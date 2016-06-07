Mutfaklarınızı şenlendirecek 10 parlak fikir

Mutfak deyince aklımıza ilk olarak dolaplar ve tezgah gelse de hemen hemen her mutfakta bulunan masa takımları bu alanın vazgeçilmez mobilyalarından biridir. Eğer mutfak dolapları ve duvarlar üzerinde yapabileceğiniz pek fazla değişiklik yoksa yemek masasını süslemeyi deneyin. Üstelik masa üstüne konan çiçekler ve yaratıcı aydınlatma öğeleri sayesinde yapabileceğiniz bir sürü yenilik var.

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