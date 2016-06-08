Büyüleyici kış bahçesiyle şahane bir villa

Villanın mutfağı açık mutfak olmakla birlikte alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Depolama için tercih edilen ahşap dolapların orta kısmı boşluk bırakılarak buraya camdan rafları olan bir tezgah eklenmiş. Her ne kadar resimde gördüğümüz bir açık mutfak olsa da ortada bulunan dolaplar mutfakla yemek odası arasında adeta duvar işlevi görüyor. Net seçilemese de mutfağın koyu tonlu bir tasarıma sahip olduğunu, iç kısmının ise parlak kırmızı bir malzeme ile kaplandığını fark ediyoruz. Yemek odasını oluşturan masa sandalye takımı ise oturma odasında bulunan çikolata rengi koyu ahşapla aynı tondan yapılma. Büyük ve modern bir lamba ile tamamlanan yemek odası oldukça zarif.