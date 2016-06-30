Rüya ev tasarımına 7 örnek

Bu resimde yer alan ev, kayalık bir bölgenin en üst noktasına inşa edilmiş olan bu evin manzarası hem tüm yamacı ve denizi görüyor hem de yüksek kayalıklar üzerinde yer aldığı için insanın içini ürpertiyor. Farklı bir mimari de inşa edilmiş olan bu ev aynı zamanda standart tavan yüksekliğinden çok daha yüksek bir tavana sahip.