200 bin TL'ye kusursuz ev

Evin tüm cepheleri bio iklimsel tasarımlara sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Çevre ile oryantasyon konforu en üst düzeyde tutularak, kuzey cephe de bir sundurma yapılmış. Sundurma L şeklinde yapılarak batı cephesinin bir bölümü de sundurma ile dekoratif bir görünüme kavuşmuş. Kuzey cephe de yarı kapalı alan şeklinde yapılan yaşam alanı oturma odası ve yatak odası olarak tasarlanmış. Ev iki parça şeklinde dekore edilmiş ve evin orta kısmına bir adet ağaç yerleştirilerek doğal bir ev olması sağlanmış.Basit çizgiler ve tasarımla ortaya muhteşem güzellikteki bu ev çıkarılmış.