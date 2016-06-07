Tarz sahibi, ihtişamlı ve çağdaş bir plaj evi

Bu ev herkes için değil! Bunu belirtmeden bugünkü homify 360 yazımıza başlamak istemedik. Bazı sanat eserleri ve tasarımlar herkese, her zevke hitap etmezler. Hitap ettikleri kesim genel geçer zevkleri olanlar değil de, ya tasarım konusunda daha sofistike zevklere ya da belirli bir stil konusunda rafine zevklere sahip kişilerdir. Sanat eserlerinde de, bazen bu nedenle bir sanatçının çalışması genel izleyici tarafından pek beğenilmezken, sanat eleştirmenleri ve diğer sanatçılar tarafından başyapıt olarak görülebilirler.

Sayfamızın bugünkü konuğu da benzer özellikleri barındıran bir konut. Geometrik şekli ve aşırı keskin hatları ile birçokları tarafından plaj ortamında yadırganacak bir tasarım ancak öte yandan plajın oluşturduğu gevşek olarak tabir edebileceğimiz havaya muazzam bir biçimde tezat oluşturarak varlığını öne çıkaran sert, kaba, devasa bir form, adeta modern bir kale.