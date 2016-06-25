Kayıtsız kalamayacağınız bir güzellik

homify bu gün sizleri eğlenceli ve keyifli bir Mokova evi ziyaretine götürüyor. geleneksel Kolombiya evlerinin bir örneği olan ancak oldukça modern ve oldukça şık dizayn edilmiş olan bu ev Camilo Pulido Architects tarafından hayata geçirilmiş bir projedir. Bu evde verimlilik fonksiyonellik konfor ve işlevsellik en üst düzeyde tutulmuş. Bu evin sakinleri modernliği, şıklığı ve fonksiyonel olması nedeniyle rahat ve konforlu bir yaşam sürecekler. Büyük ve geniş bir tasarımla yaşam alanları oldukça geniş tutulmuş, terası, havuzu ve bahçesi ile insanı rahatlatan, iç ve dış cephe dizaynı dekorasyonu ile insanın ömrüne ömür katan bir güzelliğe sahip. Mimari açıdan farklı aykırı ve insanların ilgisini çeken bir geometriye sahip.