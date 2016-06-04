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Mutfakta salon havası oluşturmak için 9 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
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Mutfak alanı ile oturma alanı ilişkisini pratik bir şekilde çözmek için, bölücü duvarları ortadan kaldırmak gerekebilir. Açık mutfak modelleri, günümüzde yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Amerikan tipi mutfaklar olarak anılan projelerde, oturma alanı, yemek alanı ve mutfak alanı ilişkisi fonksiyonel açıdan çözülerek tasarlanıyor. Mutfağınızda keyifli bir yemek alanı oluşturmak isteyebilirsiniz. Mutfak alanı ile kopukluk yaşanmadan, yemek ve oturma alanı ile ilişkilendirmek pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Avantajları ile mutfakta salon havası oluşturmak isteyenler için, örnek tasarımları bir araya getirdik. mutfağını yenilemek isteyenlere, pratik çözümler ve fikirler vereceğini umuyoruz.

Uyum ve ahenk yaratın

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Hangi stil ve tarz ilginizi çekiyorsa çeksin, mutfak ile oturma alanı ilişkisinde uyum ve ahenk göze hitap eden bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır. Işıl ışıl açık mutfak modelinde, göz yormayan yalın açık zemin renkleri tercih edilmiş. Göze hitap eden çiçek detayları, mutfak duvarı kaplamasında da uyum ve ahenk katan birer öğe olarak değerlendirilmiş. homify'da tasarımcılar tarafından açık mutfak modellerini inceleyebilir, size hitap modelleri fikir bulmak için değerlendirebilirsiniz.

Farklı stilleri bir araya getirin

Traditional Farmhouse Kitchen Extension, Oxfordshire, HollandGreen HollandGreen Kırsal Mutfak
HollandGreen

Traditional Farmhouse Kitchen Extension, Oxfordshire

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Özellikle country stil ile ilgilenenler için şahane bir açık mutfak modeli. Oturma alanı ile mutfak alanı, yemek alanı arası bölücü duvarlar kullanılmamış.Beyaz duvar zemini rengi, geniş ve ferah bir alan yaratıyor. Tavan detayları, doğru ve ölçülü aydınlatma ile göze hitap eden, bütünleşen bir örnek.

Sıcak renkler kullanmaktan çekinmeyin

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Modern Mutfak
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Oturma alanı ve yemek alanı ile, mutfak ilişkisi değerlendirilirken farklı stilleri uygulamak kadar, cesaret isteyen renklere de yer açabilirsiniz. Sıcak renklerin mutfak mobilyalarında değerlendirilmesi, mutfak dolapları renkleri için de fikir verebilir.

Nötr renkler ve kontrast renkler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dinamik ve canlı bir görünüm sağlamak istiyorsanız, kontrast renkleri bir araya getirebilirsiniz. Nötr renklerle siyah ve beyazın buluştuğu mutfak alanı ile oturma alanında uyum ve ahenk yakalanmış.

Modern ve minimalist çizgiler yakalayın

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Günümüzde oldukça yaygınlaşan modernist çizgi, minimalist öğelerle buluştuğunda enfes sonuçlar elde edilebiliyor. Fark yaratmak istiyorsanız, minimalist öğelerle yalın ve şık açık mutfak alanları tasarlayabilirsiniz.

Geometrik öğelerle modernist yaklaşımlar

Sezinler ev/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Kontrast değerlerle, geometrik öğelerin ön plana çıkarıldığı modern bir açık mutfak alanı. Fonksiyonelliğin ön plana çıkarıldığı alanda, mutfak alanı ile yemek alanı arasında muhteşem bir uyum var. Tavan dekorları ise alanları görevlerine göre tanımlıyor, şık ve özel bir tavan dekoru yaptırmak isteyenlere ayrıca fikir verebilir.

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Konfor sağlayın

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Oturma alanı için elbette konfor olmazsa olmazlarından. Mutfak mobilyaları, yemek masası takımı ve koltuklarla ilgili belli bir stil ve renk uyumu yakalayacak palet tercih edilebilir.

Dokular, desenler ve renklerle ahenk yakalayın

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Eklektik Mutfak
MIODESIGN

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Oturma alanı için sıcak ve samimi bir hava estirmek istiyor olabilirsiniz. Dokular, desenler, renkler ile bunu neden sağlamayasınız? Ayrıca mutfaklar için pratik çözümler içeren, kara tahta modelleri estetik birer obje olarak da değerlendirilebilir.

Aydınlatma aksesuarları ile alan tanımlayın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Konfor ve fonksiyonellik,sadece seçilen mutfak mobilyaları ile sağlanmaz. Aydınlatma unsurları bir mutfak ve oturma alanı için önemli detaylar içerir. Özellikle alanları görevlerine göre ayırırken, tanımlayıcı unsur olarak değerlendirilebilir. Yemek alanı ile mutfak alanını askılı aydınlatma aksesuarları ile dekore ederken, belirgin bir stil uyum yakalayabilirsiniz. Ahşabın ve mavinin buluştuğu şık bir açık mutfak ve salon alanı.

Bu yazımızı beğendiyseniz ayrıca ’Mutfak oturma grupları’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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