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Mutfaklarınızı şenlendirecek 10 parlak fikir

nihal e. nihal e.
Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger İskandinav Mutfak
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Mutfağınızı iç açıcı ve neşeli hale getirmek için uygulayabileceğiniz bir yığın fikir var. Bugünkü yazımızda birbirinden güzel ve canlı 10 mutfak tasarımı derleyerek size dekorasyon konusunda ilham vermeye çalıştık. Turumuz başlasın. 

​Çiçek gibi

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

İlk örneğimiz aydınlık ve çiçekli bir açık mutfak tasarımı. L şeklinde ilerleyen dolaplar bir hayli geniş. Tavan ışıklandırması ve açık rengiyle aydınlık, ferah görünümlü mutfağın asıl özelliği ise çiçek desenli duvar fayansları. Dolapların açık tonuyla daha da vurgulanan çiçek desenine yemek masasında bulunan çiçekler eşlik ediyor.

​Sevimli duvar rafı

MUTFAK RAFI- TEREK, NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

MUTFAK RAFI- TEREK

NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

Mutfakları şenlendirmek için uygulayabileceğiniz fikirlerden biri açık raflar kullanmaktır. Bu örnekte olduğu gibi yumuşak tonlu rengarenk fincanlar ve tabaklarla gayet sevimli bir mutfak rafı oluşturabilirsiniz. Mutfak dolaplarının soğuk ve donuk tasarımı yerine açık duvar rafları hem pratik hem de neşeli mobilyalardır.

​Duvar kağıdı kullanın

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger İskandinav Mutfak
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

Eskiden bir hayli moda olan duvar kağıtları tekrar trend haline geldi. Oturma odası ve yatak odalarında yaygın olarak kullanılan duvar kağıtlarını mutfakta denemeyi düşündünüz mü hiç? Bu örnekte görüldüğü üzere son derece şen ve göz alıcı bir mutfak dekorasyonu elde edebilirsiniz. Beyaz üstüne mavi çiçek deseni bulunan duvar kağıdının beyaz duvar fayanslarına oranla mutfağı daha sıcak hale getireceği kesin.

​Doğayı eve taşıyın

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Özellikle şehir merkezinde yaşayanlar doğaya hasret kalır, çünkü çoğu zaman büyük apartman dairelerinde ve bahçesiz binalarda yaşarız. Çiçeklere olan özlemimizi evde bitki yetiştirerek giderme çalışırız. Evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan bir olan mutfakları neden yeşillendirmiyoruz? Nasıl olacağını merak ediyorsunuz örnek tasarıma iyi bakın. Son derece iç açıcı görünen bu mutfak size ilham verecek.

​Tezgahı boya

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Her evin kalbi olan mutfaklara biraz olsun canlılık ve neşe katmanın en basit yolu tahmin edeceğiniz üzere mutfağı renklendirmekten geçer. Ancak renkli dolaplar kullanmak oldukça sıradan bir fikir. Daha yaratıcı çözümler istiyorsanız renkleri alışılmadık yerlere kullanmalısınız. Örneğin bu tasarımda ahşap dolaplar açık ve sade olarak kullanılırken iç duvar koyu kırmızıya boyanmış. Bu değişikliğe ek olarak ahşap tezgah ince şeritler halinde rengarenk hale getirilmiş. Esasen yalnızca mutfakta renk kullanılmış ama ezberi bozduğu için çok yaratıcı bir sonuç çıkmış.

​Desen kullan

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Modern Mutfak
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Eğer mutfağınız sade bir tasarıma sahipse ve üzerinde oynama yapabileceğiniz pek fazla değişiklik yoksa yardımcı öğeleri renklendirebilirsiniz. Açık mutfak örneğinde sade ve minimal çizgilere sahip mutfağı tamamlayan yemek masası alabildiğine eğlenceli duruyor. Sebebi ise rengarenk perdeleri ve desenli halısı.

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​Tema belirle

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Mutfak
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Mutfak dekorasyonunu şenlendirmek için renkler dışında mutfak aletlerini de kullanabilirsiniz. Bunun için örnek resimde olduğu gibi belli bir konsept veya tema belirleyin. Resimde açık raflara sahip küçük bir mutfak görünüyor. Detaylarına baktığımızda ise bu mutfağın vintage olarak tasarlandığını fark ediyoruz. Açık rafları ve nostaljik ev aletleriyle tamamen kendine has bir tasarım.

​Dolaplar içinde pencere

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Eğer sıfırdan ev alacaksanız veya sil baştan mutfak yaptırıyorsanız pencerelerden faydalanın. Bu örnekte görüldüğü üzere dolaplar arasında merkezde duran bir pencere gayet iç açıcı olabilir. Üstelik sağlayacağı doğal gün ışığı sayesinde mutfağınız bir hayli aydınlık ve ferah olacak. Pencere önüne yerleştireceğiniz minik saksılarınız ve çiçek desenli perdenizle mutfağa baharı getirebilirsiniz.

​Duvara resim asın

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella Modern Mutfak
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

Sıradaki örneğimiz bir hayli ilginç bir tasarım. Yalnızca bir tezgahtan ibaretmiş görünen mutfak tamamen beyazlara bürünmüş. Tezgahın parlak gümüş yüzeyi ve üzerindeki nesneler dışında bir de duvardaki güzel çiçek resmi dikkat çekiyor. Duvarlara resim asmak için mutlaka dolaplardan kurtulmanız gerekmiyor. Siz de mutfağınıza yakışan uygun bir resim bulup mekanı estetik hale getirebilirsiniz.

​Sevimli yemek masası

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mutfak deyince aklımıza ilk olarak dolaplar ve tezgah gelse de hemen hemen her mutfakta bulunan masa takımları bu alanın vazgeçilmez mobilyalarından biridir. Eğer mutfak dolapları ve duvarlar üzerinde yapabileceğiniz pek fazla değişiklik yoksa yemek masasını süslemeyi deneyin. Üstelik masa üstüne konan çiçekler ve yaratıcı aydınlatma öğeleri sayesinde yapabileceğiniz bir sürü yenilik var.

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