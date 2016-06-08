Büyüleyici kış bahçesiyle şahane bir villa

Polonya'nın en eski şehirlerinden biri olan Krakow'da zarif bir villayı ziyaret edeceğiz bu yazımızda. Proje sahibi Lemanski Mimarlık, geleneksel tarzlı komşu binalara uygun olacak bir yapı tasarlamakla birlikte mimari açıdan yenilikçi yaklaşımlar üzerinde durdu. Böylece bugün yakından inceleyeceğimiz bu kendine özgü sofistike villa ortaya çıktı. İlginç dış yapısı ve zarif iç mekanlarıyla baş döndüren bu yapı sizin de başınızı döndürecek.
Eğimli bir çatı ile dikdörtgen yumru şekli evin genel hatlarını oluştururken kendine has bir biçim meydana getiriyor. Bu sayede ilk anda çatıdan kaynaklı geleneksel şekil kaybolurken ilave yüzeyler sağlayarak kazanç elde etmiş. Çatının önden görünümü aynı zamanda gölgelik sağlamakla birlikte binaya alışılmadık bir karakter vermiş. Farklı dış cephe tercihi binaya sonradan eklemlenmiş gibi duran ilave yüzeylerle ilgi çekici bir görünüm oluşturmuş.
Binanın genel görünümüne baktığımızda iki farklı dış cephe çalışması yapıldığını belirtmiştik. Villanın ana kısmı diyebileceğimiz bölümde son derece ilginç bir duvar tasarımı uygulanmış. Güneş ışınlarına bağlı olarak kahverengi, gümüş ve altın renklerinde farklı tonlar yansıtan duvar doğal taştan yapılmış olup mozaik bir çini ile kaplıdır. Binanın kalan kısımları ise geleneksel açık bej ile sıvanarak uyumlu ve dengeli hale getirilmiş.
Modern, sıcak ve rahat görünümlü iç mekan koyu ahşap tonları ve açık bej rengiyle donanmış. Bir duvar boyunca uzanan büyük pencereler mekana doğal ışık sağlayarak huzurlu bir ortam oluşturmuş. Bej rengi koltuk takımı deri kaplama olup sıra dışı koltuk kenarlarıyla oldukça çağdaş bir etki uyandırıyor. Yer zemini kontrast sağlama amacıyla koyu ahşaptan yapılmış. Duvara gömülü modern şömine etkileyici görünümüyle epey şıklık sağlamış.
Villanın mutfağı açık mutfak olmakla birlikte alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Depolama için tercih edilen ahşap dolapların orta kısmı boşluk bırakılarak buraya camdan rafları olan bir tezgah eklenmiş. Her ne kadar resimde gördüğümüz bir açık mutfak olsa da ortada bulunan dolaplar mutfakla yemek odası arasında adeta duvar işlevi görüyor. Net seçilemese de mutfağın koyu tonlu bir tasarıma sahip olduğunu, iç kısmının ise parlak kırmızı bir malzeme ile kaplandığını fark ediyoruz. Yemek odasını oluşturan masa sandalye takımı ise oturma odasında bulunan çikolata rengi koyu ahşapla aynı tondan yapılma. Büyük ve modern bir lamba ile tamamlanan yemek odası oldukça zarif.
Villanın en güzel kısmı ise hiç şüphesiz fotoğrafta görmüş olduğunuz kış bahçesi. Üçgen biçimli çatısı cam kaplama olup kırsal tipli ahşap kirişlerle destekleniyor. Bu sayede çatının epey sağlam olduğu söylenebilir. Şeffaf çatısı sayesinde gün ışığından bolca yararlanan kış bahçesinde oturma ihtiyacı da unutulmamış. Beyaz şık bir oturma grubu eklenerek adeta bir salon havası yaratılmış. Oldukça konforlu ve zevkli döşenmiş kış bahçesi bu villada en çok vakit geçirmek istediğimiz yer olurdu muhtemelen.
Kış bahçesi dışında yemyeşil bir bahçeye sahip villanın verandasındayız. Gölgelik oluşturması için eve eklemlenen ahşap pergola uzun veranda da soluklanmanızı sağlıyor. Şezlongların dayandığı camlı kapılar ise doğrudan oturma odasına erişim için.
Villanın şimdiye dek zarif ve estetik pek çok bölümünü görmekle birlikte nefis arka bahçesine göz atmadan olmaz. Arka bahçede bulunan büyük havuz yaz aylarında serinlemek için ideal. Biçimli çimleri ise oldukça bakımlı bir bahçe izlenimi yaratıyor. Havuz sayesinde villanın ne kadar konforlu ve lüks olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Son olarak villanın yan cephesine bakıyoruz. Oturma odası ve verandanın bitiminde bir masa takımı bulunuyor. Böylece havuza girip güneşlenmek dışında açık havada keyifli yemekler yiyebilmek mümkün hale gelmiş. Aradığımız her şeyin fazlasıyla bulunduğu villa turumuzun sonuna geldik. Umarım sizin için de keyifli bir ziyaret olmuştur.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Rustik cazibesiyle baş döndüren bir ev’ başlığına göz atabilirsiniz.