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200 bin TL'ye kusursuz ev

ümit atdağ ümit atdağ
Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Minimalist Evler
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homify bu gün  sizleri bir banliyö ev projesine götürüyor. 120 metre kare toplam alana sahip olan bu ev,  genç bir çift için tasarlanmış ve minimal bütçeye mal edilmiştir. 1.61 Mimarlık Ofisi uzmanları tarafından tasarlanan  kompakt ev,  üzerinde bulunduğu arazinin yarısı üzerine kurulmuş, şirin ama küçük bir ev olarak hayata geçirilmiş.  Bakımsız bir arazi üzerine kurulmuş olan bu ev, çevre düzenlemesi  yeşil bahçesi ve beyaz dış cephesi ile muhteşem güzellikte bir çiftlik evi havasında dekore edilmiş.

Arka cephe

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Müstakil ev Beyaz
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Evin tüm cepheleri bio iklimsel  tasarımlara sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Çevre ile oryantasyon konforu en üst düzeyde tutularak, kuzey cephe de bir sundurma yapılmış. Sundurma L şeklinde yapılarak batı cephesinin bir bölümü de sundurma ile dekoratif bir görünüme kavuşmuş. Kuzey cephe de yarı kapalı alan şeklinde yapılan yaşam alanı oturma odası ve yatak odası olarak tasarlanmış. Ev iki parça şeklinde dekore edilmiş ve evin orta kısmına bir adet ağaç yerleştirilerek doğal bir ev olması sağlanmış.Basit çizgiler ve tasarımla ortaya muhteşem güzellikteki bu ev çıkarılmış.

Doğanın kalbi

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Minimalist Evler
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Ev, sloganı dağların ve doğanın kalbinde bir yaşam olan bir mahallenin batı tarafına inşa edilmiş. İnşa edilmeden önceki hali dağları gören bir arazi olan ve inşasından sonra doğanın kalbinde bir ev haline gelen bu ev bulunduğu mahallenin konseptine uygun olarak inşa edilmiş.doğanın havası, manzarası evin ilklimsel bir havada dekore edilmiş olması ortama uygun bir ev olmasını sağlamış. 

Ev planı

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Müstakil ev
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Ev inşası başlamadan önce yapılan tasarım ve ortaya çıkan ev planı resimdeki gibidir. Mekanlar bir iç avlu etrafına yayılmış, merkezi bir salon ile evin tasarımı tamamlanmış. oturma odası ve mutfak  salona doğrudan ulaşabileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. salonun bir tarafı sosyal alanlara bir tarafı da diğer yaşam alanlarına bakıyor. Bahçe evin iki tarafına da  yapılmış. Çevre koridoru sayesinde bahçe bir biri ile bağımlı bir şekilde  tasarlanmış ve evin dört tarafının  bahçe olması sağlanmış.

Ana cephe

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Müstakil ev
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Evin ana cephesi kuzey cephenin aksine  tamamen kapalı yani bir kör duvar şeklinde yapılmış. Evin ana girişi  bu cepheye yerleştirilmiş. Pencereler mutfak ortamına  göre farklı bir geometride inşa edilerek mutfağın aydınlık olması sağlanmış ve evin dış cephesinin estetik olmasına katkı sunulmuş.Evin ana cephesi olduğu içinde saf beyaz renkte boyanarak estetik bir dış cephe ortaya çıkarılmış.

İç avlu

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Müstakil ev
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Resme dikkatli bir şekilde baktığınızda iç avlunun tüm detaylarını görüyorsunuz. Evin tam ortasına tasarlanmış olan iç avlu, evin iç avlu etrafına inşa edilmiş gibi görünmesini sağlamış.  Ağaç merkezli iç avlunun kaprisli formları, düz çizgileri, sertliği, ve saflığı mükemmel bir uyum içinde eritilmiş.

Ana giriş kapısı

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Müstakil ev
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Evin kuzey cephesindeki ana giriş kapısının tasarımı ve dış cephe ile  şık ve mükemmel uyumunu görebilirsiniz. Büyük pencereler, yüzey ayrıntıları, kapı ve pencere formları,  sundurma şıklığı,  aydınlık ferah ve nezih iç mekanları ile hayal ötesi bir güzelliğe sahip. Taş kaplayarak dış cephenin görselliğini artırabileceğiniz bir ev  olarak doğanın kalbinde sizi bekliyor.

Görüp görebileceğiniz en şık konteyner ev!
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