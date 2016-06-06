Önce & Sonra: İndirilen duvarlar, genişleyen mekanlar

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu İtalya'nın Cenova kentinden bir daire. İki yatak odalı bu daire, kötü planı nedeniyle L şeklinde uzun bi koridora sahipmiş ve bu nedenle de odalarda çok ciddi bi alan kaybu varmış. Ayrıca mutfağın, yemek odasının ve oturma odasının da ayrı ayrı olması nedeniyle yşam alanları küçük ve parça parçaymış. Mimar Laura Lisbo elinde dairenin yeniden şekillenen planı sayesinde mutfak, yemek odası ve oturma odasının duvarları kırılarak indirilmiş ve bu mekanlar geniş, tek parçalı yani açık plana dönüştürülmüş. Üstelik yatak odası ve banyo kısımlarında yapılan değişiklikler sonrasında iki olan yatak odası sayısı üçe çıkarılmış, üstelik bir tanesine ebeveyn banyosu ve giyinme odası eklenmiş. Aşağıda yer alan fotoğraflarda konutun eski halinin kat planını da yeni halinin kat planını da görebileceksiniz. Karşılaştırmalı inceleme yaparak aynı alanın iyi ya da kötü bir biçimde değerlendirilmesi konusunda çarpıcı detayları görmüş olacaksınız.