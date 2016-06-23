200 bin TL'ye kusursuz ev

homify bu gün sizleri bir banliyö ev projesine götürüyor. 120 metre kare toplam alana sahip olan bu ev, genç bir çift için tasarlanmış ve minimal bütçeye mal edilmiştir. 1.61 Mimarlık Ofisi uzmanları tarafından tasarlanan kompakt ev, üzerinde bulunduğu arazinin yarısı üzerine kurulmuş, şirin ama küçük bir ev olarak hayata geçirilmiş. Bakımsız bir arazi üzerine kurulmuş olan bu ev, çevre düzenlemesi yeşil bahçesi ve beyaz dış cephesi ile muhteşem güzellikte bir çiftlik evi havasında dekore edilmiş.
Evin tüm cepheleri bio iklimsel tasarımlara sahip olacak şekilde inşa edilmiş. Çevre ile oryantasyon konforu en üst düzeyde tutularak, kuzey cephe de bir sundurma yapılmış. Sundurma L şeklinde yapılarak batı cephesinin bir bölümü de sundurma ile dekoratif bir görünüme kavuşmuş. Kuzey cephe de yarı kapalı alan şeklinde yapılan yaşam alanı oturma odası ve yatak odası olarak tasarlanmış. Ev iki parça şeklinde dekore edilmiş ve evin orta kısmına bir adet ağaç yerleştirilerek doğal bir ev olması sağlanmış.Basit çizgiler ve tasarımla ortaya muhteşem güzellikteki bu ev çıkarılmış.
Ev, sloganı dağların ve doğanın kalbinde bir yaşam olan bir mahallenin batı tarafına inşa edilmiş. İnşa edilmeden önceki hali dağları gören bir arazi olan ve inşasından sonra doğanın kalbinde bir ev haline gelen bu ev bulunduğu mahallenin konseptine uygun olarak inşa edilmiş.doğanın havası, manzarası evin ilklimsel bir havada dekore edilmiş olması ortama uygun bir ev olmasını sağlamış.
Ev inşası başlamadan önce yapılan tasarım ve ortaya çıkan ev planı resimdeki gibidir. Mekanlar bir iç avlu etrafına yayılmış, merkezi bir salon ile evin tasarımı tamamlanmış. oturma odası ve mutfak salona doğrudan ulaşabileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. salonun bir tarafı sosyal alanlara bir tarafı da diğer yaşam alanlarına bakıyor. Bahçe evin iki tarafına da yapılmış. Çevre koridoru sayesinde bahçe bir biri ile bağımlı bir şekilde tasarlanmış ve evin dört tarafının bahçe olması sağlanmış.
Evin ana cephesi kuzey cephenin aksine tamamen kapalı yani bir kör duvar şeklinde yapılmış. Evin ana girişi bu cepheye yerleştirilmiş. Pencereler mutfak ortamına göre farklı bir geometride inşa edilerek mutfağın aydınlık olması sağlanmış ve evin dış cephesinin estetik olmasına katkı sunulmuş.Evin ana cephesi olduğu içinde saf beyaz renkte boyanarak estetik bir dış cephe ortaya çıkarılmış.
Resme dikkatli bir şekilde baktığınızda iç avlunun tüm detaylarını görüyorsunuz. Evin tam ortasına tasarlanmış olan iç avlu, evin iç avlu etrafına inşa edilmiş gibi görünmesini sağlamış. Ağaç merkezli iç avlunun kaprisli formları, düz çizgileri, sertliği, ve saflığı mükemmel bir uyum içinde eritilmiş.
Evin kuzey cephesindeki ana giriş kapısının tasarımı ve dış cephe ile şık ve mükemmel uyumunu görebilirsiniz. Büyük pencereler, yüzey ayrıntıları, kapı ve pencere formları, sundurma şıklığı, aydınlık ferah ve nezih iç mekanları ile hayal ötesi bir güzelliğe sahip. Taş kaplayarak dış cephenin görselliğini artırabileceğiniz bir ev olarak doğanın kalbinde sizi bekliyor.