Muhteşem bir peyzaj çalışması

Verandanın duvar dibine ekilen üç adet ince uzun servi ile oturma grubunun arkasında güzel bir fon oluşturulmuş. Servilerin özellikleri hem çok çok dayanıklı olmaları hem de kolayca budanarak şekil verilebilmeleri. Yani, ev sahipleri arzu ederlerse servilerini bu biçimlerinde kotuyabilir ya da zamanla farklı bir şekil de verebilirler.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.