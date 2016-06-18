Ahşapla taşın bir araya geldiği 7 muhteşem ev

Havanın ve toprağın henüz kirlenmediği ve şehir kalabalığından uzak bir yerlerde, masal gibi bir dağ evinde yaşamak kimin hayallerini süslemezdi ki? Bu evlerin en önemli özelliği bulunduğu yer olsa da mimari bir takım özelliklerinin de son derece önemli olduğunu göz ardı edemeyiz. Örneğin bir dağı evi yaptırmak istiyorsanız ilk olarak bahçeli ve çatılı modelleri incelemeye başlarsınız. Bunun yanı sıra ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin kullanıldığı yapılar da ilk akla gelenlerden olacaktır. Eğer kendinize huzurlu bir yaşam için bir dağ ya da çiftlik evi yaptırmayı düşünüyorsanız size ilham verecek yapı malzemeleri ahşap ve taş malzemeler olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı ahşap ve taş gibi natürel malzemelerin kullanıldığı ev modellerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel 7 ev modeli yeni eviniz için ilham kaynağınız olabilir.
Ahşap ve taş malzemelerin en büyük avantajı doğal yapıda olmalarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir ev projelerinde öne çıkan materyallerdir. Bunun yanı sıra biçim olarak da muhteşem güzellikte formlar oluşturduklarından bütün mimari stillerde sıklıkla kullanılırlar. Dayanıklı, doğal, kullanışlı ve şık ahşap taş kombinasyonu ile yapılmış evlere gelin birlikte göz atalım.
Dağ evleri hakkında konuşmaya başlamışken birkaç farklı bungalov örneği de görmek isterseniz “Türkiye'den en güzel bungalovlar” başlıklı yazımızda Türkiye'den örnekler bulabilirsiniz.
Bir evi çekici kılan özelliklerden en önemlisi de girişidir. Eve uzanan yol ne kadar güzelse içerisi de o kadar merak oluşturuyor. Bu büyüleyici evin girişi için o kadar güzel bir tasarım yapılmış ki, eve ulaşana kadar tek düşüneceğiniz şey “Acaba içi nasıldır” olabilir. Siz de evinizin böyle bir dış cepheye sahip olmasını istiyorsanız homify ön ve dış cephe profesyonellerinden fikir alabilirsiniz.
Ahşap ve taş malzeme deyince aklınıza hemen kırsal stil mimariler gelmesin, modern yapılarda da en çok kullanılan malzeme kombinasyonu bu olabilir. Özellikle havuzlu, modern villalarda ahşap ve taş dış cephenin sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Bu evin dış cephesinde ahşap, beton ve taş malzemeler kullanılırken bahçe çitleri tamamen taş malzemeden üretilmiş.
İşlenmiş ahşap yerine ham kütüklerin kullanıldığı evler, dağ evleri içerisinde en çok ilgi gören modellerdendir. Ham ağaç ile tasarlanan dış cepheler, bir de taş malzemeler ile süslenirse adeta bir görsel şölen sunabiliyor. Tıpkı bu dağ evinde olduğu gibi.
Yeşil çatılı, ahşap ve taş malzemeden oluşan bu ev hem modeli hem renkleri hem de malzemeleri ile adeta bir masal evi. Sıra dışı bir güzelliğe sahip olan bu evde bahçe dekorasyonundan verandaya, çatıdan bacaya her detay ayrı ayrı ilgi çekiyor. Böyle bir eve sahip olmayı kim istemezdi ki?
Ahşap ve taş malzemelerin kombinasyonu ile dikkat çeken ve modern detaylar barındıran bu ev, hem kullanışlı hem de son derece stil sahibi bir dağ evi. Sorunsuz bir yaşam için her detayın düşünüldüğü yapısında stilinin özelliklerini de başarılı bir şekilde taşıyor.
Ahşap, taş, kiremit gibi natürel malzemelerin son derece lüks yapılarda kullanıldığına da sık sık rastlayabilirsiniz. Böylece dengeli ve dayanıklı bir stil oluşturan mimarlar, yapılara benzersiz özellikler kazandırabiliyorlar.
Verandası ve bahçesi ile dikkat çeken bu ahşap evin basit ama büyüleyici bir mimarisi var. Bahçesinde bulunan ahşap kameriye ile huzur dolu bir yaşam alanının sırrını veren bu yapı sizinde hayallerinizi süsleyebilir.