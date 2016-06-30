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Rüya ev tasarımına 7 örnek

ümit atdağ ümit atdağ
La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
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 Homify; sizleri bu gün dünya üzerinde bulunan farklı tasarımlara sahip 7 farklı eve ziyarete götürüyor. İnsanların hayallerini süsleyen, aykırı tasarımların uygulandığı bu evler,  size farklı bakış açılarının  ve farklı düşüncelerin  tasarımlara nasıl yansıdığını gösteriyor.Büyük, geniş, uçurum kenarında, ağaç üzerinde veya doğanın kalbinde yer alan  bu evler,  ön yargı ile yaklaşmanıza rağmen içine girdiğinizde sizi büyüleyen ve mest eden bir şıklığa sahip. Bu evleri gezdikten sonra evinizde farklı tasarımlara yönelecek, şık ve görsel bir ev için planlar yapmaya başlayacaksınız.

Rustik ve doğal bir ev

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Bu ev örneğinde olduğu gibi geleneksel bir mimaride tasarlanmış olan kırsal ev Madrid şehrinin kuzeyinde yer alıyor. Kullanılan malzemelerin doğallığı, dekorasyon düşüncesinin  aykırılı, ahşap ve taşların bir arada uyumlu bir şekilde kullanılmış olması ile  hem farklı hem de insanların rüyalarını süsleyen bir ev olarak karşınızda duruyor.

Aynaların dili

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Aykırı bir tasarıma sahip diğer bir ev de resimde yr alan ve doğanın kalbine inşa edilmiş, dış cephesine aynalar yerleştirilerek ışığın yansıması sağlanmış ve farklı bir dış cephe dekorasyonu yapılmış. Ahşap lambrilerin yoğun bir şekilde kullanılmış olması, doğal bir ev ortaya çıkarmış, aynaların kaplanmış olması da doğa da bu evin bir yıldız gibi parlamasına neden olmuş.

Yüksek yüzme havuzu

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Modern Evler
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Klasik yüzme havuzlarına göre farklı tasarıma sahip, yerden bir kat yüksekte tasarlanmış olan bu havuz, aynı zamanda eve farklı bir görsellik kazandırmış. Alt katının yaşam alanı olarak kullanılıyor olması üst tarafının teras yerine havuz olarak kullanılması eve fonksiyonellik kazandırmış. Beyaz dış cephesi evi aynı zamanda şık bir dış cepheye sahip bir ev haline getirmiş.

Sınırda gezinen tasarımlar

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Modern Evler
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Bu resimde yer alan ev, kayalık bir bölgenin en üst noktasına inşa edilmiş olan bu evin manzarası hem tüm yamacı ve denizi görüyor hem de yüksek kayalıklar üzerinde yer aldığı için insanın içini ürpertiyor. Farklı bir mimari de inşa edilmiş olan bu ev aynı zamanda standart tavan yüksekliğinden çok daha yüksek bir tavana sahip.

Çarpıcı ve baş döndürücü

Villa CP, ZEST Architecture ZEST Architecture Sonsuzluk havuzu
ZEST Architecture

Villa CP

ZEST Architecture
ZEST Architecture
ZEST Architecture

Bu resimde yer alan minimalsit evimiz, doğanın kalbinde ve uçurumun hemen yanı başına inşa edilmiş.  Doğal taşlar kullanılarak inşa edilmiş olan bu ev havuzu ve ahşap avlusu ile doğallıkta en üst noktaya ulaşmış. Geleneksel bir kır evi görüntüsü taşısa da modern bir dekorasyon sahip olması çağdaş bir ev olmasını sağlamış.

Doğal ve çekici

HS, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Akdeniz Evler
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

HS

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

Doğal taşların kullanıldığı bir diğer ev de bu örnekteki evdir. Taşların verdiği doğallık, havuz ve doğal bahçe peyzajı ile tamamlanmış. Kat kay havuzu ve bahçesi birbirini tamamlayan bu ev,  görsel  açıdan kusursuz bir güzelliğe sahip. doğası ve görselliği birleştiğinde muhteşem bir ortaya çıkarılmış.

Ağaç ev

Casa en el árbol enraizada., Urbanarbolismo Urbanarbolismo Modern Evler
Urbanarbolismo

Urbanarbolismo
Urbanarbolismo
Urbanarbolismo

Çocukluğumuzda sahip olmak istediğimiz ağaç ev  örneği de  farklı mimarilere ve tasarımlara sahip evlerden. Ağacın kovuğuna ahşap kullanılarak yapılan bu ev bir kısmı yerde olan ve iki katlı olma özelliği taşıyan bir ev.ağacın ve ahşabın doğallığı, geçmişin özlemi bir arada olunca dayanılmaz bir çekiciliğe sahip.

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