Gömme ve yuvarlak yataklarla birbirinden farklı yatak odası modelleri

Ev dekorasyonuna başlayan herkesin ilk olarak baktığı mobilyaların başında yatak odası takımları geliyor. Uyku zamanlarımızın hayatımızın üçte biri gibi bir kısmını kapladığı düşünülünce yaşam alanı olarak en çok kullandığımız alanlardan biri olması gayet normal. Peki yatak odası yaşam alanlarımız içerisinde bu kadar önemli bir yere sahipken dekorasyonu konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Duvarlarından aydınlatmasına, giyinme odası, ebeveyn banyosu gibi ek alanlarından, mobilya ve yataklarına kadar hemen her detayına özen göstermemiz gereken yatak odalarımız için en uygun yatak, yatak başlığı ve mobilya örnekleri bu yazımızda olacak. Özellikle yatak seçiminizde, aklınızdaki soru işaretlerinin bir kısmını olsun yok etme niyetiyle sizlere birbirinden yaratıcı ve şık yatak odası modellerini derledik. Son zamanlarda yatak ve yatak başlığı modelleri üzerine en çok sorulan ve aranan tarz, yuvarlak ve sıra dışı tasarımlar olduğundan, özellikle yuvarlak yatak odası modelleri üzerine yoğunlaşarak farklı öneriler sunan bir yazı hazırladık. Yatak odası modelleri hakkında daha fazla örnek dekor veya öneriye ihtiyaç duyuyorsanız sitemizde arama yapabilir veya “Avangart yatak odası modelleri için farklı öneriler” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Bütün mağazalarda bulunan ve yıllardır kullanılan klasik ve sıradan modellerden sıkılan insanlar, yatak odaları için daha farklı tasarım ve şekillere sahip modellere bakıyorlar. Bu ihtiyacın farkında olan tasarımcılar ve üreticiler oldukça sıra dışı işler ortaya çıkarmışlar, gelin birlikte göz atalım…
Evet yanlış görmüyorsunuz bu yatağın tekerlekleri var. Country, iskandinav ve rönesans stile ait objelerle oluşturulmuş oldukça başarılı bir eklektik dizaynın, en dikkat çeken unsuruna bakıyorsunuz. Eskitilmiş tahta ve tekerleklerden oluşan oyuncak araba görünümlü bu yatak son derece muzip ve yaratıcı bir fikir. Mekanda kullanılan diğer eskitilmiş ögelerle uyumlu yapısı sayesinde dekorda sırıtmayan ve kabarık, yumuşak görünümlü yatak ve yastıkları sayesinde konforundan sual olunmayan yatak özellikle genç odalarında büyük bir keyifle kullanılabilir. Ahşap zemini, beyaz duvarları ve iskandinav aksesuarları ile sadece yatak değil dekorun her detayı göz dolduruyor.
Beyaz fon ve renkli ışıklandırmanın başarılı bir şekilde uygulandığı bu tasarımda odanın merkezi yuvarlak ve büyük bir yatakla oluşturulmuş. Tavanda kullanılan büyük ve direkt aydınlatma sayesinde oda oldukça ferah bir hava kazanmış. Bir otel odası olarak tasarlanan ama ev yatak odaları için de rahatlıkla kullanılabilecek olan bu dekor renk dengesiyle de dikkat çekiyor. Odanın açık ton ağırlıklı rengine vurgu rengi olarak eklenen fuşya hem arka duvar uygulamasında, hem yatak örtüsünde, hem de ışıklandırmada kullanılarak başarılı bir renk uyumu sağlamış.
Bildiğimiz yatak kalıbının dışına çıkan ve kusursuz siyah görünümüyle göz dolduran bu yatak, içerisine yatıldığında ışığı büyük ölçüde engelleyebilecek yapısıyla deliksiz bir uyku için ideal. Tek yüzeyi açık siyah küp içerisine yatak yerleştirilerek oluşturulmuş set uygulandığı hemen her dekora ve stile uyum sağlayabilir. Minimalist stili çok güzel yansıtan dekorun aydınlatmasında kullanılan tavan lambası da hem biçim hem renk olarak yatak setiyle bütünlük oluşturuyor.
