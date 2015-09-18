Türkiye'den enfes manzaralı bir ev

Yaşam alanlarımızın dekorasyonlarında en belirleyici ve dekorasyon tarzınızı gösteren ayrıntılardan biri de perdelerdir. Özellikle salon ve oturma odalarının dekorasyonlarında perde seçimine bu yüzden ekstra özen gösterilmeli. Bu örnekte de hem duvarlarla hem yaşam alanının genel tarz ve dokusuyla uyumlu şık, eklektik dokulu ve desenli zarif perdeler de ilham veriyor. Kareye giren şık ve klasik tasarımlı aydınlatma öğesi de dikkate değer ayrıntılardan.

Siz de bu ayrıntılardan ilham alarak salonunuzu yeniden dizayn etmek istiyorsanız Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar isimli yazımız da ilginizi çekebilir.