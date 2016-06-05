Muhteşem bir peyzaj çalışması

Çoğumuz içinde zaman geçirebileceğimiz bir bahçenin hayalini kurar, bir bahçemiz olsa onu nasıl düzenleyeceğimizi kafamızda planlarız. Kimimiz daha çok ağaçları ve büyük bitkileri sever kimimiz ise bahçemizi rengarenk çiçeklerle donatmayı hayal ederiz. Tabi iş yalnızca bitki türü seçimi ile almıyor. Hangi bitkinin hangi kısma ekilmesi gerektiği, sulama sistemleri, ayrıca oturma, yemek yeme, güneşlenme gibi faaliyetler için alanlar, çocuklarımız varsa onların zaman geçirebileceği kısımlar, belki minik ahşap bir kulübe, bir kameriye, yeterli büyüklükte bir ağacımız varsa üstüne yerleştirilebilecek bir ağaç ev, bir kenara belki bir süs havuzu, ya da hatta yüzme havuzu… Seçenekler sonsuz, yeter ki bir bahçe, bir de bütçe olsun. :) Peki gerçekten de bahçeli bir konuta sahip olan şanslı azınlıktansanız ve bir bahçe düzenlemesi yapmayı planlıyorsanız, siz bu hayallerden hangisini gerçekleştirirsiniz? Bugün sayfamıza konuk olan bahçe Paris'te bir eve ait arka bahçe. Duvar kenarlarına ekilmiş birkaç sarmaşık ve çim, verandayı ve yürüyüş yolunu kaplayan ahşap deck dışında hiçbir özelliği olmayan bu bahçenin peyzaj firması Garden Trotter tarafından yeniden düzenlenmesine tanık olacağız.
Çimleri çok iyi olmakla birlikte, bahçe son derece çıplakmış. Şehir içinde bahçe sahibi olmak çok az kişinin başına gelen muhteşem bir imkan ancak bu bahçeyi etkili, yani hem görsel hem de işlevsel bir biçimde kullanabilmek için bundan çok daha fazlası gerekiyor.
Bahçenin şekli ve boyutlarına öre oluşturulan skeçte bir köşeye ahşap deck yerleştirilmiş ve üzerine güneşlenmek için şezlonglar konmuş. Bahçeye değişik şekillere ve yüksekliklere sahip başka bitkiler de ekilmiş ve monotonluk kırılmış. Ayrıca birkaç adet ağaç yetiştirilmesi öngörülmüş.
Bahçe için yapılan planda verandaya yemek masası ve oturma grubu yerleştirilmiş, karşı köşede ahşao deck ile bir veranda daha yapılıp üzerine yukarıda da bahsetttiğimiz üzere şezlonglar yerleştirilmiş. Orta kısım çim olarak bırakılırken tüm kenar ve köşelere çeşitli bitkiler ve ağaçlar ekilmiş.
Verandada yer alan oturma grubunun arkasından çekilmiş bir fotoğraf görüyoruz. Tıpkı planlandığı üzere, karşı köşeye ahşap deck yapılmış, ancak henüz şezlonglar yerleştirilmemiş, onun yerine yemek masası var. Bitkiler son derece çeşitlendirilmiş, hem ağaç türü bitkiler hem de çeşitli renklerde çiçekler ekilmiş. Yeni deck'in yanına kırmızı, büyük bir saksı konulmuş ve bu da dekoratif bir öge olarak kullanılmış.
Bahçeyi tekzdüzelikten çıkarmak için hem farklı bitkilerden hem de dekoratif aksesuar ve mobilyalardan faydalanılmış. Farklı boyutlara, renklere ve dokulara sahip bitkiler muhteşem bir düzneleme ile ekilerek ortama doğal bir vaha havası verilmiş.
Bir adet bahçedeki yeni deck'in yanında, bir adet de ana veranda da olacak şekilde, iki adet devasa, kırmızı, kare küp şeklinde saksı da bahçeye yerleştirilmiş. Bu saksılar geometrik şekilleri ve renkleri sayesinde mekana çağdaş bir hava vermiş.
Verandanın duvar dibine ekilen üç adet ince uzun servi ile oturma grubunun arkasında güzel bir fon oluşturulmuş. Servilerin özellikleri hem çok çok dayanıklı olmaları hem de kolayca budanarak şekil verilebilmeleri. Yani, ev sahipleri arzu ederlerse servilerini bu biçimlerinde kotuyabilir ya da zamanla farklı bir şekil de verebilirler.
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