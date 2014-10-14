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Cam, ahşap, plastik… Sıradışı masalar

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Trinity dining table, Tom Cooper Fine Furniture Tom Cooper Fine Furniture
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Masa deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Muhtelemen dört ayağın üzerinde duran, farklı geometrik şekillerde ama çoğu zaman kare ya da dikdörtgen ve yatay bir platform. Ama masa dediğimiz kavram aslında bu kadar basit olmak zorunda değil. İlk kez Antik Mısır döneminde kullanılan, sonra Çin uygarlığında da görülen masa o dönemden beri işlevsel bir mobilya olarak her türlü barınağı süslüyor. Günümüzde masalar sadece üzerinde yemek yemek ya da çalışmak için değil, lüks, modern ya da minimalist birer dekorasyon unsuru olarak da evlerimizi süslemeye devam ediyor. Özellikle mutfak ve oturma odalarında, eğer varsa çalışma odalarının olmazsa olmazlarından biri olan masa konusunda tasarımcılar da bildik çizgilerin dışına taşıp, bu zamansız mobilyaya yeni ve taze yorumlar katmaya çalışıyorlar. 

Bugün sizler için Edip Cansever'in meşhur masa da masaymış ha şiirini hatırlatan orijinal, cesur ve sıradışı masaları seçtik.

Sosyal tasarım ve mimari
Farklı tip ve malzemelerdeki sıradışı ve orijinal masalar.

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