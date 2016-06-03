Muhteşem bahçe dönüşümü!

Bahçe yolunun yönlendirdiği alanda, dinlenme ve keyif alanını görüyoruz. Özellikle büyük bahçesi olanlar için, akşam üzeri misafirleri ağırlamak için şık bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Aktivite alanı olarak pergola ve şık, modern bahçe mobilyaları değerlendirilmiş. Havuz ve teras alanı dizaynı ile fark yaratan bu proje, büyük bahçeler tasarlamak isteyenlere örnek proje olarak bazı fikirler verebilir.

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