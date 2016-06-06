​Yazın tadını doyasıya çıkaracağınız 10 balkon tasarımı

Büyük şehirlerde yaşayanlar çoğu zaman apartman dairelerinde oturdukları için maalesef sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri bir bahçeye sahip değildirler. Bu sebepten balkonlar ev sakinleri için daha da önemli hale gelir. Çünkü yaz mevsimde serinlemek için açık alanlara ihtiyaç duyarız. O halde sahip olduğunuz balkonu biraz olsun güzelleştirmeye ne dersiniz? Kent yaşamında apartman dairelerinin kişisel cenneti haline getirebileceğiniz balkonlara dair en yaratıcı balkon tasarımlarını inceledik. Biraz bitki biraz ahşap ve son olarak rahat bir oturma grubuyla nasıl da rüya gibi balkonlar elde edebileceğinize dair ilham veren örneklere gelin hep birlikte bakalım.
Bu resimde gördüğünüz şehrin merkezindeki evin yeşil balkonu bir hayli iç açıcı görünüyor. Genişliğinden ötürü sayısız bitki yetiştirebileceğiniz balkon hobi olarak bahçıvanlıkla ilgilenenler için ideal. Farklı bitkiler arasında yer alan şezlong güneşin tadını çıkarmak için birebir. Balkonda bir de fotoğrafta net olarak belli olmasa da küçük bir masa sandalye takımı var. Böylece akşam yemeklerinizi balkon içerisinde ferah ferah yiyebiliyorsunuz.
Tüm örnekler içinde en yaratıcı balkon tasarımıyla karşı karşıyayız. Heykeltıraş ve tasarımcı Ariste Designer'ın olağanüstü bir çalışması olan bu balkon tasarımı geniş balkon yerine küçük balkon kullanmak durumunda olanlar için iddialı ve sanatsal bir çalışma. Bükülmüş demir çubuklarla meydana getirilen balkon oldukça sağlam. Bir tür kafes balkon olarak adlandırabileceğimiz bu örnek dinlenmek için mükemmel bir açık alan oluşturuyor. Pencere önüne doğrudan monte edilen etkileyici yapı modern, yenilikçi ve zekice.
Kimi balkonlar ise estetik görünümüyle değil işlevselliğiyle ön plana çıkarlar. Resimdeki örnekte L şeklinde ilerleyen balkon uzunluğundan ötürü teras olarak da kabul edilebilir. Ancak fotoğraftan gördüğünüz üzere oldukça dar. Dolayısıyla teras olarak kullanmaya çok müsait değil. Ama yine de atıl kalacağı anlamına gelmiyor bu. Resimde gördüğünüz gibi ev sakinlerinin kapasitesini karşılayacak büyüklükte bir masa takımı yerleştirdiğiniz takdirde balkon yeni yemek alanınız olabilir.
Bir başka balkon örneğinde yine son derece başarılı ve her görenin içini açan yeşillik kullanımı görüyoruz. Özellikle şehir merkezinde yaşayanlar için doğadan uzak kalmak psikolojimizi olumsuz yönde etkiler. Tatiller dışında doğada vakit geçirmek pek mümkün olmaz. İşbu sebepten bu resimdeki balkon tasarımı adeta evin akciğeri haline gelmiş denebilir. Doğanın bir parçası olan bitkiler ve mini bir ağaç ile hazırlanan balkon özlemini çektiğiniz doğallığı biraz olsun evinize getiriyor.
Ağaç bakımı ile ilgileniyorsanız tıklayın.
Eğer bu resimdeki gibi eviniz başka apartmanlara doğru bakıyorsa balkon keyfi bir ıstıraba dönüşebilir. Peki soğuk beton yığınları yerine kendi manzaramızı oluşturamaz mıyız? Neden olmasın! Bu örnekteki gibi bir hayli dar bir balkonunuz olsa dahi birbirinden güzel bitkilerle süsleyerek kendi manzaranızı yaratabilirsiniz.
Asyatik stilli hoş bir atmosfere sahip olan balkon tasarımı yeşil öğelere dayanıyor. Ek olarak ahşap zemin balkonun tasarımını kuvvetlendirmekle birlikte yeşil bitkilere uyum sağlamış.
Büyüklüğünden ötürü teras kategorisine de girebilen bu örnekte yoğun bir ahşap kullanımı var. Yer zemini tamamen ahşapla kaplanmakla birlikte ahşap taşıyıcılar yaz mevsimi için oldukça pratik. Üst tarafı açık ahşap panjurlar ise hem gölgelik işlevi sunarken hem de mahremiyet için gizlilik sağlıyor.
Eğer büyük bir balkona sahipseniz ve farklı amaçlarla değerlendirmek istiyorsanız küçük bir paravan yardımıyla balkonu kullanım amacına göre bölebilirsiniz. Paravanın arka kısmı ahşap banklarla bir oturma alanı haline getirilirken diğer kısmına saksı içinde ağaçlar yerleştirilmiş. Açık renkli paravan tamamen ahşap kaplama balkona modern bir dokunuş etkisi yaratmış.
Bir başka teras örneğinde ahşap yerine zeminde çimenler tercih edilerek adeta küçük bir vaha elde edilmiş.
Hem bir duvar boyunca hem de sokağa karşı duvar işlevi gören yeşillikler bitkilerin işlevsel kullanıma dair başarılı bir örnek.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük avlular için birbirinden güzel 9 örnek’ başlığına göz atabilirsiniz.