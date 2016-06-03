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Tek ülke, 6 nefes kesici ev

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GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Minimalist Evler
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Yirmi beş yıl önce Sovyetler Birliği'nin çözülüşünü takip eden yıllarda, Rusya da dahil olmak üzere pek çok Doğu Bloku ülkesi ekonomisini rayına oturtmakta büyük güçlük çekti. Aradan geçen onca yıldan sonra bugün bile bunun sancılarını çeken ülkeler hâlâ var. Ancak Polonya kendini en hızlı toparlayabilen Doğu Avrupa ülkelerinden biri olarak Avrupa'nın geri kalanına büyük bir hızla adapte olmayı başardı. İmalat sanayinin pek çok kolunda gelişmiş bir faaliyet yelpazesi bulunan Polonya, bugün oldukça güçlü bir ekonomiye sahip. Elbette bu ekonomik gelişme ve kalkınma, beraberinde başka alanlardaki gelişmeyi de getiriyor. Son dönemde birbirinden ilginç eserler ortaya koyan ve özellikle Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinde giderek daha fazla ilgi çekmeye başlayan Polonya mimarisi de gelişmekte olan alanlar arasındaki yerini büyük bir hızla sağlamlaştırıyor. Bu yazımızda sizler için bu soğuk ama bir o kadar da güzel ülkenin çağdaş mimari örneklerinden oluşan bir derleme yaptık. Ağırlıklı olarak villalardan oluşan bu derleme, umuyoruz Polonya mimarisinin seyri ve düzeyi ile ilgili kuvvetli ipuçlarını size sunmayı başaracak. 

Sade, şık ve işlevsel bir villa

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İlk bakışta çok dikkat çekici olmayan bu villa, aslında mimari açıdan oldukça başarılı bir tasarıma sahip. Dikkat çekici olmaması da yine bir dizi tasarım tercihinden kaynağını alıyor. Öte yandan biraz daha yakından ve dikkatle baktığınızda, oldukça ilginç detayları fark edebilirsiniz. Oldukça soğuk bir iklimde bulunmasına karşın üç tarafı tamamen camla kaplı bir kış bahçesi bulunması bu ilginç detaylar arasında. Villanın tam köşesine yerleştirilmiş ve iki cephesinden birer parçayı kaplayan L formundaki pencere de tasarımıyla dikkat çeken unsurlar arasında.

Ahşap mimarisine çağdaş bir yorum

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Modern Evler
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Yemyeşil bir bahçe ve büyük orman ağaçlarıyla çevrili bu harika ahşap ev, ana malzemesinin ahşap olması dışında geleneksel ahşap evlerden tümüyle ayrılıyor. Oldukça iddialı ve modern bir mimariye sahip olan bu sıra dışı yapının en önemli özelliklerinden biri de son derece aydınlık bir ev olması.

Adeta bir kartal yuvası

GG House, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Minimalist Evler
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Dik bir yamaç üzerine kurulmuş bu gösterişli villa, mimarisiyle olduğu kadar konumuyla ve özellikle de manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Modern yaşamın gerektirdiği ve hatta gerektirmediği çok çeşitli lüks donatılara sahip olan villanın en önemli bölümlerinden bir tanesi, üst katların bahçeyle bağlantısını sağlayan ve bütünüyle cam ve çelik bir konstrüksiyona sahip olan bölüm.

Ormanla bütünleşen bir mimari

Lustrzany dom, REFORM Architekt Marcin Tomaszewski REFORM Architekt Marcin Tomaszewski Modern Evler
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

Bu fotoğraf size ilk bakışta bir photoshop hilesi gibi görünebilir. Bundan emin olmak için daha yakından bakmaya çalışıyorsanız, hiç zahmet etmeyin. Çünkü ortada herhangi bir ilüzyon yok. Yalnızca iddialı bir mimari yaklaşım ve olağanüstü bir tasarım var. Ormanlık bir bölgede ve mümkün mertebe ağaçlara zarar vermeden inşa edilmiş bu iki katlı yapının alt katı neredeyse bütünüyle aynalarla kaplanmış. Bu yüzden uzaktan bakıldığında evin ikinci katı adeta havada duruyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu aynalar sayesinde halihazırda ormanla iç içe olan yapının çevreyle daha üst düzeyden kaynaştığına şahit oluyoruz.

Geometrik zerafet

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Modern Evler
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Toplamda prizmatik bir biçime sahip olmamasına karşın her bölümünde birbirinden farklı geometrik formların dikkat çektiği bu ilginç villa, bulunduğu bölgenin en güzel yapılarından biri olma özelliğine sahip. Üçgenlerin ağırlıkta olduğu çeşitli geometrik formların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yapıda yine Polonya'daki pek çok villada olduğu gibi yoğun bir ahşap kullanımı görülüyor.

Bahçe içinde müthiş bir villa

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Evler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Bu seçkimizden de rahatlıkla görmüş olabileceğiniz gibi Polonya'da son dönem inşa edilen villa tipi yapıların çok önemli bir kısmı bahçe içinde ve etrafı yeşilliklerle çevrili. Müstakil yaşam kültürünün belki de en güzel tarafını oluşturan bu bahçeler, içlerindeki evlerin değerini de bir kat daha arttırıyor.

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