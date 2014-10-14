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Her zevke göre sehpa modelleri

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Sehpasız bir oturma odası herhalde düşünülemez. Küçük ya da büyük, lüks ya da minimalist; girdiğiniz neredeyse tüm salonların odak noktasında genellikle bir sehpa bulunur ve odayı derleyip toparlayan unsur olarak işlev görür. Çoğu zaman diğer mobilyalar, odak noktasındaki sehpanın etrafına serpiştirilir ve ev konuklarla dolduğunda sohbet bu sehpanın etrafında döner. Ayrıca sırf dekoratif olarak değil, başta çay ya da kahve fincanlarınız olmak üzere, kitaplar, gazeteler, vazo ve diğer benzer unsurları koymak açısından sehpanın işlevi büyüktür. Bu bakımdan sehpa deyip geçmemek, oturma odanıza en çok uyacak sehpayı bulmak için biraz özen ve çaba göstermek gerekiyor. Mevcut sehpanızdan memnun değilsiniz ya da yeni ev düzecekseniz, size fikir ve ilham vermesi açısından piyasadaki ilginç parçalardan bir derleme hazırladık. Başlıkta da söylediğimiz gibi, yeterince araştırırsanız her zevke göre bir sehpa modeli bulmak mümkün.

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Oturma odanızı dekore ederken fikir vermesi için en ilginç sehpa modelleri.

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