Daha girişinden baş döndüren 6 mükemmel ev

Şehir yaşamı, birçoğumuzu dar ve küçük antreler kullanmaya sevk etti. Buna rağmen geniş ve ferah giriş hollerine sahip olmak, şehirde yaşayanlar için de hayal olmamalı. Klasik ve modern öğeleri bir araya getirerek tasarlanan bu giriş holü, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile şık bir karşılama yapmanızı sağlıyor. homify'da sizler için mimarlar ve tasarımcıların örnek çalışmalarını derlemeye devam ediyoruz.