Herhangi bir dekoratif yapının içerisine bire bir oturtulan yataklara gömme yatak diyebiliriz. Bu dekorda kullanılan yatak iskeleti özel bir tasarıma sahip. Odanın diğer mobilyalarıyla ve duvar uygulamasıyla takım olarak üretilen son derece modern bir yatak modeli. Başarılı bir aydınlatma ve tek tip fon ile sağlanabilecek en minimal görüntü yakalanmış.
Çağlar öncesinden kalmış gibi görünen, tavan, duvar ve yer döşemelerinden kapı ve pencerelerine kadar alışılmışın dışında bir çizgisi olan bu tasarım farklı yatağı ile dikkat çekiyor. Şekli için ne yuvarlak ne de standart diyebileceğimiz farklı bir yapısı var. Tamamen tuğla ve taşlardan oluşan mimarisiyle Brick house adı verilen deneysel bir evin yatak odası olarak düşünülen bu alan renk konusunda da tuğla temasının dışına çıkmamış.
Altın yaldızlı oymalı mobilyaların, parlak kapitone kumaşlı yatağın ve gösterişli avize ve lambaların kullanıldığı bu tasarım görkemli tanımının hakkını veriyor. Bu tasarım sayesinde fark ettik ki parlak kumaşlar, ve kapitone detayı yuvarlak yataklarla bire bir uyuyor. Sanki kombine edilmek için bulunmuş fikirler gibiler. Ayrıca siyah, altın ve beyaz dekora uygulanan mürdüm vurgusu renk dengesini çok güzel sağlamış. Aydınlatması ve ışıl ışıl altın detaylarıyla göz dolduran klasik stildeki tasarım bu tarzın meraklıları için ideal. Asortie Mobilya Dekorasyon imzalı çalışma bütün bu görkeminin yanında konforlu bir dekor olma özelliği de taşıyor.
Antrasit fon üzerine ve geniş bir mekana çalışılan dekorun yuvarlak yatak, dekoratif paravan, beton dekor gibi birçok özelliği var. Kullanılan ışıklandırma ve fon rengi odada özel olarak loş bir hava yaratması için tasarlanmış. Yuvarlak yatak üzerinde kullanılan parlak kumaşlar ve yine perde olarak kullanılan parlak kumaşlar odanın ışıklandırması ile farklı bir uyum oluşturmuş. Beyaz saten başlıklı yuvarlak yatak ise geniş bir alanda çok şık ve uyumlu olmuş.
Yatak odanız için mobilya seçerken en az yatağın rahatlığı, hijyen ve konfor özellikleri kadar yatak başlığının stili, rengi ve modeline de dikkat etmeniz gerekir. Çünkü yatağın modelini en çok gösteren öge yatak başlığıdır. Yatak başlığı seçerken kişisel zevkiniz, odanın stili, ve renk dengesi gibi özellikleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu dekorda kullanılan yatak başlığı enine odun kesitlerinden oluşmuş bir yapıya sahip. Odanın country özellikler taşıyan bazı ögeleriyle birlikte son derece başarılı bir kombinasyon oluşturan bu başlık daha başka bir çok stilde de kullanılabilir. Yine ahşap ve sıra dışı bir yapıya sahip olan yatak iskeleti de çok sağlam ve kullanışlı görünüyor. Evinizde ahşap materyali kullanmayı seviyorsanız bu tarz bir yatak sizi mutlu edecektir.
Çiçeklerden, paravanına, yatağından aksesuarına kadar birçok detayı ile asyatik stiliz izlerini taşıyan bu dekor evinde farklı alanlar yaratarak hem odanın enerjisini değerlendirmek hem de konforun tadını çıkarmak isteyenler için ideal. Alçak, yer yatağı tarzında hazırlanan yatak iskeleti kullanıldığı stilin özelliklerini taşıyor. Duvarlarda kullanılan renkler ve aksesuarlarda kullanılan vurgu renkleri renk dengesi bakımından oldukça başarılı. Aydınlatması da yine mekanın sadeliğini koruyacak düzeyde.
Aydınlatması ve sleek yüzeyleri ile dikkat çeken bu parlak dekorun odağında duvar boyu başlık yapısı ile yuvarlak yatak bulunuyor. Siyah beyaz renklerin ustaca kullanıldığı ve hem direkt hem endirekt aydınlatma ögelerini barındıran tasarım göz kamaştırıcı bir havaya sahip. Evinizde görkemli alanlara sahip olmak hoşunuza gidiyorsa bu tarz yatak ve tasarımlardan ilham alabilirsiniz.