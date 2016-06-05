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Pastel renklerle gelen huzur

Özlem K. Özlem K.
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yemek Odası
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Ev dekorasyonu pastel tonlarda renkler ile sade ve modern bir görünüme sahip oluyor. Romantik bir havaya sahip olan pastel tonları evlerinde huzurlu bir atmosfer oluşturmak isteyenlerin tercihi oluyor. Pastel renkler, hem nötr tonlara mahkum olmadan dekorasyon yapma ve gönlünce renkleri kullanma imkanı veriyor hem de aşırı karışık ve cıvıltılı olmayan, sade, şık mekanlar yaratılmasını sağlıyor. Pembe, eflatun ve mavi tonları en sık kullanılan pastel renkler ancak çeşitler bunlarla sınırlı değil ve yeşilden bordoya kadar pastel tonlarına sahip birçok renk bulunuyor. Bu sayfamızda pastel renkle kullanılarak oluşturulmuş, ülkemizden dekorasyon örneklerini derledik. Hem modern hem de klasik stilde yapılmış dekorasyon örneklerine yer verdiğimiz bu yazımız umuyoruz ki sizin için de ilgi çekici olacaktır.

Açık eflatun bir oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz Paker Mimarlık'tan. Pembeye kaçan çok açık tonda, pastel eflatun oturma grubu gümüşi tonlardaki kırlentler ve puf ile kombine edilmiş. Açık renkli doğal ahşap sarısı ve canlı bitkilerin koyu yeşil tonları ile birlikte ortaya şık ve sade, huzur dolu bir salon çıkmış.

Pastel mavi bir koltuk takımı

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Gök mavisi olarak adlandırabileceğimiz bu çok açık tonlardaki pastel mavi ahşap unsurlar ile kombine edilmiş. Pastek renkler metalik renklerle çok güzel uyum sağlıyor ve tonlar birbirlerinin ağırlığını kırıyor. Bu örnekte de açık mavi koltuk takımı ve orta sehpaların metal ayakları ile istenilen uyum yakalanmış, mekanın bebek odası görünümüne sahip olması engellenmiş.

Sıcak bir aydınlatma ile birlikte

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Klasik Oturma Odası
Canan Delevi

Gaia

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Pembe ve eflatun türü pastel tonları bej ve sarı gibi sıcak ve yumuşak renklerle de çok iyi uyum sağlıyor. Pastel tonlarının çok çok kombinlendiği renkler de genelde bu tür açık ve sıcak renkler zaten. Buna ek olarak gün ışığının en sarıya kaçan tonlarında, sıcak bir aydınlatma çalışması da pastel eflatunun soğukluğunu kırmak için bire bir.

Açık mavi ve beyaz

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Pastel pembe ve eflatun sarımsı tonlar ile kombine edilirken, pastel mavi ise daha çok beyaz, gri ve girye kaçan bej tonları ile birlikte kullanılıyor. Bulutlarla dengelenmiş huzurlu, mavi bir gökyüzü hissini mekanlarına taşımak isteyen okuyucularımız için pastel mavi – kırık beyaz tonlarını tavsiye ederiz.

Açık mavi ve dore tonları

Hünkar Proje / Özel Alternatif Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel Alternatif

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Ancak pastel maviyi daha ağır bir tonda kullanmayı tercih ediyorsanız, beyaz ve gri tonları yerine altın, pirinç veya daha da kızıla kaçan metal renkleri ile de kombine edebilirsiniz. Bu tarz daha çok klasik mobilya tasarımla için uygun olmakta. 

Tek bir üründe pastel renk

Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Pastel rengi mekanınızda bir takım koltuk ya da sandalyelerde değil, yalnızca tek bir üründe de kullanablirsiniz. Bu hem pastel de olsa yoğun renk kullanımını kırmanızı sağlar hem de mekanınıza yumuşak, huzurlu bir hava getirmek için yeterli olur. Fotoğraftaki örnekte beyaz, sade bir koltuk takımı ile kombine edilmiş, kapitoneli, pembe bir kanepe görüyoruz. Daha önceki örneklerimizde de olduğu üzere, dikkat ederseniz bol bol metal detaylı parçalar ile birlikte kullanılmış.

Yatak odasında pembe ve mavi bir arada

Vezir Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde ya pembe tonları ya da mavi tonları kullanılmıştı. Ancak bu örnekten de görebileceğiniz üzere, bu iki renk tonu beraber kullanıldığında da çok iyi sonuç verebilmektedir. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, muhteşem renk kombinasyonları içeren yatak odalarının derlendiği ’Pastel ve kontrast renklerle yatak odası tasarımları’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

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