Türkiye'den enfes manzaralı bir ev

Yeşil alanı bol bir şehir manzarasına yüksekten bakan şık bir daire, özenle yaratılmış iç mimari tasarım ve tüm bu özelliklerle uyum içinde tasarlanmış örnek bir daire dekorasyonu. Bugün işte bu zarif ve özel dairenin Visage Home Style çizgisiyle buluşan salonuna konuk olacağız ve şık ve zarif salon dekorasyonu fikirleri ve ipuçları arayanlar için ilham verici bir niteliğe sahip göz alıcı bir dekorasyon modelinin ayrıntılarını ve ayırt edici özelliklerini inceleyeceğiz.
Önce salonun geneline bakalım. Geniş ve dikdörtgen bir mimariye sahip olan havadar ve ferah salon ikiye ayrılarak oturma alanı ve yemek alanı olarak bölümlendirilmiş. Salonda ilk dikkat çeken şey açık renklerin hakimiyetiyle ortamı etkisi altına alan zarafet faktörü. Gri dokunuşlara sahip beyaz L koltuk geniş ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. Koltuğa şıklığını katan kapitone dikiş ayrıntıları ise bu modern ve çağdaş koltuk tasarımına klasik bir dokunuş niteliğinde. Salonun dikkat çekici tasarım unsurları mobilyalarla sınırlı değil pek tabii ki. Her bir ayrıntısı dikkatle ve özenle düşünülerek tasarlanmış olan salonun oturma alanında kalabalık yaratan ve yorucu ya da boğucu bir atmosfer oluşturan büyük ve karmaşık bir televizyon ünitesi yerine sade ve beyaz bir TV ünitesi kullanılarak duvar dekorasyonunun desenli yapısıyla hareket sağlanmış. Salonun merkezinde yer alan orta sehpa ise şıklığıyla göz kamaştıran bir sıra dışılığa sahip. Siyah yüzeyi ve gümüş işlemeli ayrıntılarıyla salona eklektik bir doku katıyor. Salonun geneline yayılmış olan beyaz renk hakimiyeti duvarlardaki parlak desenli gri duvar kağıdıyla yumuşatılıyor.
Salonda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da geniş ve şık şehir manzarasına bakan cephenin boydan boya cam pencerelerle kaplanması ve böylelikle yaşam alanının manzara ve açık havayla bütünleştirilmiş olması. Eğer manzaraya bakan bir eviniz varsa, kapalı duvarlar ve küçük pencerelerle iç mekanların dışarıyla bir bütün olmasının önüne geçmek ve daha boğucu bir atmosfer yaratmak yerine, boydan boya cam pencerelerle hem alanınızı genişleten bir etkiye kavuşabilir hem de manzaradan doyasıya faydalanabilirsiniz.
Yemek alanına geldiğimizde ise salondaki zarif ve şık etkinin aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Klasik tarzla modern stilin harmanlanarak eklektik ve sıra dışı bir dekorasyonun yaratıldığı yemek alanında parlak siyah tonları mat beyaz tonlarıyla bir araya getirilerek stil sahibi bir tasarım yaratılmış. Siyah ve klasik yemek masası modern tasarımlı sandalyelerle çevrilmiş ve klasik avize ünitesiyle estetik görünüm arttırılmış. Yemek masasının altında yer alan sade desenli halı da odanın genel karakterine uyum sağlıyor. Yemek alanıyla oturma alanı arasında sağlanan yumuşak geçiş de yine ilham verici bir dizilim niteliği taşıyor.
Yemek alanının dışarıya bakan cephesi de boydan boya camla kaplanarak salondaki manzara ve görünüm bütünlüğü sağlanmış. Yemek masasının ardında yer alan ve siyah parlak tonuyla yemek masasıyla mükemmel bir uyum içinde olan piyano odaya sanatsal bir etki katıyor. Piyanonun ardındaki duvarın kabartmalı dekorasyonu da odanın derinliğini arttırırken renginden ötürü de odanın ferah yapısına önemli bir katkıda bulunuyor.
Yaşam alanlarımızın dekorasyonlarında en belirleyici ve dekorasyon tarzınızı gösteren ayrıntılardan biri de perdelerdir. Özellikle salon ve oturma odalarının dekorasyonlarında perde seçimine bu yüzden ekstra özen gösterilmeli. Bu örnekte de hem duvarlarla hem yaşam alanının genel tarz ve dokusuyla uyumlu şık, eklektik dokulu ve desenli zarif perdeler de ilham veriyor. Kareye giren şık ve klasik tasarımlı aydınlatma öğesi de dikkate değer ayrıntılardan.
Siz de bu ayrıntılardan ilham alarak salonunuzu yeniden dizayn etmek istiyorsanız Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar isimli yazımız da ilginizi çekebilir.