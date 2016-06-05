​Feng shui ile güzelleşen evler

Evlerimizi dizayn ederken dekorasyonun hem görsel açıdan estetik olmasını hem de yaşamımızı daha pratik hale getirmesi için kullanışlı olmasını arzularız. Bunun dışında kendimizi daha rahat ve mutlu hissedeceğimiz bir ev ortamı düzenlemek önceliklerimiz arasındadır mutlaka. Tüm bu saydıklarımız evimiz için uygulayacağımız dekorasyon stiline de yansır. Örneğin farklı dekorasyon felsefelerinden biri olan Feng shui ev ortamında huzur sağlayıp yaşam kalitesini arttırmak için ideal bir tarzdır. Çince su ve rüzgar manasına gelen Feng shui öğretisine göre yaşam enerjisi doğrultusunda evlerimizi düzenlemeli, böylece çevre ile uyumlu yaşam alanları oluşturmalıyız. Bu sayede doğadaki enerjiyi doğru kullanılmış olacak ve mutluluğa, bereket ve verime erişeceğiz. Bugün Feng shui öğretisine göre düzenlenmiş salon, yatak odası gibi çeşitli oda dekorasyonlarına göz atıp bu stili daha yakından tanımaya çalışacağız.
Feng shui mutluluk, bereket gibi olumlu özelliklerle beraber huzuru ve rahatlığı da amaçlar. Bu sebeple gereksiz eşyalardan ve hatta göz yoran renklerden uzak durarak kaotik bir görünümden sakınılmalıdır. Çünkü fazlalıklar ve aşırı baskın tonların meydana getirdiği bir renk karmaşası ev ortamındaki öfke ve kızgınlık gibi duyguları tetikleyebilir. Sizin için seçtiğimiz örnek resimde nispeten soluk bir beyazın hakim olduğu bir salon görüyoruz. Koltuk takımı ve sehpa, yemek masası, parıltılı tv ünitesi dışında sade diyebileceğimiz bir salon dizayn edilmiş. Beyazın solukluğunu kırmak için bazı eşyalarda mor, kırmızı ve siyah renkler dengeli olarak kullanılmış.
Feng shui'de sadelik ve huzurlu bir ev ortamı önemli olmakla birlikte bu durum salonlarda renk kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle ateşi sembolize eden kırmızı gibi dinamik renkler yang enerjisi gibi ihtiyaç duyabileceğimiz akışı sağlar. Bu örnekte tamamen kırmızılara bürünmüş bir dekorasyon değil kilit noktalarda kullanılan bir kırmızı görüyoruz. Oldukça modern bir salon dekorasyonuna yakışır şekilde tercih edilen avize can alıcı kırmızısıyla göz dolduruyor. Avizeye eşlik eden kırmızı perde, yuvarlak minderler her bir ayrı bir renge sahip aynalardan biri etkileyici bir görünüm sunmuş.
Sağlıklı bir yaşam enerjisi amaçlayan Feng shui öğretisinde günün yorgunluğunu attığınız ve güzel bir uyku çektiğiniz yatak odası dizaynı önemli bir yer kaplar. Bu yatak odasının genel görünümüne göz attığımızda modern olmakla birlikte romantik öğelerin yer aldığı bir dekorasyon görürüz. Feng shui'de ruhsal farkındalık, zihinsel ve de fiziksel şifa enerjisi taşıyan mor; yatak odasında ölçülü bir şekilde kullanılarak dikkat dağıtıcı ve dinlendirici olmaktan uzak tutulmuş. Morun da çok baskın olarak değil daha soft bir tonda tercih edilmiş.
Yetişkinler kadar bebeklerin sağlıklı bir uyku çekmesi de bir o kadar önemlidir. Huzurlu ve sakin bir bebek odası için karışık ve dağınık bir dekorasyondan aynı zamanda göz yorucu parlak renklerden kaçınmalısınız. Yatak odası için ideal feng shui renklerinden olan turuncu, pembe ve kırmızı gibi renkleri bebek odasında da kullanabilirsiniz.
Dar ve uzun bir mutfak tasarımını gördüğümüz örnekte daha önce de bahsettiğimiz enerjisi yüksek kırmızılar açık renkli mutfağa canlılık katıyor. Kırmızı kullanımında dikkat çeken fırın, ocak gibi ateşli cihazlarla beraber bulunmaması. Ateşi körükleyen kırmızı; avize, sandalye gibi dekoratif objelerde kullanılarak bu önemli hususa dikkat edilmiş.
Yoğun beyaz kullanımına Feng shui öğretisine göre dizayn edilmiş dekorasyonlarda çok fazla rastlanmaz. Beyaz kullanılacaksa da mutlaka diğer objeler ve aksesuarlarda enerjisi yüksek renkler tercih edilerek denge sağlanır. Örnek mutfak tasarımında yine nispeten dar bir mutfak alanı görüyoruz. Küçük bir mutfak olmasından ötürü koyu renklerle kapatılması doğru bir tercih olmazdı. Zira mutfaklar aydınlık ve ferah olmalıdır. Bu sebeple yer döşemelerinde siyah beyaz karo kullanılarak denge ve dinamizm sağlanmış.
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