현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Muhteşem bir peyzaj çalışması

Özlem K. Özlem K.
UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
Loading admin actions …

Çoğumuz içinde zaman geçirebileceğimiz bir bahçenin hayalini kurar, bir bahçemiz olsa onu nasıl düzenleyeceğimizi kafamızda planlarız. Kimimiz daha çok ağaçları ve büyük bitkileri sever kimimiz ise bahçemizi rengarenk çiçeklerle donatmayı hayal ederiz. Tabi iş yalnızca bitki türü seçimi ile almıyor. Hangi bitkinin hangi kısma ekilmesi gerektiği, sulama sistemleri, ayrıca oturma, yemek yeme, güneşlenme gibi faaliyetler için alanlar, çocuklarımız varsa onların zaman geçirebileceği kısımlar, belki minik ahşap bir kulübe, bir kameriye, yeterli büyüklükte bir ağacımız varsa üstüne yerleştirilebilecek bir ağaç ev, bir kenara belki bir süs havuzu, ya da hatta yüzme havuzu… Seçenekler sonsuz, yeter ki bir bahçe, bir de bütçe olsun. :) Peki gerçekten de bahçeli bir konuta sahip olan şanslı azınlıktansanız ve bir bahçe düzenlemesi yapmayı planlıyorsanız, siz bu hayallerden hangisini gerçekleştirirsiniz? Bugün sayfamıza konuk olan bahçe Paris'te bir eve ait arka bahçe. Duvar kenarlarına ekilmiş birkaç sarmaşık ve çim, verandayı ve yürüyüş yolunu kaplayan ahşap deck dışında hiçbir özelliği olmayan bu bahçenin peyzaj firması Garden Trotter tarafından yeniden düzenlenmesine tanık olacağız. 

Önce: Özelliksiz bir bahçe

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Çimleri çok iyi olmakla birlikte, bahçe son derece çıplakmış. Şehir içinde bahçe sahibi olmak çok az kişinin başına gelen muhteşem bir imkan ancak bu bahçeyi etkili, yani hem görsel hem de işlevsel bir biçimde kullanabilmek için bundan çok daha fazlası gerekiyor.

Skeç

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bahçenin şekli ve boyutlarına öre oluşturulan skeçte bir köşeye ahşap deck yerleştirilmiş ve üzerine güneşlenmek için şezlonglar konmuş. Bahçeye değişik şekillere ve yüksekliklere sahip başka bitkiler de ekilmiş ve monotonluk kırılmış. Ayrıca birkaç adet ağaç yetiştirilmesi öngörülmüş.

Plan

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bahçe için yapılan planda verandaya yemek masası ve oturma grubu yerleştirilmiş, karşı köşede ahşao deck ile bir veranda daha yapılıp üzerine yukarıda da bahsetttiğimiz üzere şezlonglar yerleştirilmiş. Orta kısım çim olarak bırakılırken tüm kenar ve köşelere çeşitli bitkiler ve ağaçlar ekilmiş.

Ve sonuç!

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Verandada yer alan oturma grubunun arkasından çekilmiş bir fotoğraf görüyoruz. Tıpkı planlandığı üzere, karşı köşeye ahşap deck yapılmış, ancak henüz şezlonglar yerleştirilmemiş, onun yerine yemek masası var. Bitkiler son derece çeşitlendirilmiş, hem ağaç türü bitkiler hem de çeşitli renklerde çiçekler ekilmiş. Yeni deck'in yanına kırmızı, büyük bir saksı konulmuş ve bu da dekoratif bir öge olarak kullanılmış.

Renk cümbüşü

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bahçeyi tekzdüzelikten çıkarmak için hem farklı bitkilerden hem de dekoratif aksesuar ve mobilyalardan faydalanılmış. Farklı boyutlara, renklere ve dokulara sahip bitkiler muhteşem bir düzneleme ile ekilerek ortama doğal bir vaha havası verilmiş.

Bütük kırmızı saksılar

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Bir adet bahçedeki yeni deck'in yanında, bir adet de ana veranda da olacak şekilde, iki adet devasa, kırmızı, kare küp şeklinde saksı da bahçeye yerleştirilmiş. Bu saksılar geometrik şekilleri ve renkleri sayesinde mekana çağdaş bir hava vermiş.

Üç tane servi

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Modern Bahçe
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Verandanın duvar dibine ekilen üç adet ince uzun servi ile oturma grubunun arkasında güzel bir fon oluşturulmuş. Servilerin özellikleri hem çok çok dayanıklı olmaları hem de kolayca budanarak şekil verilebilmeleri. Yani, ev sahipleri arzu ederlerse servilerini bu biçimlerinde kotuyabilir ya da zamanla farklı bir şekil de verebilirler.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Güzel bir bahçe için 9 tasarım fikri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

Modern bir çatı terası için neler yapılmalı
Bu peyzaj çalışmasını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler