Yatak odanıza yakışır yatak modelleri

Bir evde neredeyse her oda kendine has bir hava taşır. Her oda farklı bir atmosfere sahiptir ve bu odalardan herhangi birine girdiğiniz ilk anda bu atmosferi hissederseniz. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, çalışma odanıza girdiğinizde sessiz olmanız ve beyninizi bir konu üzerinde odaklamanız gerektiğini hissedersiniz. İşte tüm bu hisler, odaların kendine has olan atmosferlerinden kaynaklanır. İşte tüm bu odalar gibi, bugünkü yazımıza ev sahipliği yapacak olan yatak odaları da kendine has bir atmosfere sahiptir. Öyle ki, yatak odanıza girdiğiniz ilk anda kendinizi gevşemiş ve dinlenmeye hazır gibi hissederseniz. Eğer böyle hissetmiyorsanız, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz çünkü, belli ki yatak odası dekorasyonunuzda birtakım hatalar mevcut.

Yatak odası dekore edilirken, genellikle kurallardan bahsedilemez. Çünkü yatak odanız size ait, size özel bir mekandır. Bu sebepten ötürü bu mekanın tüm dekorasyonu sizin beğeninize ve zevkinize kalmış durumdadır. Ama yine de temel birkaç noktadan bahsetmek istiyoruz. Bu noktalardan ilki aydınlatma. Kimse yatak odasının bir deniz feneri gibi ışıl ışıl parlamasını istemez. Öte yandan, çok loş ışık da hem gözlerinizi yoracak hem de yatak odasını bir yaşam alanı olmaktan çıkarıp yalnızca uyumak için gidilen bir mekan haline gelmesine sebep olacaktır. İşte bu sebeplerden ötürü yatak odasında hafif bir ışık kullanmalısınız. Yatak odası dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da seçilecek olan tonlardır. Evinizde bulunan tonların psikolojiniz üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu yüzden koyu renk kullanımından elinizden geldiğince kaçının. Yatak odalarında en çok tercih edilen renkler beyaz, mavi ve yeşil gibi size dinginlik ve huzur verecek renklerdir.

Söz konusu alan yatak odası olunca, en önemli konuların başında doğru yatak seçimi gelir. Fark etmeseniz de günün büyük kısmını evinizde ve bu sürenin de büyük kısmını yatakta geçirirsiniz. Bu yüzden yatak tercihini doğru biçimde yapmak oldukça önemlidir. Bir yataktan bahsederken üç farklı bölümden bahsedilebilir. Bu bölümlerden ilki, yatağınıza ev sahipliği yapacak olan karyoladır. Yatağınızı alırken aldığınız ürün yüksek ihtimalle demonte geleceği için, satın almadan önce karyolanıza şöyle bir bakmanıza büyük fayda var. Peki doğru karyola seçimi nasıl yapılır ? Bu sorunun birçok kriterden oluşan bir cevaba sahip olduğunu söylemek gerek. Öncelikle karyolanın malzemesi çok önemlidir. Günümüzde ahşap kullanımının oldukça artmasından dolayı demir karyolalara rastlamak güç olsa da, demir karyolalar nostaljiseverler için güzel bir tercih olabilir. Yatak seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken maddelerden ikincisi ise yatak başlığı. Aslında karyola ve yatak başlığı genellikle tek parça olsa da, bu bölümden ayrıca bahsetmek istiyoruz. Pek önemli görünmemesine rağmen yatak başlığı neredeyse hayati bir öneme sahiptir. Yatağınızda yatarken sert duvardan sizi yatak başlığı korur. Bu yüzden rahat bir yatak başlığı seçmelisiniz. İçi pamuk dışı ise deri olan başlıklar bu dönemde çok yaygın olduğu için, siz de böyle bir başlık seçebilirsiniz.

Yatak seçimi yaparken dikkat edilecek hususlardan sonuncu ise, yatak. Aslında en çok özen göstermeniz gereken kısmın bu olduğunu söylersek hata yapmış olmayız. Çünkü rahat bir yatak rahat bir uyku anlamına gelir. Rahat bir uyku ise gün içinde daha zor yorulmanıza ve daha rahat çalışmanız demektir. İşte bu sebeplerden ötürü yatağınızı seçerken, en rahat olanı almaya özen göstermelisiniz. Bu sayede hem rahat hem de şık bir yatağa sahip olabilirsiniz. Tercihinizi ortopedik yataklardan ve yastıklardan yana yapmaya çalışın. Böylelikle uyku rahatınız daha da artacaktır. Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız yatak örneklerinin benzerlerine ve çok daha fazlasına göz atmak isterseniz, Homify'ın yatak odası kategorisini ziyaret edebilirsiniz.