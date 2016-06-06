Birkaç dokunuşla kasvetli bir evden aydınlık bir eve dönüşüm

Bugünkü yazımızda büyük bir tadilat çalışmasından ziyade, doğru badana rengi ve doğru mobilya ve dekoratif aksesuar seçimleri sayesinde, boşken dahi kasvetli görünmeyi başaran bir konutun nasıl ferah, aydınlık, çağdaş bir eve dönüştüğüne tanık olacağız. Dekorasyon yapmak demek bir mekana yalnızca mobilyaları ve aksesuarları yerleştirmek anlamına gelmiyor, önemli olan o mekan için arzu edilen atmosferi yaratmak ve insanın kendini içinde huzurlu hissedeceği bir yaşam alanı oluşturmak. Bugün sizlere tanıtımını yapacağımız konutta da tam olarak böyle bir çalışma yapılmış ve ortaya çağdaş, konforlu ve davetkar bir ev çıkmış. İtalya'nın Reggio Emilia' ilinden bir dekorasyon firması olan Homeswitchhome tarafından yapılmış olan bu çalışmaya yakından bakalım.
Konut aslında oldukça bakımlı ve iyi durumda. Zeminde balık sırtı şeklinde klasik bir parke kaplaması bulunuyor ve görünen o ki, hiçbir zedelenmeye maruz kalmamış. Pencerelerin geniş olması içeri girecek doğal gün ışığı açısından büyük bir avantaj. Ahşap tavan son derece dekoratif grünmekşe birlikte, boş evde kasvetli bir hava oluşmasına neden olmuş ve bu nedenle, kullanılacak mobilya ve aksesuarların bu ağır ve kasvetli havayı kıracak türde olması lazım.
Sadelik bu eve mükemmellik getirmiş! Fıstık yeşillinin pastele kaçan bir tonuna boyanan duvarlar eve taze ve ferah bir hava katmış. Sade ve çağdaş mobilyalar ve aksesuarlar ile bu hava pekiştirilmiş. Tavanın koyu renkli ahşap yapısının nasıl kırıldığına eminim sizler de bu fotoğrafta dikkat etmişsinizdir.
Yatak odası oldukça küçük ancak şekil itibarıyla iyi bir potalsiyele sahip. Yüksek ve eğilimli tavan ve gömme raf dikkat çeken özellikler arasında. Zeminin tıpkı oturma odası gibi balık sırtı ahşap parke olması da odaya karakter katıyor.
Gerçekleştirilen badana çalışması sonrası oda adeta tamamen değişmiş. Oysaki yapılan işlem son derece basit. Yatak başının arkasına denk gelen duvar pastel tona sahip bir Nil yeşiline boyanmış, diğer duvarlarda ise beyaz tercih edilmiş. Yatak örtüsünde kulkanılan yeşil, beyaz ve bej tonları ile de kombinasyon tamamlanmış.
Pastel renklerle dekorasyon konusunu işlediğimiz ’Pastel renklerle gelen huzur’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Bu evin en karakteristik özelliklerinden biri eğimli ve bütünüyle ahşap tavanı. Ahşap zeminle de birleşerek oldukça sıcak ve samimi bir ortam yaratıyor ancak bu odada duvarların da ahşap panel olması mekanı fena halde boğmuş. Bu kısımın müdahaleye ihtiyaç duyduğu aşikar. Yeşil fayans kaplı banyo ise biraz ekimiş görünmekle birlikte belli bir potansiyeli içinde barındırıyor.
Aşırı ahşap kullanımından dolayı boğucu ve kasvetli bir hale gelmiş olan çatı odasına gerekli müdahale yapılmış ve zemin ile tavan arasında kalan kısma beyaz paneller yerleştirilerek, bu iki alan birbirinden ayrılmış ve aynı zamanda araya giren beyaz doku sayesinde ortama ferah bir hava gelmiş. Sade ve şık bir tekli koltuk, sevimli bir hasır puf ve güzel bir saksı bitkisiyle dekorasyon tamamlanmış.
Banyonun ise güzel, yeşil fayanslarını korunmuş, mekana canlı bitkiler eklenerek çok daha sevimli görünmesi sağlanmış.