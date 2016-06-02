Hayalleri süsleyen 8 göz alıcı ev

Birbirinden güzel tasarımlarla, hayalleri süsleyen 8 ev projesi ile karşınızdayız. Ev dizaynı ile ilgilenenler için, daha huzurlu ve ferah yaşam alanları oluşturmak önceliklidir. Birçoğumuzun hayalleriniz nefis bir manzara eşliğinde ferah ve şık dekore edilmiş evler süsler. Bu yazımızda tasarımıyla fark yaratan 8 göz alıcı ev örneklerini derledik, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Nefis manzarası ile dikkat çeken ahşap ve doğal taş öğelerle tasarlanan ev, birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek özellikler taşıyor. Geniş odalarıyla müstakil bir evde yaşamak, şehir yaşamı ve stresinden yorulup, apartman dairelerinde yaşayanların arzusu. homify'da sizler için seçtiğimizi, mimarlar ve tasarımcılar tarafından dizayn edilen göz alıcı ev modellerini incelemeye devam ediyoruz.
Modern tasarımlarla ilgilenenler için formların dilinin ön planda olduğu bir tasarım. Çatı saçakları formu ile dikkat çeken ev projesine yüzme havuzu dahil. Cam giydirme cephe ile tasarlanan projenin, çatı saçakları beyaz renk tercih edilmiş. Geometrik formları ile öne çıkan saçaklar, modernist öğeler taşıyor.
Cephe görünümünde formların modern stilde önemine değindik. Özellikle geometrik formların ön plana çıktığı tasarımlar, modernist çizgi ile tasarlandığında göz alıcı bir sonuç elde ediyor. formlar ve renk uyumlarını ön plana çıkaracak bir başka unsur da ışıklandırma detayları. Bir evin cephe görünümünü ön plana çıkarmak için, ışıklandırma aksesuarlarını kullanmak pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
Klasik çatı modellerinin yanı sıra, yüksek eğimli çatılar hem bina cephesine etkileyici bir görünüm katarken, hem de çatı arası kat odalarını değerlendirmek açısından pratik fikirler sunuyor. Fonksiyonellik ve estetiğin ön planda olduğu bir tasarım.
Hayalleri süsleyen bir evin olmazsa olmazları arasında, birçok kişi için gün içinde bahçe keyfi ve nefis bir manzaraya eşlik etme arzusu yer alır. Konforun ve doğal ışıktan muntazam faydalanmanın yollardan biridir. Bahçe mobilyaları ve dekorasyonu bu açıdan ön planda tutulmalıdır.
Sahip olmak istediğiniz evde yüzme havuzu olmasını arzular mısınız? İşte size ışıl ışıl ve ferah atmosferi ile büyüleyici bir ev. Geniş cam pencereleri ile iç mekanda da ferahlık duygusunu yansıtan proje, bahçe ve yüzme havuzu keyfi sunması açısından rüya gibi bir tasarımla örnek oluyor.
Cam ve beton materyallerin ön plana çıktığı tasarımda, formların dili de ön plana çıkıyor. Geniş cam pencereleri ile iç mekanda ferahlık etkisi yaratan bir başka proje. Özellikle modern stil dizayn edilen evlerde, geniş pencere sistemlerinin fonksiyonelliği ve iç mekanı aydınlatması iç mekanda derinlik katan unsurlardan. Özellikle manzara ile bütünleşen ev projesi tasarlatmak isteyenler için, cam ve saydam yüzeylerin arttırılması önerilir.
Mavi ve beyazın buluştuğu şahane bir ev projesi ile sonlandırıyoruz. Zarafet unsurlarının detaylarla işlendiği cephe görünümü, nefis manzara eşliğinde düşleri süsleyen bir ev projesi olmasını sağlıyor. Estetik ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu tasarımlardan ilginizi çekebilecek ev modelleri bulabildiğinizi umuyoruz. Nefis bir manzara eşliğinde, havuzlu evler düşleyenler için saray gibi bir ev. Sizin rüyalarınızı süsleyen ev bunlardan hangisine benziyor?
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