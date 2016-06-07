Mutfaklarınızı şenlendirecek 10 parlak fikir

Mutfağınızı iç açıcı ve neşeli hale getirmek için uygulayabileceğiniz bir yığın fikir var. Bugünkü yazımızda birbirinden güzel ve canlı 10 mutfak tasarımı derleyerek size dekorasyon konusunda ilham vermeye çalıştık. Turumuz başlasın.
İlk örneğimiz aydınlık ve çiçekli bir açık mutfak tasarımı. L şeklinde ilerleyen dolaplar bir hayli geniş. Tavan ışıklandırması ve açık rengiyle aydınlık, ferah görünümlü mutfağın asıl özelliği ise çiçek desenli duvar fayansları. Dolapların açık tonuyla daha da vurgulanan çiçek desenine yemek masasında bulunan çiçekler eşlik ediyor.
Mutfakları şenlendirmek için uygulayabileceğiniz fikirlerden biri açık raflar kullanmaktır. Bu örnekte olduğu gibi yumuşak tonlu rengarenk fincanlar ve tabaklarla gayet sevimli bir mutfak rafı oluşturabilirsiniz. Mutfak dolaplarının soğuk ve donuk tasarımı yerine açık duvar rafları hem pratik hem de neşeli mobilyalardır.
Eskiden bir hayli moda olan duvar kağıtları tekrar trend haline geldi. Oturma odası ve yatak odalarında yaygın olarak kullanılan duvar kağıtlarını mutfakta denemeyi düşündünüz mü hiç? Bu örnekte görüldüğü üzere son derece şen ve göz alıcı bir mutfak dekorasyonu elde edebilirsiniz. Beyaz üstüne mavi çiçek deseni bulunan duvar kağıdının beyaz duvar fayanslarına oranla mutfağı daha sıcak hale getireceği kesin.
Özellikle şehir merkezinde yaşayanlar doğaya hasret kalır, çünkü çoğu zaman büyük apartman dairelerinde ve bahçesiz binalarda yaşarız. Çiçeklere olan özlemimizi evde bitki yetiştirerek giderme çalışırız. Evde en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan bir olan mutfakları neden yeşillendirmiyoruz? Nasıl olacağını merak ediyorsunuz örnek tasarıma iyi bakın. Son derece iç açıcı görünen bu mutfak size ilham verecek.
Her evin kalbi olan mutfaklara biraz olsun canlılık ve neşe katmanın en basit yolu tahmin edeceğiniz üzere mutfağı renklendirmekten geçer. Ancak renkli dolaplar kullanmak oldukça sıradan bir fikir. Daha yaratıcı çözümler istiyorsanız renkleri alışılmadık yerlere kullanmalısınız. Örneğin bu tasarımda ahşap dolaplar açık ve sade olarak kullanılırken iç duvar koyu kırmızıya boyanmış. Bu değişikliğe ek olarak ahşap tezgah ince şeritler halinde rengarenk hale getirilmiş. Esasen yalnızca mutfakta renk kullanılmış ama ezberi bozduğu için çok yaratıcı bir sonuç çıkmış.
Eğer mutfağınız sade bir tasarıma sahipse ve üzerinde oynama yapabileceğiniz pek fazla değişiklik yoksa yardımcı öğeleri renklendirebilirsiniz. Açık mutfak örneğinde sade ve minimal çizgilere sahip mutfağı tamamlayan yemek masası alabildiğine eğlenceli duruyor. Sebebi ise rengarenk perdeleri ve desenli halısı.
Mutfak dekorasyonunu şenlendirmek için renkler dışında mutfak aletlerini de kullanabilirsiniz. Bunun için örnek resimde olduğu gibi belli bir konsept veya tema belirleyin. Resimde açık raflara sahip küçük bir mutfak görünüyor. Detaylarına baktığımızda ise bu mutfağın vintage olarak tasarlandığını fark ediyoruz. Açık rafları ve nostaljik ev aletleriyle tamamen kendine has bir tasarım.
Eğer sıfırdan ev alacaksanız veya sil baştan mutfak yaptırıyorsanız pencerelerden faydalanın. Bu örnekte görüldüğü üzere dolaplar arasında merkezde duran bir pencere gayet iç açıcı olabilir. Üstelik sağlayacağı doğal gün ışığı sayesinde mutfağınız bir hayli aydınlık ve ferah olacak. Pencere önüne yerleştireceğiniz minik saksılarınız ve çiçek desenli perdenizle mutfağa baharı getirebilirsiniz.
Sıradaki örneğimiz bir hayli ilginç bir tasarım. Yalnızca bir tezgahtan ibaretmiş görünen mutfak tamamen beyazlara bürünmüş. Tezgahın parlak gümüş yüzeyi ve üzerindeki nesneler dışında bir de duvardaki güzel çiçek resmi dikkat çekiyor. Duvarlara resim asmak için mutlaka dolaplardan kurtulmanız gerekmiyor. Siz de mutfağınıza yakışan uygun bir resim bulup mekanı estetik hale getirebilirsiniz.
Mutfak deyince aklımıza ilk olarak dolaplar ve tezgah gelse de hemen hemen her mutfakta bulunan masa takımları bu alanın vazgeçilmez mobilyalarından biridir. Eğer mutfak dolapları ve duvarlar üzerinde yapabileceğiniz pek fazla değişiklik yoksa yemek masasını süslemeyi deneyin. Üstelik masa üstüne konan çiçekler ve yaratıcı aydınlatma öğeleri sayesinde yapabileceğiniz bir sürü yenilik var.
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