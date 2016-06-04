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Oturma odalarına sarı bir dokunuş

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PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design Modern Oturma Odası
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Giyim ve ayakkabı modasında olduğu gibi ev dekorasyonunda da çeşitli renklerin dönemleri gelir geçer. Kimi zaman yepyeni bir renk çıkar, bir süre trend olur, birçok tasarıma ağırlığını koyar ve bir süre sonra yerini bir başkasına bırakır. Şöyle bir düşünün mesela, bundan yirmi ya da otuz yıl önce ev dekorasyonunda turkuaz renginin kullanımı söz konusu muydu? Bugünse turkuaz en yaygın kullanılan ve en çok sevilen renklerden biri. Hiç şüphesiz birkaç yıl sonra yerini bir başkasına bırakacak. Ama bazı renkler var ki, modanın konusu değildir onlar, çünkü gelip geçici değillerdir. Örneğin kırmızı ya da siyah. Otuz yıl önce oldukları gibi otuz yıl sonra da kullanılıyor olacaklar. Bu yazımızın konusu da işte bu zamansız, dönemsiz ve her zaman güzel renklerden biri olan sarı. Giyimde ve ayakkabıda iddianın ve ihtişamın simgesi olan sarı, ev dekorasyonunda ise sıcak ve samimi bir havanın yaratılmasında en kolay sonuç veren renklerden biridir. Öyle ki soğuk ve sıradan bir mekâna küçücük bir sarı detay bile ekleseniz, ortamın bütün havasını kolayca değiştirebilirsiniz. Sizler için kimisinde az kimisinde çokça sarının yer aldığı oturma odalarından bir derleme yaptık. Ama şurası kesin, sarının bu odalara katkısı gözle görülüp elle tutulacak kadar aşikar. 

Sarıyla canlanan pastel bir oturma odası

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Pastel tonların ağırlıkta olduğu ve son derece klasik bir çizgiye sahip bu oturma odasının en dikkat çeken özelliğinin sıcak ve sevimli havası olmadığını söylemek yanlış olmaz. Duvarlarından perdelerine, aydınlatmalarından halısına kadar ağırbaşlı bir görüntü çizen bu mekâna bir parça renk ve canlılık katmak için küçük bir dokunuş gerekiyor. Ve bu dokunuş capcanlı renkleriyle bir anda havayı değiştiren iki sarı kırlentten geliyor. Küçük bir dokunuş ama sonuçları hiç de küçük değil. 

Küçük ama işlevsel bir oturma odası

​Projecto de Decoração Mezanino., Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Modern Oturma Odası Ahşap Sarı
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Evlerimizin bütün bölümleri her zaman istediğimiz büyüklükte olmayabiliyor. Çoğumuzun en mükemmel evi arayıp bulacak kadar zamanı ve bütçesi olmuyor. Bu yüzden bazı şeylerde uzlaşmak zorunda kalabiliyoruz. Örneğin oturma odanız bu örnekteki gibi küçük olabilir. Dert etmeyin. Doğru renk seçimiyle küçük bir oturma odası da son derece güzel hale gelebilir. Tıpkı sarının hayat verdiği bu örnekte olduğu gibi.

Sarı ve beyaz uyumu

homify İskandinav Oturma Odası Sarı
homify

homify
homify
homify

Sarı genellikle siyah veya kahverengi gibi koyu renklerle bir arada kullanılır. Bu türden renklerle daha fazla uyum gösterdiği düşünülür. Ancak bu harika oturma odası bize pekâlâ beyazla sarının da harika bir ikili olabileceğini kanıtlar nitelikte.

Her tonu güzel bir renk

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Sarının bir başka özelliği de pek çok rengin aksine hemen her tonunun aynı derecede güzel olması. Yine klasik çizgiler taşıyan bu oturma odasında berjerlerde ve kırlentlerde görece soğuk bir hardal sarısı kullanılmış. Pastel tonlarla mükemmel bir uyum içindeki sarının bu tonu, bu oturma odasını çok yakışmış.

İddialı bir oturma odası

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Her zevke ve her tarza hitap edebilen bir renk olması da sarının bir başka özelliği. Burada oldukça iddialı ve geniş bir oturma odası görüyoruz. Son derece geniş kanepelerde parlak bir hardal sarısı tercih edilmiş. Oturma grubunun diğer parçası olan siyah kapitone koltukla mükemmel bir uyum yakalayan bu kanepeler, aynı zamanda ahşap zemin ve beyaz duvarlarla da şık bir kombinasyon oluşturuyor.

Parlak sarı ve kahverengi birlikteliği

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Oturma Odası Sarı
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Yemek odasıyla birlikte geniş bir salonu oluşturan bu oturma odasında kırlentlerin bir kısmında ve orta sehpada kullanılan sarının parlak tonu, aslında ev dekorasyonunda sıkça gördüğümüz bir sarı tonu değil. Ancak kahverenginin ağır bastığı oturma grubu ve yemek odası takımıyla harika bir birliktelik yakaladığını söylememiz gerekiyor. Yemek masasının hemen üstünde yer alan üçlü aydınlatma grubunda da yine sarı ve siyah renklerin tercih edilmesi de bu uyumu pekiştiriyor. 

Eski bir evin öncesi ve sonrası
Bu sarı renkte salonları siz nasıl buldunuz?

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