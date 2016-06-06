​Yazın tadını doyasıya çıkaracağınız 10 balkon tasarımı

Büyük şehirlerde yaşayanlar çoğu zaman apartman dairelerinde oturdukları için maalesef sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri bir bahçeye sahip değildirler. Bu sebepten balkonlar ev sakinleri için daha da önemli hale gelir. Çünkü yaz mevsimde serinlemek için açık alanlara ihtiyaç duyarız. O halde sahip olduğunuz balkonu biraz olsun güzelleştirmeye ne dersiniz? Kent yaşamında apartman dairelerinin kişisel cenneti haline getirebileceğiniz balkonlara dair en yaratıcı balkon tasarımlarını inceledik. Biraz bitki biraz ahşap ve son olarak rahat bir oturma grubuyla nasıl da rüya gibi balkonlar elde edebileceğinize dair ilham veren örneklere gelin hep birlikte bakalım.