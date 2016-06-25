Kayıtsız kalamayacağınız bir güzellik

homify bu gün sizleri eğlenceli ve keyifli bir Mokova evi ziyaretine götürüyor. geleneksel Kolombiya evlerinin bir örneği olan ancak oldukça modern ve oldukça şık dizayn edilmiş olan bu ev Camilo Pulido Architects tarafından hayata geçirilmiş bir projedir. Bu evde verimlilik fonksiyonellik konfor ve işlevsellik en üst düzeyde tutulmuş. Bu evin sakinleri modernliği, şıklığı ve fonksiyonel olması nedeniyle rahat ve konforlu bir yaşam sürecekler. Büyük ve geniş bir tasarımla yaşam alanları oldukça geniş tutulmuş, terası, havuzu ve bahçesi ile insanı rahatlatan, iç ve dış cephe dizaynı dekorasyonu ile insanın ömrüne ömür katan bir güzelliğe sahip. Mimari açıdan farklı aykırı ve insanların ilgisini çeken bir geometriye sahip.
Bu ülkenin iklimi ve insanı çok sıcak olduğu için hacimli bir dış cephe yapılarak beyaz renkle boyanmış ve sıcaktan olabildiğince az etkilenmesi sağlanmış. Ayrıca hacimli geometrisinin ön plana çıkarılarak şık bir dış cephe oluşturulmuş. Son derece modern çizgilere sahip olan minimalist tasarımı ile insanı büyüleyen bu evin diğer cepheleri de benzer hacimde ve benzer güzellikte tasarlanmış ve dekore edilmiş.
Evin ön cephesi güneye baktığından geniş pencereler ile dizayn edilmiş ve bir teras oluşturulmuş. Farklı ve aykırı bir mimariye sahip olacak şekilde yapılmış, ön tarafa bir havuz inşa edilerek hem ihtiyaçlar karşılanmış hem de çok şık bir ön avlu ortaya çıkarılmış. evin ana girişi de bu cepheye yapılarak muhteşem bir estetiğe sahip ana giriş oluşturulmuş.
Evin ön avlusunda yer alan ve tasarımı ile muhteşem bir güzelliğe sahip bu havuz, tasarıma eklenen fıskiyeler ile estetik bir havuza büründürülmüş. Bahçe ile iç içe olan ve teraslı verandanın yanında bulunan havuz evin çok fonksiyonel olmasını sağladığı gibi yazın sıcak havasından bunaldığınızda serinlemeniz içinde ideal bir yöntem.
Evin banyosunu gördüğünüzde büyüleniyorsunuz. Oldukça modern bir tasarım ve şıklığa sahip olan bu banyo, cam bir panel ile ikiye ayrılmış. Cam panel sıvıların banyonun diğer yarısına ulaşmasını engellemiş. Çok şık bir duş teknesi ve duş ile birlikte basit bir klozet ve lavabodan oluşan banyo, minimalist bir tasarıma sahip çok şık ve çok estetik bir şekilde dekore edilmiş.
Evin yemek odası ve mutfağı birlikte dekore edilmiş. Mutfak şık ve minimalist bir düzende dekore edilmiş, hemen arkasına yemek masası eklenerek yemek salonu mutfağın bir arada olması sağlanmış. Mutfak mobilyaları siyah ve beyaz renkte tercihe dilmiş, yemek masası ise saf beyaz renkte tercih edilerek çok şık bir yemek salonu ve mutfak ortaya çıkarılmış.
Evin salonu, oldukça sade ve renkli bir şekilde dekore edilerek evin ana merkezi olması sağlanmış. Bej renkli oturma grubunun yanına kırmızı ve turuncu renkli koltuklar ile yeşil renkli koltuklar bir arada dekore edilmiş. Beyaz iç duvarlar ve tavan salonun zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlamış.