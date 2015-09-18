Yatak odanıza yakışır yatak modelleri

Bir evde neredeyse her oda kendine has bir hava taşır. Her oda farklı bir atmosfere sahiptir ve bu odalardan herhangi birine girdiğiniz ilk anda bu atmosferi hissederseniz. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, çalışma odanıza girdiğinizde sessiz olmanız ve beyninizi bir konu üzerinde odaklamanız gerektiğini hissedersiniz. İşte tüm bu hisler, odaların kendine has olan atmosferlerinden kaynaklanır. İşte tüm bu odalar gibi, bugünkü yazımıza ev sahipliği yapacak olan yatak odaları da kendine has bir atmosfere sahiptir. Öyle ki, yatak odanıza girdiğiniz ilk anda kendinizi gevşemiş ve dinlenmeye hazır gibi hissederseniz. Eğer böyle hissetmiyorsanız, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz çünkü, belli ki yatak odası dekorasyonunuzda birtakım hatalar mevcut.
Yatak odası dekore edilirken, genellikle kurallardan bahsedilemez. Çünkü yatak odanız size ait, size özel bir mekandır. Bu sebepten ötürü bu mekanın tüm dekorasyonu sizin beğeninize ve zevkinize kalmış durumdadır. Ama yine de temel birkaç noktadan bahsetmek istiyoruz. Bu noktalardan ilki aydınlatma. Kimse yatak odasının bir deniz feneri gibi ışıl ışıl parlamasını istemez. Öte yandan, çok loş ışık da hem gözlerinizi yoracak hem de yatak odasını bir yaşam alanı olmaktan çıkarıp yalnızca uyumak için gidilen bir mekan haline gelmesine sebep olacaktır. İşte bu sebeplerden ötürü yatak odasında hafif bir ışık kullanmalısınız. Yatak odası dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da seçilecek olan tonlardır. Evinizde bulunan tonların psikolojiniz üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu yüzden koyu renk kullanımından elinizden geldiğince kaçının. Yatak odalarında en çok tercih edilen renkler beyaz, mavi ve yeşil gibi size dinginlik ve huzur verecek renklerdir.
Söz konusu alan yatak odası olunca, en önemli konuların başında doğru yatak seçimi gelir. Fark etmeseniz de günün büyük kısmını evinizde ve bu sürenin de büyük kısmını yatakta geçirirsiniz. Bu yüzden yatak tercihini doğru biçimde yapmak oldukça önemlidir. Bir yataktan bahsederken üç farklı bölümden bahsedilebilir. Bu bölümlerden ilki, yatağınıza ev sahipliği yapacak olan karyoladır. Yatağınızı alırken aldığınız ürün yüksek ihtimalle demonte geleceği için, satın almadan önce karyolanıza şöyle bir bakmanıza büyük fayda var. Peki doğru karyola seçimi nasıl yapılır ? Bu sorunun birçok kriterden oluşan bir cevaba sahip olduğunu söylemek gerek. Öncelikle karyolanın malzemesi çok önemlidir. Günümüzde ahşap kullanımının oldukça artmasından dolayı demir karyolalara rastlamak güç olsa da, demir karyolalar nostaljiseverler için güzel bir tercih olabilir. Yatak seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken maddelerden ikincisi ise yatak başlığı. Aslında karyola ve yatak başlığı genellikle tek parça olsa da, bu bölümden ayrıca bahsetmek istiyoruz. Pek önemli görünmemesine rağmen yatak başlığı neredeyse hayati bir öneme sahiptir. Yatağınızda yatarken sert duvardan sizi yatak başlığı korur. Bu yüzden rahat bir yatak başlığı seçmelisiniz. İçi pamuk dışı ise deri olan başlıklar bu dönemde çok yaygın olduğu için, siz de böyle bir başlık seçebilirsiniz.
Yatak seçimi yaparken dikkat edilecek hususlardan sonuncu ise, yatak. Aslında en çok özen göstermeniz gereken kısmın bu olduğunu söylersek hata yapmış olmayız. Çünkü rahat bir yatak rahat bir uyku anlamına gelir. Rahat bir uyku ise gün içinde daha zor yorulmanıza ve daha rahat çalışmanız demektir. İşte bu sebeplerden ötürü yatağınızı seçerken, en rahat olanı almaya özen göstermelisiniz. Bu sayede hem rahat hem de şık bir yatağa sahip olabilirsiniz. Tercihinizi ortopedik yataklardan ve yastıklardan yana yapmaya çalışın. Böylelikle uyku rahatınız daha da artacaktır. Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız yatak örneklerinin benzerlerine ve çok daha fazlasına göz atmak isterseniz, Homify'ın yatak odası kategorisini ziyaret edebilirsiniz.
Yazımızın başında yatak başlığının önemini vurgulamaya çalışmıştık. Bu konuda bir örnekle de iyice açıklamak istiyoruz. Yatak başlığının nasıl bir göreve sahip olduğunu bu örneğe bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Bu örnekte dikkat çeken bir diğer husus ise, başlık ile yatağın oldukça uyumlu olduğu. Siz de tercihinizi bu yönde kullanarak hem şık hem de rahat bir yatak elde edebilirsiniz.
Yatak odanızı dekore ederken geçerli olan tek ölçüt yalnızca ama yalnızca sizsiniz. Seçeceğiniz mobilyaları ise sizin zevkiniz ve rahat etme arzunuz belirliyor. İşte bu yüzden kimi zaman süslü tasarımlardan kaçıp sade ama rahat bir yatak tercih edebilirsiniz. Bu örnekteki yatağa sadece bakmak bile insanın uykusunu getiriyor doğrusu. Üstelik sadeliği sebebi ile de oldukça şık bir görünüm kazanmış.
Yatak odası kişiye ait olan, onun için özel olan bir alandır. Bu sebeple yatak odanızın görünümü ve dizaynı yalnızca sizi ilgilendirir. Bu durum size yatak odanızı dekore ederken inanılmaz bir özgürlük sunar. Bununla beraber kişiliğinizi de yatak odanızda gösterme imkanına sahip olursunuz. Bu örnekte ise muhtemelen özgür bir ruha sahip olan birinin yatak odasını görebilirsiniz. Yalnızca ahşap paletlerle oluşturulan karyola ve yatak başlığı oldukça ilginç bir yapıya sahip. Bu tarz bir yatağı yatak odanızda görmek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Homify ailesi olarak elimizden geldiğince, sizi bu tarz yaratıcı fikirlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Buna benzer bir tasarım kimi zaman tam bir cankurtaran olabilir. Pratikliği sayesinde de tercih edilebilir. Fotoğraftan anlaşılmadığı için yatağın bir yatak başlığına sahip olup olmadığı konusunda bir yorum yapamıyoruz. Fakat olmasa bile, kurtardığı alan sayesinde bu eksiği gözden uzak durabilir.
Homify ailesi olarak size sık sık klasik çizgiden çıkıp farklı deneyişler içine girmeniz konusunda tavsiyeler veriyoruz. Tabi ki bu tavsiyelerimiz yatak odası konusunda da devam edecek. Yatağınızı dekore ederken beyazın ve açık renklerin dışına çıkabilirsiniz. Sonuçta bu yatak ve yatak odası tamamen size ait. Bu örnekteki gibi koyu renkli nevresimler ve yastıklar -eğer zevkinize hitap ediyorsa- sizin için güzel bir alternatif olabilir. Üstelik bu rengin karyolanın rengiyle de uyum içinde olduğunu söylemek pek de hata olmaz.
Geniş bir yatak odasına sahip olmak her zaman mümkün olmayabilir. İşte böyle zamanlarda imdadınıza bu tarz pratik çözümler koşar. Tabi ki bu örnekteki alan büyük ihtimalle bir pansiyon. Fakat siz de ebeveyn banyonuzu yatak odanızın bir kısmına koyabilirsiniz. Bu sayede hem pratik hem de şık bir çözüm elde edebilirsiniz. Eğer bu tarz dar bir yatak odasına sahip iseniz, beyaz ya da açık renkleri tercih etmeniz mekanı daha geniş göstermenizde size yardımcı olabilir.
Yatak odalarının kişiye özel olması -daha önce de bahsettiğimiz gibi- size inanılmaz büyük bir özgürlük sunar. İşte bu sebepten ötürü, kimi zaman bu örnekteki gibi biraz süsten ve gösterişten kimseye zarar gelmez. Sonuç olarak bu alan tamamıyla size ait ve nasıl istiyorsanız o şekilde dekore edebilirsiniz. Fakat bu örnekte ilk olarak göze çarpan şeyin, nevresimin yatak başındaki detayla uyumlu olması.
Beyaz her akımda,her tarzda ve her tasarımda biraz da olsa yer verilen bir renktir. Çağlar boyunca birbirinden farklı anlamlar yüklense de genel olarak saflığı ve zarafeti çağrıştıran beyaz rengi, bu dekorasyonda da kendine yer açmış gibi görünüyor. Yatak odalarında beyaz çok sık kullanılan bir renktir. Bu yatakta ise karyola ve nevresimler kar beyazı renginde.
Bazalar, içlerinde gereksiz veya saklamak isteğiniz eşyaları barındırma imkanına sahip olan karyolalardır. Özellikle dişe dokunur miktarda eşyaya ev sahipliği yapabilmesi sebebi ile bazalar, oldukça sık tercih edilir. Bu örnekte ise bir bazanın yeniden şekillendiği bir yatak görebilirsiniz. Klasik baza modelinden çok, çekmeceleri aracılığı ile birçok eşyaya ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olan bu yatağı daha yakından incelemek isterseniz, Modulus'ın Homify profiline göz gezdirebilirsiniz.
Mobilyalarda ahşap kullanımı her geçen gün artıyor. Hem klasik hem de modern tarzdan izler taşıyan mobilyalar, oldukça estetik görüntülere imkan verebiliyor, bu örnekteki gibi. Üstelik zorunlu bir ihtiyaç olan yatağın pratik bir çözümle daha az alan harcar duruma gelişini de bu örnekte görebilirsiniz. Üstelik ahşap tavanın ve mobilyaların uyumu da gözlerden kaçmıyor. Bu tarz örnekleri daha yakından incelemek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.