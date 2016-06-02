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Hayalleri süsleyen 8 göz alıcı ev

Meral Eser Meral Eser
Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
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 Birbirinden güzel tasarımlarla, hayalleri süsleyen 8 ev projesi ile karşınızdayız. Ev dizaynı ile ilgilenenler için, daha huzurlu ve ferah yaşam alanları oluşturmak önceliklidir. Birçoğumuzun hayalleriniz nefis bir manzara eşliğinde ferah ve şık dekore edilmiş evler süsler. Bu yazımızda tasarımıyla fark yaratan 8 göz alıcı ev örneklerini derledik, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Doğa ile iç içe

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Nefis manzarası ile dikkat çeken ahşap ve doğal taş öğelerle tasarlanan ev, birçok kişinin hayallerini süsleyebilecek özellikler taşıyor. Geniş odalarıyla müstakil bir evde yaşamak, şehir yaşamı ve stresinden yorulup, apartman dairelerinde yaşayanların arzusu. homify'da sizler için seçtiğimizi, mimarlar ve tasarımcılar tarafından dizayn edilen göz alıcı ev modellerini incelemeye devam ediyoruz.

Öne çıkan formlar

Legal Air, DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06 DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06 Akdeniz Evler
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06

DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06
DYOV STUDIO Arquitectura, Concepto Passivhaus Mediterraneo 653 77 38 06

Modern tasarımlarla ilgilenenler için formların dilinin ön planda olduğu bir tasarım. Çatı  saçakları formu ile dikkat çeken ev projesine yüzme havuzu dahil. Cam giydirme cephe ile tasarlanan projenin, çatı saçakları beyaz renk tercih edilmiş. Geometrik formları ile öne çıkan saçaklar, modernist öğeler taşıyor.

Modernist çizgiler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Cephe görünümünde formların modern stilde önemine değindik. Özellikle geometrik formların ön plana çıktığı tasarımlar, modernist çizgi ile tasarlandığında göz alıcı bir sonuç elde ediyor. formlar ve renk uyumlarını ön plana çıkaracak bir başka unsur da ışıklandırma detayları. Bir evin cephe görünümünü ön plana çıkarmak için, ışıklandırma aksesuarlarını kullanmak pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Göz alıcı cephe görünümü

Calverley Park, Robyn Falck Interiors Robyn Falck Interiors Modern Evler
Robyn Falck Interiors

Calverley Park

Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors

Klasik çatı modellerinin yanı sıra, yüksek eğimli çatılar hem bina cephesine etkileyici bir görünüm katarken, hem de çatı arası kat odalarını değerlendirmek açısından pratik fikirler sunuyor. Fonksiyonellik ve estetiğin ön planda olduğu bir tasarım.

Konfor

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Hayalleri süsleyen bir evin olmazsa olmazları arasında, birçok kişi için gün içinde bahçe keyfi ve nefis bir manzaraya eşlik etme arzusu yer alır. Konforun ve doğal ışıktan muntazam faydalanmanın yollardan biridir. Bahçe mobilyaları ve dekorasyonu bu açıdan ön planda tutulmalıdır.

Yüzme havuzu ve bahçe keyfi

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Sahip olmak istediğiniz evde yüzme havuzu olmasını arzular mısınız? İşte size ışıl ışıl ve ferah atmosferi ile büyüleyici bir ev. Geniş cam pencereleri ile iç mekanda da ferahlık duygusunu yansıtan proje, bahçe ve yüzme havuzu keyfi sunması açısından rüya gibi bir tasarımla örnek oluyor.

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Fark yaratan tasarım

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Cam ve beton materyallerin ön plana çıktığı tasarımda, formların dili de ön plana çıkıyor. Geniş cam pencereleri ile iç mekanda ferahlık etkisi yaratan bir başka proje. Özellikle modern stil dizayn edilen evlerde, geniş pencere sistemlerinin fonksiyonelliği ve iç mekanı aydınlatması iç mekanda derinlik katan unsurlardan. Özellikle manzara ile bütünleşen ev projesi tasarlatmak isteyenler için, cam ve saydam yüzeylerin arttırılması önerilir.

Saray gibi ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Mavi ve beyazın buluştuğu şahane bir ev projesi ile sonlandırıyoruz. Zarafet unsurlarının detaylarla işlendiği cephe görünümü, nefis manzara eşliğinde düşleri süsleyen bir ev projesi olmasını sağlıyor. Estetik ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu tasarımlardan ilginizi çekebilecek ev modelleri bulabildiğinizi umuyoruz. Nefis bir manzara eşliğinde, havuzlu evler düşleyenler için saray gibi bir ev. Sizin rüyalarınızı süsleyen ev bunlardan hangisine benziyor?

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