Daha girişinden baş döndüren 6 mükemmel ev

Evimizin iç dekorasyonu hakkında ilk izlenimi antre verir. Birbirinden bağımsız ya da uyum, ahenk içeren dekorlar oluşturabilir, tüm bunları belirli tarz ve stiller altında buluşturabilirsiniz. Giriş holleri veya antreler, konuklarınızı karşılayacağınız iç mekanlardır. Eğer şanslıysanız, geniş ve ferah, sizi yansıtan bir giriş holü dekore etme imkanına sahipsinizdir. Bu yazımızda baş döndüren giriş holleri ve salon modelleri içeren 6 örnek ev dekorasyonunu sizler için inceledik, ilginizi çekecek dekor fikirleri bulacağınızı umuyoruz.
Şehir yaşamı, birçoğumuzu dar ve küçük antreler kullanmaya sevk etti. Buna rağmen geniş ve ferah giriş hollerine sahip olmak, şehirde yaşayanlar için de hayal olmamalı. Klasik ve modern öğeleri bir araya getirerek tasarlanan bu giriş holü, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile şık bir karşılama yapmanızı sağlıyor. homify'da sizler için mimarlar ve tasarımcıların örnek çalışmalarını derlemeye devam ediyoruz.
Girişten sonra şık bir salon sizi karşılıyor. Klasik stil izler taşıyan salon dekorasyonunda konfor ve estetik ön planda. Dekorasyonda mobilyalar kadar, tavan dekoru ve ışıklandırma da önem taşıyor. Perdelerden döşeme zeminine, şık bir avizeye kadar özenle seçilen klasik stil öğeleri modern stil öğelerle buluşturmak sizin elinizde.
Giriş holü anlamına gelen antrelerle ilgili oldukça şık ve etkileyici örneklerle devam ediyoruz. Tavan dekoru ile ilgili geniş giriş hollerindeki önemine değindik. Döşeme zeminikaplamaları ile ilgili şık alternatifler de ilginizi çekebilir. İç mekanla bütünleşen, uyum ve ahenk içeren dekoratif fikirler değerlendirilebilir.
Bej, krem ve kahverengi tonlarının ağırlıklı tercih edildiği salona göz atıyoruz. Giriş holünde uygulanan renk ahengi, salonda da devam ediyor. Genel olarak klasik stil izler taşıyan salonda simetri hakim. Aksesuarlar, duvar dekorlar, mobilyaların konumları simetriye uygun dizayn ediliyor. Klasik stil öğelerle ilgilenenler için simetri vazgeçilmez unsurlardan biri olarak not edilebilir.
Klasik stil öğelerden sonra, modern stil örneklerle devam ediyoruz. Gerek duvar dekorları, gerekse mobilya tercihleri ve zemin tercihleri göz yormayan, modern çizgiden uzaklaşmayan öğelerle dizayn edilmiş. Giriş holünü aydınlatan lamba aksesuarları ise geometrik formlar içeren modern çizgiyi sürdürüyor.
Nötr renklerin ahengi, beyazla buluştuğunda şık, modern ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek mümkün. Duvar dekoru olarak beyaz dolap ve rafları tercih edildiği salonda, dairesel formda bir sehpa kullanılarak modern izler taşımaya devam ediyor.
Dekoratif öğelerle giriş holü dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Dekoratif bitki ve ahaçlar, doğal materyallerle dizayn edilen bir alan oldukça göze hitap ediyor.
Doğa ile bütünleşen, ferah ve iç açıcı bir salon. Fonksiyonellik ve estetiğin ön plana çıktığı, modern öğelerle dekor oluşturmak isteyenler için alternatif.
Yalın ve minimalist çizgi ile tasarlanan zemin kaplamaları, daha cesur renklerin kullanımına izin verir.
Mavi, beyaz renk kullanımına salon dekorasyonunda da devam ediyor. Şık ve sıcak bir atmosfer katan ahşap materyal ile buluşan dekorasyon, iç açıcı bir salon ile karşılaşmanızı sağlıyor.
Zarafetin temsili, gerek formlar, gerekse detaylar üzerinden klasik stil ihtişamda buluşuyor.
Natürel renkler arasında kahverengi, krem ve bej renkleri yer alır. Natürel öğelerle, şık tavan dekoru ile göze hitap eden bir salon.
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