Mutfakta salon havası oluşturmak için 9 parlak fikir

Konfor ve fonksiyonellik,sadece seçilen mutfak mobilyaları ile sağlanmaz. Aydınlatma unsurları bir mutfak ve oturma alanı için önemli detaylar içerir. Özellikle alanları görevlerine göre ayırırken, tanımlayıcı unsur olarak değerlendirilebilir. Yemek alanı ile mutfak alanını askılı aydınlatma aksesuarları ile dekore ederken, belirgin bir stil uyum yakalayabilirsiniz. Ahşabın ve mavinin buluştuğu şık bir açık mutfak ve salon alanı.

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