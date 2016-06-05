​Feng shui ile güzelleşen evler

Evlerimizi dizayn ederken dekorasyonun hem görsel açıdan estetik olmasını hem de yaşamımızı daha pratik hale getirmesi için kullanışlı olmasını arzularız. Bunun dışında kendimizi daha rahat ve mutlu hissedeceğimiz bir ev ortamı düzenlemek önceliklerimiz arasındadır mutlaka. Tüm bu saydıklarımız evimiz için uygulayacağımız dekorasyon stiline de yansır. Örneğin farklı dekorasyon felsefelerinden biri olan Feng shui ev ortamında huzur sağlayıp yaşam kalitesini arttırmak için ideal bir tarzdır. Çince su ve rüzgar manasına gelen Feng shui öğretisine göre yaşam enerjisi doğrultusunda evlerimizi düzenlemeli, böylece çevre ile uyumlu yaşam alanları oluşturmalıyız. Bu sayede doğadaki enerjiyi doğru kullanılmış olacak ve mutluluğa, bereket ve verime erişeceğiz. Bugün Feng shui öğretisine göre düzenlenmiş salon, yatak odası gibi çeşitli oda dekorasyonlarına göz atıp bu stili daha yakından tanımaya çalışacağız.