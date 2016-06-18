Ahşapla taşın bir araya geldiği 7 muhteşem ev

Havanın ve toprağın henüz kirlenmediği ve şehir kalabalığından uzak bir yerlerde, masal gibi bir dağ evinde yaşamak kimin hayallerini süslemezdi ki? Bu evlerin en önemli özelliği bulunduğu yer olsa da mimari bir takım özelliklerinin de son derece önemli olduğunu göz ardı edemeyiz. Örneğin bir dağı evi yaptırmak istiyorsanız ilk olarak bahçeli ve çatılı modelleri incelemeye başlarsınız. Bunun yanı sıra ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin kullanıldığı yapılar da ilk akla gelenlerden olacaktır. Eğer kendinize huzurlu bir yaşam için bir dağ ya da çiftlik evi yaptırmayı düşünüyorsanız size ilham verecek yapı malzemeleri ahşap ve taş malzemeler olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı ahşap ve taş gibi natürel malzemelerin kullanıldığı ev modellerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel 7 ev modeli yeni eviniz için ilham kaynağınız olabilir.

Ahşap ve taş malzemelerin en büyük avantajı doğal yapıda olmalarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir ev projelerinde öne çıkan materyallerdir. Bunun yanı sıra biçim olarak da muhteşem güzellikte formlar oluşturduklarından bütün mimari stillerde sıklıkla kullanılırlar. Dayanıklı, doğal, kullanışlı ve şık ahşap taş kombinasyonu ile yapılmış evlere gelin birlikte göz atalım.

Dağ evleri hakkında konuşmaya başlamışken birkaç farklı bungalov örneği de görmek isterseniz “Türkiye'den en güzel bungalovlar” başlıklı yazımızda Türkiye'den örnekler bulabilirsiniz.