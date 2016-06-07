Tarz sahibi, ihtişamlı ve çağdaş bir plaj evi

Bu ev herkes için değil! Bunu belirtmeden bugünkü homify 360 yazımıza başlamak istemedik. Bazı sanat eserleri ve tasarımlar herkese, her zevke hitap etmezler. Hitap ettikleri kesim genel geçer zevkleri olanlar değil de, ya tasarım konusunda daha sofistike zevklere ya da belirli bir stil konusunda rafine zevklere sahip kişilerdir. Sanat eserlerinde de, bazen bu nedenle bir sanatçının çalışması genel izleyici tarafından pek beğenilmezken, sanat eleştirmenleri ve diğer sanatçılar tarafından başyapıt olarak görülebilirler.
Sayfamızın bugünkü konuğu da benzer özellikleri barındıran bir konut. Geometrik şekli ve aşırı keskin hatları ile birçokları tarafından plaj ortamında yadırganacak bir tasarım ancak öte yandan plajın oluşturduğu gevşek olarak tabir edebileceğimiz havaya muazzam bir biçimde tezat oluşturarak varlığını öne çıkaran sert, kaba, devasa bir form, adeta modern bir kale.
Brezilya'nın Costa Verde kıyısında yer alan Paraty'de konumlanmış olan bu konut Sao Paulolo mimarlık firması Studio MK27 tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Brezilya'nın ünlü eyaleti Rio de Janeiro'da bir kıyı kasabası olan Paraty eskiden ünlü bir limanmış ve altın ticareti yapılıyormuş. Şimdi ise hem tarihi özellikleri hem de muhteşem doğası ve denizi ile turistik bir bölge. Konutumuz da bu muhteşem trpik ormana sırtını vermiş, denize sıfır bir konumda.
Konutun dış özellikleri ile başlayalım. Plajda konumlanmış olan bu muazzam evin önünde boylu boyunca bir yüzme havuzu bulunuyor ve kot farkı sayesinde havuz plaj seviyesinden yüksekte. Havuzun ön kısmı boş bırakılmış, bu da havuzun hemen önündeki deniz ve sonra da gökyüzü ile birleşerek sonsuzluk hissi yaratmasını sağlıyor.
Birbirinden güzel yüzme havuzları fotoğrafları için ’En göz alıcı villa havuz planları’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Konutun içersinden bizi bazı beklenmedik özellikler bekliyor. Dış cephenin sert görünümü, beton ve camdan oluşan çağdaş ve minimal yapısına tezat oluşturacak şekilde, yatak odasına doğal malzemeler ve rustik bir hava hakim. Doğal ahşap rabıta zemin, bambuyla kaplı cam, kullanılan nötr renkler ve turuncu perdenin sıcak görünümü bu yatak odasını son derece davetkar hale getiriyor.
Konutun mutfağı tahmin edebileceğiniz üzere son derece modern ve lüks. Nötr renklerin ve beyazın tercih edildiği mutfakta tezgah ise son derece sıcak ve parlak bir renk olan turuncu. Mutfağın boydan boya açılıp kapanabilen sürgülü cam kapısı küçük bir avluya açılıyor. İç ve dış mekan ayrımlarının neredeyse belirsiz olduğu bu ev, konumun iklimsel özelliklerinin de sayesinde adeta yarı açık havada bir yaşam sunuyor.
Evin iç mekanlarının genel havasını en iyi yansıtan fotoğraflardan biri hol ve merdivenlere ait. ir duvar doğal taşlar ile döşenmiş ve evin sleek görünümü ile tam bir tezat oluşturuyor, bu da sert ve soğuk atmosferin tamamen kırılmasını sağlıyor. Brüt beton yüzeyler, cam korkuluk, uçan merdiven çağdaş mimaride sıklıkla gördüğümüz detaylar. Pop-art tablo ise mekana eğlenceli bir hava katıyor.
Fotoğrafta iç mekan mı dış mekan mı belirsiz, aradaki sınırların tamamen ortadan kalktığı cesur bir tasarıma sahip yaşam alanını görüyoruz. Boydan boya, açılır kapanır cam kapılar sayesinde dışarıdan ayrılan, ancak bu kapılar komple açıkken bir veranda havasına bürünen bu salonun panoramik manzarası ise eşsiz güzellikte. Ayrıca, konutun plaja olan yakınlığı bu fotoğraftan açık ve net olarak belli oluyor.