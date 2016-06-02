Hayalleri süsleyen 8 göz alıcı ev

Mavi ve beyazın buluştuğu şahane bir ev projesi ile sonlandırıyoruz. Zarafet unsurlarının detaylarla işlendiği cephe görünümü, nefis manzara eşliğinde düşleri süsleyen bir ev projesi olmasını sağlıyor. Estetik ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu tasarımlardan ilginizi çekebilecek ev modelleri bulabildiğinizi umuyoruz. Nefis bir manzara eşliğinde, havuzlu evler düşleyenler için saray gibi bir ev. Sizin rüyalarınızı süsleyen ev bunlardan hangisine benziyor?

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