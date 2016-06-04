Oturma odalarına sarı bir dokunuş

Giyim ve ayakkabı modasında olduğu gibi ev dekorasyonunda da çeşitli renklerin dönemleri gelir geçer. Kimi zaman yepyeni bir renk çıkar, bir süre trend olur, birçok tasarıma ağırlığını koyar ve bir süre sonra yerini bir başkasına bırakır. Şöyle bir düşünün mesela, bundan yirmi ya da otuz yıl önce ev dekorasyonunda turkuaz renginin kullanımı söz konusu muydu? Bugünse turkuaz en yaygın kullanılan ve en çok sevilen renklerden biri. Hiç şüphesiz birkaç yıl sonra yerini bir başkasına bırakacak. Ama bazı renkler var ki, modanın konusu değildir onlar, çünkü gelip geçici değillerdir. Örneğin kırmızı ya da siyah. Otuz yıl önce oldukları gibi otuz yıl sonra da kullanılıyor olacaklar. Bu yazımızın konusu da işte bu zamansız, dönemsiz ve her zaman güzel renklerden biri olan sarı. Giyimde ve ayakkabıda iddianın ve ihtişamın simgesi olan sarı, ev dekorasyonunda ise sıcak ve samimi bir havanın yaratılmasında en kolay sonuç veren renklerden biridir. Öyle ki soğuk ve sıradan bir mekâna küçücük bir sarı detay bile ekleseniz, ortamın bütün havasını kolayca değiştirebilirsiniz. Sizler için kimisinde az kimisinde çokça sarının yer aldığı oturma odalarından bir derleme yaptık. Ama şurası kesin, sarının bu odalara katkısı gözle görülüp elle tutulacak kadar aşikar.