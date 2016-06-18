현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ahşapla taşın bir araya geldiği 7 muhteşem ev

Homify Homify
Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores Rustik Evler
Loading admin actions …

Havanın ve toprağın henüz kirlenmediği ve şehir kalabalığından uzak bir yerlerde, masal gibi bir dağ evinde yaşamak kimin hayallerini süslemezdi ki? Bu evlerin en önemli özelliği bulunduğu yer olsa da mimari bir takım özelliklerinin de son derece önemli olduğunu göz ardı edemeyiz. Örneğin bir dağı evi yaptırmak istiyorsanız ilk olarak bahçeli ve çatılı modelleri incelemeye başlarsınız. Bunun yanı sıra ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin kullanıldığı yapılar da ilk akla gelenlerden olacaktır. Eğer kendinize huzurlu bir yaşam için bir dağ ya da çiftlik evi yaptırmayı düşünüyorsanız size ilham verecek yapı malzemeleri ahşap ve taş malzemeler olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızı ahşap ve taş gibi natürel malzemelerin kullanıldığı ev modellerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel 7 ev modeli yeni eviniz için ilham kaynağınız olabilir.

Ahşap ve taş malzemelerin en büyük avantajı doğal yapıda olmalarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir ev projelerinde öne çıkan materyallerdir. Bunun yanı sıra biçim olarak da muhteşem güzellikte formlar oluşturduklarından bütün mimari stillerde sıklıkla kullanılırlar. Dayanıklı, doğal, kullanışlı ve şık ahşap taş kombinasyonu ile yapılmış evlere gelin birlikte göz atalım.

Dağ evleri hakkında konuşmaya başlamışken birkaç farklı bungalov örneği de görmek isterseniz “Türkiye'den en güzel bungalovlar” başlıklı yazımızda Türkiye'den örnekler bulabilirsiniz.

Rüya gibi bir eve uzanan taş yol

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Bir evi çekici kılan özelliklerden en önemlisi de girişidir. Eve uzanan yol ne kadar güzelse içerisi de o kadar merak oluşturuyor. Bu büyüleyici evin girişi için o kadar güzel bir tasarım yapılmış ki, eve ulaşana kadar tek düşüneceğiniz şey “Acaba içi nasıldır” olabilir. Siz de evinizin böyle bir dış cepheye sahip olmasını istiyorsanız homify ön ve dış cephe profesyonellerinden fikir alabilirsiniz.

Modern bir tasarım

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Ahşap ve taş malzeme deyince aklınıza hemen kırsal stil mimariler gelmesin, modern yapılarda da en çok kullanılan malzeme kombinasyonu bu olabilir. Özellikle havuzlu, modern villalarda ahşap ve taş dış cephenin sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Bu evin dış cephesinde ahşap, beton ve taş malzemeler kullanılırken bahçe çitleri tamamen taş malzemeden üretilmiş.

Mütevazı ve masalsı

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Balkon, Veranda & Teras
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

İşlenmiş ahşap yerine ham kütüklerin kullanıldığı evler, dağ evleri içerisinde en çok ilgi gören modellerdendir. Ham ağaç ile tasarlanan dış cepheler, bir de taş malzemeler ile süslenirse adeta bir görsel şölen sunabiliyor. Tıpkı bu dağ evinde olduğu gibi.

Çocukluk hayallerimizin evi

Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Klasik Evler
Cabañas de México

Cabañas de México
Cabañas de México
Cabañas de México

Yeşil çatılı, ahşap ve taş malzemeden oluşan bu ev hem modeli hem renkleri hem de malzemeleri ile adeta bir masal evi. Sıra dışı bir güzelliğe sahip olan bu evde bahçe dekorasyonundan verandaya, çatıdan bacaya her detay ayrı ayrı ilgi çekiyor. Böyle bir eve sahip olmayı kim istemezdi ki?

Kullanışlı ve modern

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
Portakal mimarlik

Abant Villa Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Ahşap ve taş malzemelerin kombinasyonu ile dikkat çeken ve modern detaylar barındıran bu ev, hem kullanışlı hem de son derece stil sahibi bir dağ evi. Sorunsuz bir yaşam için her detayın düşünüldüğü yapısında stilinin özelliklerini de başarılı bir şekilde taşıyor.

Doğal elementler ile lüksün buluşması

Mountain House 2 David Guerra Arquitetura e Interiores Rustik Evler
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House 2

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Ahşap, taş, kiremit gibi natürel malzemelerin son derece lüks yapılarda kullanıldığına da sık sık rastlayabilirsiniz. Böylece dengeli ve dayanıklı bir stil oluşturan mimarlar, yapılara benzersiz özellikler kazandırabiliyorlar.

Göz alıcı bir güzellik

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Klasik Evler
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Verandası ve bahçesi ile dikkat çeken bu ahşap evin basit ama büyüleyici bir mimarisi var. Bahçesinde bulunan ahşap kameriye ile huzur dolu bir yaşam alanının sırrını veren bu yapı sizinde hayallerinizi süsleyebilir.

Daima temiz bir ev için her gün yapmanız gereken 5 şey

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler