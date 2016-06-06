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Önce & Sonra: İndirilen duvarlar, genişleyen mekanlar

Özlem K. Özlem K.
ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu İtalya'nın Cenova kentinden bir daire. İki yatak odalı bu daire, kötü planı nedeniyle  L şeklinde uzun bi koridora sahipmiş ve bu nedenle de odalarda çok ciddi bi alan kaybu varmış. Ayrıca mutfağın, yemek odasının ve oturma odasının da ayrı ayrı olması nedeniyle yşam alanları küçük ve parça parçaymış. Mimar Laura Lisbo elinde dairenin yeniden şekillenen planı sayesinde mutfak, yemek odası ve oturma odasının duvarları kırılarak indirilmiş ve bu mekanlar geniş, tek parçalı yani açık plana dönüştürülmüş. Üstelik yatak odası ve banyo kısımlarında yapılan değişiklikler sonrasında iki olan yatak odası sayısı üçe çıkarılmış, üstelik bir tanesine ebeveyn banyosu ve giyinme odası eklenmiş. Aşağıda yer alan fotoğraflarda konutun eski halinin kat planını da yeni halinin kat planını da görebileceksiniz. Karşılaştırmalı inceleme yaparak aynı alanın iyi ya da kötü bir biçimde değerlendirilmesi konusunda çarpıcı detayları görmüş olacaksınız.

Tadilat öncesi oturma odası

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Konutun yaşam alanı olarak adlandırabileceğimiz oturma odası, yemek odası ve mutfak eski plana göre üç ayrı mekana yayılmış durumda. Ayrıca, tüm bu mekanların arka tarafında yer alan ve mekanlar arası geçişi sağlayan ince uzun bir de koridor mevcutmuş. Bu da her bir mekanın dört duvar arasına sıkışıp kalmasına ve mekanların küçük, kasvetli ve mobilya yerleştirme konusunda sıkıntılı olmasına neden oluyor.

Tadilat sonrası oturma odası ve yemek odası

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Oturma Odası
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Fotoğrafta görüldüğü üzere, geniş ve ferah bir alan ile karşı karşıyayız. Oysaki, tadilat öncesinde fotoğrafta  görünen bu mekanda üç ayrı oda vardı. (Oturma odası, yemek odası ve dip tarafta koridor) Bu fotoğrafta mutfak görünmediği için onu saymadık, yani aslında bu alan toplanda dört ayrı mekanı birleştirmiş. Mekanın tek parça haline getirilmesi sayesinde odalar arasın geçişi saylayacak bir koridor ihtiyacı da ortadan kalkmış ve eskiden var olan koridorun yemek odasına takabül eden kısmına küçük, açık planlı bir çalışma odası eklenmiş.

Orijinal plan

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Oturma Odası
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Orijinal plana baktığımızda L şeklinde upuzun bir koridor, mutfak, yemek odası ve oturma odası için üç ayrı mekan, iki yatak odası ve ikisi de odaların dışında olacak şekilde iki adet banyo görüyoruz. Koridor boyunca üç adet depolama alanı bulunuyor.

Yenilenmiş plan

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Oturma Odası
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Yenilenmiş plana göre daire boyunca devam eden koridor yaşama alanının olduğu kısımda komple ortadan kaldırılmış zira bu alanlar birleştirilerek geçişleri sağlayanbir  koridor ihtiyacı yok edilmiş. Mutfağın, yemek odasının, oturma odasının ve koridorsun o kısmının duvarları yıkılmış ve ortaya geniş bir yaşan alanı çıkarılmış. Banyolardan biri en dipten diğer uca taşınmış ve açılan alana yeni bir yatak odası eklenmiş. Diğer banyo ise ebeveyn odasının içine alınmış, ayrıca küçük bir de giyinme odası eklenmiş.

Çağdaş ve sevimli bir oturma odası

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Oturma Odası
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Deri bir koltuk ve iki adet çılgın bir tasarıma sahip tekli koltuk ile döşenen oturma odası duvar dekorlarıyla da dikkat çekiyor. Tamamı orijinal yağlı boya tablolardan oluşan duvar dekoru mekanın adeta esas yıldızı.

Eklektik bir mekan

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Modern Oturma Odası
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Yaşam alanında klasik ahşap mobilyalar ile çağdaş mobilyalar bir arada kullanılmış. Ahşap masa çevresindeki ünlü tasarımcı Starck'ın Victoria Ghost sandalyelerine ek olarak iki adet de şeffaf turuncu  sandalye kullanılmış. Tıpkı oturma alanı gibi, diğer alanlar da orijinal yağlı boya tablolar ile süslenmiş. 

Plastik sandalyeler ilginizi çekiyorsa, ’En şık plastik sandalye modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

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