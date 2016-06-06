Birkaç dokunuşla kasvetli bir evden aydınlık bir eve dönüşüm

Aşırı ahşap kullanımından dolayı boğucu ve kasvetli bir hale gelmiş olan çatı odasına gerekli müdahale yapılmış ve zemin ile tavan arasında kalan kısma beyaz paneller yerleştirilerek, bu iki alan birbirinden ayrılmış ve aynı zamanda araya giren beyaz doku sayesinde ortama ferah bir hava gelmiş. Sade ve şık bir tekli koltuk, sevimli bir hasır puf ve güzel bir saksı bitkisiyle dekorasyon tamamlanmış.

Banyonun ise güzel, yeşil fayanslarını korunmuş, mekana canlı bitkiler eklenerek çok daha sevimli görünmesi sağlanmış.