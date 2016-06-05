Pastel renklerle gelen huzur

Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde ya pembe tonları ya da mavi tonları kullanılmıştı. Ancak bu örnekten de görebileceğiniz üzere, bu iki renk tonu beraber kullanıldığında da çok iyi sonuç verebilmektedir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, muhteşem renk kombinasyonları içeren yatak odalarının derlendiği ’Pastel ve kontrast renklerle yatak odası tasarımları’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.