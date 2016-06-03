Tek ülke, 6 nefes kesici ev

Yirmi beş yıl önce Sovyetler Birliği'nin çözülüşünü takip eden yıllarda, Rusya da dahil olmak üzere pek çok Doğu Bloku ülkesi ekonomisini rayına oturtmakta büyük güçlük çekti. Aradan geçen onca yıldan sonra bugün bile bunun sancılarını çeken ülkeler hâlâ var. Ancak Polonya kendini en hızlı toparlayabilen Doğu Avrupa ülkelerinden biri olarak Avrupa'nın geri kalanına büyük bir hızla adapte olmayı başardı. İmalat sanayinin pek çok kolunda gelişmiş bir faaliyet yelpazesi bulunan Polonya, bugün oldukça güçlü bir ekonomiye sahip. Elbette bu ekonomik gelişme ve kalkınma, beraberinde başka alanlardaki gelişmeyi de getiriyor. Son dönemde birbirinden ilginç eserler ortaya koyan ve özellikle Doğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinde giderek daha fazla ilgi çekmeye başlayan Polonya mimarisi de gelişmekte olan alanlar arasındaki yerini büyük bir hızla sağlamlaştırıyor. Bu yazımızda sizler için bu soğuk ama bir o kadar da güzel ülkenin çağdaş mimari örneklerinden oluşan bir derleme yaptık. Ağırlıklı olarak villalardan oluşan bu derleme, umuyoruz Polonya mimarisinin seyri ve düzeyi ile ilgili kuvvetli ipuçlarını size sunmayı başaracak.