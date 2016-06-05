Pastel renklerle gelen huzur

Ev dekorasyonu pastel tonlarda renkler ile sade ve modern bir görünüme sahip oluyor. Romantik bir havaya sahip olan pastel tonları evlerinde huzurlu bir atmosfer oluşturmak isteyenlerin tercihi oluyor. Pastel renkler, hem nötr tonlara mahkum olmadan dekorasyon yapma ve gönlünce renkleri kullanma imkanı veriyor hem de aşırı karışık ve cıvıltılı olmayan, sade, şık mekanlar yaratılmasını sağlıyor. Pembe, eflatun ve mavi tonları en sık kullanılan pastel renkler ancak çeşitler bunlarla sınırlı değil ve yeşilden bordoya kadar pastel tonlarına sahip birçok renk bulunuyor. Bu sayfamızda pastel renkle kullanılarak oluşturulmuş, ülkemizden dekorasyon örneklerini derledik. Hem modern hem de klasik stilde yapılmış dekorasyon örneklerine yer verdiğimiz bu yazımız umuyoruz ki sizin için de ilgi çekici olacaktır.
İlk örneğimiz Paker Mimarlık'tan. Pembeye kaçan çok açık tonda, pastel eflatun oturma grubu gümüşi tonlardaki kırlentler ve puf ile kombine edilmiş. Açık renkli doğal ahşap sarısı ve canlı bitkilerin koyu yeşil tonları ile birlikte ortaya şık ve sade, huzur dolu bir salon çıkmış.
Gök mavisi olarak adlandırabileceğimiz bu çok açık tonlardaki pastel mavi ahşap unsurlar ile kombine edilmiş. Pastek renkler metalik renklerle çok güzel uyum sağlıyor ve tonlar birbirlerinin ağırlığını kırıyor. Bu örnekte de açık mavi koltuk takımı ve orta sehpaların metal ayakları ile istenilen uyum yakalanmış, mekanın bebek odası görünümüne sahip olması engellenmiş.
Pembe ve eflatun türü pastel tonları bej ve sarı gibi sıcak ve yumuşak renklerle de çok iyi uyum sağlıyor. Pastel tonlarının çok çok kombinlendiği renkler de genelde bu tür açık ve sıcak renkler zaten. Buna ek olarak gün ışığının en sarıya kaçan tonlarında, sıcak bir aydınlatma çalışması da pastel eflatunun soğukluğunu kırmak için bire bir.
Pastel pembe ve eflatun sarımsı tonlar ile kombine edilirken, pastel mavi ise daha çok beyaz, gri ve girye kaçan bej tonları ile birlikte kullanılıyor. Bulutlarla dengelenmiş huzurlu, mavi bir gökyüzü hissini mekanlarına taşımak isteyen okuyucularımız için pastel mavi – kırık beyaz tonlarını tavsiye ederiz.
Ancak pastel maviyi daha ağır bir tonda kullanmayı tercih ediyorsanız, beyaz ve gri tonları yerine altın, pirinç veya daha da kızıla kaçan metal renkleri ile de kombine edebilirsiniz. Bu tarz daha çok klasik mobilya tasarımla için uygun olmakta.
Pastel rengi mekanınızda bir takım koltuk ya da sandalyelerde değil, yalnızca tek bir üründe de kullanablirsiniz. Bu hem pastel de olsa yoğun renk kullanımını kırmanızı sağlar hem de mekanınıza yumuşak, huzurlu bir hava getirmek için yeterli olur. Fotoğraftaki örnekte beyaz, sade bir koltuk takımı ile kombine edilmiş, kapitoneli, pembe bir kanepe görüyoruz. Daha önceki örneklerimizde de olduğu üzere, dikkat ederseniz bol bol metal detaylı parçalar ile birlikte kullanılmış.
Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde ya pembe tonları ya da mavi tonları kullanılmıştı. Ancak bu örnekten de görebileceğiniz üzere, bu iki renk tonu beraber kullanıldığında da çok iyi sonuç verebilmektedir.
Bu yazımızı beğendiyseniz, muhteşem renk kombinasyonları içeren yatak odalarının derlendiği ’Pastel ve kontrast renklerle yatak odası tasarımları’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.