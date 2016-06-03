Muhteşem bahçe dönüşümü!

Birçok kişinin hayallerini bahçeli evler süsler. İyi tasarlanan ve ihtiyaca göre muhafaza eden bir bahçeyi dekore etmek, peyzaj mimarisi ile göze hitap eden bir manzara oluşturmak bu işin zevkli kısımlarındandır. Bir o kadar da uğraştırıcıdır, estetik ve fonksiyonel detayları ön plana çıkarmak gerekir. Bahçe alanında giriş yolu, süs bitkileri, ağaçlar ve bahçe mobilyaları bu işin önemli birer parçası iken; aydınlatma unsurları da fark yaratmanıza yardımcı olacaktır. Bu yazımızda mimarlar tarafından yeniden tasarlanan bir bahçe modelini tanıtacağız. Öncesi ve sonrası ile bahçenin muhteşem dönüşümde ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Havuza doğru giden bahçe yolu, nefis bir manzara eşliğinde ilerlemenizi sağlıyor. Çim alanı içinde tanımlanan yol vasıtası ile, yönlenme ve kullanım kolaylığı açısından göze hitap eden bir dönüşüm gerçekleştirilmiş. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen nefis bahçe örneklerini takip edebilir, ilginizi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Güneşlenmenin ayrıcalığı, kendinize ait nefis bir bahçe manzarası ile birleşsin istemez miydiniz? Gün batımını havuz keyfi eşliğinde, içeceğini yudumlayarak seyretmek isteyenlere. Havuz alanını çevreleyen çitler kaldırılmış, şık ve modern açık yüzme havuzu inşa edilmiş.
Gri renkli ahşap zemin ile çevrili bir açık havuz.Ahşap zemin kotu, çevresindeki çim alanından 15 cm. kadar yüksektir. Yeşil alandan bir kademe yukarıda olması ile daha titiz ve korunaklı bir alan oluşuyor. Şezlonlar ve büyük saksı bitkileri ile içinde bulunduğu manzara ile bütünleşen, fonksiyonel bir tasarım.
Şezlongları olan bir havuzun keyfi pekala birçok kişinin hayallerini süsleyebilir. Güneşin ufukta kaybolmasını seyrederken, yüzmek ve suyun tadını çıkarmak isteyenlere nefis bir çözüm. Turuncu ve sarı renk tonları ile sıcak atmosfere ayrıca katkı sağlanıyor. İç açan, ferah bir manzara.
Dönüşüm sonrası, göze hitap eden bir teras alanı tanımlanması, beyaz taş duvarlar ile sağlanıyor. Mavi ile beyaz rengin buluştuğu alanda, süs bitkileri ve saksı çiçekleri, diğer alanlarda olduğu gibi kullanılmaya devam edilmiş. Ayrıca teras alanında döşeme zemini, nötr renklerde seramik kaplama ile değiştirilmiş.
Açık havada yemek keyfini sevmeyen yoktur. Özellikle yaz akşamlarını ferah ve mümkünse serin bir hava eşliğinde geçirmek isteyenlere, keyifli bir yemek alanı sunmak gerekebilir. İşlenmiş ahşap bahçe mobilyaları ile uyum ve ahengin yakalandığı alanda, sıcak atmosfer renk uyumu ile sağlanıyor. Mavi ile ahşabın sıcaklığının buluştuğu alanda, dinlenme ve yemek alanı ihtiyacı fonksiyonel açıdan çözülüyor.
Bahçesini yeniden dizayn etmek isteyenler için, pergola tasarımı örnek bir model teşkil ediyor. Ahşap ile mavinin uyumuna, beyaz minderler ile katılan kontrast, dinamik ve göze hitap eden bir sonuç elde ediyor.
Bahçe yolunun yönlendirdiği alanda, dinlenme ve keyif alanını görüyoruz. Özellikle büyük bahçesi olanlar için, akşam üzeri misafirleri ağırlamak için şık bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Aktivite alanı olarak pergola ve şık, modern bahçe mobilyaları değerlendirilmiş. Havuz ve teras alanı dizaynı ile fark yaratan bu proje, büyük bahçeler tasarlamak isteyenlere örnek proje olarak bazı fikirler verebilir.
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