliğinizi ve hayat tarzını yansıtan temel unsurlar olarak öne çıkarlar. Kısaca, ev dekorasyonlarında en çok dikkat edilmesi şeylerden biri de mobilyalar ve mobilyaların hangi malzemeden yapıldığıdır. İşte biz de bu yazımızda yerleşim ve iç mimari tasarımı kadar mobilya tercihleriyle de öne çıkan bir dekorasyona sahip elegan ve modern bir daireyi ziyaret edeceğiz.
Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen bu şık evi gezmeye göz kamaştırıcı ve dinlendirici bir yapıya sahip olan salonundan başlayalım dedik. Geniş bir alana yayılmış olan mobilyalar kalabalık ve yorucu bir hava yaratmayacak şekilde seçilmiş ve yerleştirilmiş. Ana oturma unsuru olarak son yıllarda oldukça popüler hale gelen kadife görünümlü tay tüyü kumaştan yapılmış bir üçlü koltuk dikkat çekiyor. Bu gri üçlü koltuğun yanı sıra yalnızca onu karşılayan iki adet deri bordo berjer kullanılmış. Salondaki oturma grubunun kalabalık koltuklardan oluşmaması yaşam alanına ferah ve havadan bir katkıda bulunuyor. Öte yandan deri berjerlerin kolsuz tasarımları da odanın dokusunu değiştiren elegan bir etki yaratıyor. Perdelerin ve oturma grubunun yastıklarının zarif çiçekli desenleri, avizenin sade ama şık tasarımı ve aksesuarlardaki vintage etki salonun genel karakterini oluşturan detayları meydana getiriyor.
Evde salondan başka bir de açık mutfakla birleşen ayrı bir oturma odası bulunuyor. Salona göre daha küçük olan bu oturma alanında da minimal bir tarz benimsenerek mobilya fazlalığından kaçınılmış ve ferah bir atmosfer yaratılmış. L şeklindeki köşe koltuk şık olduğu kadar konforlu da. Berjer ve orta sehpanın zarif ve göz alıcı tasarımları da dikkat çekiyor.
Oturma odasıyla açık mutfak alanını ayıran unsur ahşap bir yemek masası. Yazının başında mobilya malzemelerinin yaşam alanlarını ne kadar etkilediğine değinmiştik. Beyaz ve ahşap renklerin bir arada kullanıldığı bu ahşap yemek masası da hem mutfağın hem oturma odasının tasarımını kuvvetlendiren şık bir detay niteliğinde. Sizin de evinizde yemek alanı, mutfak ve oturma odası açık alanlar olarak dizayn edilmişse, oturma odasıyla mutfağı ayırmak için uzunlamasına bir ahşap masa kullanarak yaşam alanınızın hem estetiğini hem de fonksiyonelliğini arttırabilirsiniz.
Yemek masasında kullanılan ahşap ve beyazın renk birlikteliği mutfakta da aynı şekilde uygulanarak bütünlük sağlanmış. Mermer yerler, ahşap renkli mutfak tezgahı, beyaz mutfak dolapları, dolapların L şeklinde yerleşimi ve gümüş rengindeki buzdolabı ve üst dolaplar eşsiz bir ahenk içinde. Yerdeki renkli kilim de mutfak alanının yıldızı niteliğindeki şık bir tasarım ayrıntısı.
Mutfak alanının yan tarafında, üst kata çıkan merdivenlerin bulunduğu bölgede ise bembeyaz dolaplar ve dolapların içine gömülmüş fırın var. Bu şık dolaplar hem mutfağın hem de oturma odasının bir uzantısı niteliğinde ve aslında içinde muhteşem bir tasarım fikri barındırıyor. Gelin bir sonraki fotoğrafta bu muhteşem fikrin ne olduğuna bakalım.
Dolaplar açıldığında görüyoruz ki çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve kombi dolap kapılarının ardına gizlenmiş. Hem dağınıklığı hem nahoş ve karmaşık görüntüyü engelleyen bu dahiyane fikir, özellikle banyosu küçük evler için ilham verici bir tasarım niteliğinde. Bunun gibi ilham verici küçük ev dekorasyonları örneklerini Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler isimli yazımızda da ele almıştık.
Evin yatak odasında da beyaz renk zarafeti hakim. Mavi yatak örtüleri, şık ve zarif stor perdeler, beyaz kapı ve altın renkli tutacakları olan bembeyaz parlak giysi dolaplarıyla hem konforlu, hem dinlendirici, hem de elegan görünümlü bir yatak odası örneği.