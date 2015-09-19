Doğal, elegan, modern ve konforlu

Ev dekorasyonlarında evinizin havasını değiştiren ve evin tüm değerlerini en çok gösteren temel unsurlar pek tabii ki mobilyalardır. Mobilyaların şekilleri, tasarımları, renkleri ve desenleri kadar imal edildikleri malzemelerin cinsi ve kalitesi de tüm evin dokusunu değiştiren ve etkileyen şeylerden biri. Mesela, ne kadar kaliteli olursa olsun plastik bir masa, asla ahşap bir yemek masasının yerini tutamaz. Mobilyalarınızın malzemeleri aslında onların tasarımlarını gösteren ve bu tasarımlar doğrultusunda evinizin tarzını belirleyen ve dolayısıyla da kişiliğinizi ve hayat tarzını yansıtan temel unsurlar olarak öne çıkarlar. Kısaca, ev dekorasyonlarında en çok dikkat edilmesi şeylerden biri de mobilyalar ve mobilyaların hangi malzemeden yapıldığıdır. İşte biz de bu yazımızda yerleşim ve iç mimari tasarımı kadar mobilya tercihleriyle de öne çıkan bir dekorasyona sahip elegan ve modern bir daireyi ziyaret edeceğiz.