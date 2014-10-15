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Görünmez sandalyeler: Havada oturuyormuş gibi

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RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO CON CUCINA A VISTA, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto Modern Yemek Odası
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Evlerimizde kullanabileceğimiz pek çok farklı çeşitte sandalya alternatifi mevcut. Ama bugün dikkatimizi görünmezlikleriyle çeken sandalyelere odaklanacağız. Bugün görünmez (neredeyse görünmez) sandalyelerden bahsedeceğiz. Transparan sandalyeler gelecekten gelmiş gibi görünen en fantastik ürünler olarak gözükseler de aslında yakın geçmişe aitler. 1934'te cam kadar saydam ancak çok daha esnek bir tür plastik icat edildi. Sonrasında bu hafif ve sert materyal tasarım dünyasında büyük bir kullanım alanı buldu. Görünmez sandalyeler oturmak ve yemek masasında kullanmak için uygunsuz görünseler de eğlenceli bir tercih olarak karşımıza çıkıyorlar. Bugün de havada uçarcasına gazetenizi okuyup, kahvenizi içmenizi sağlayacak sandalye modellerini inceleyeceğiz.

Şeffaf kanatlı kelebek

homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
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1938'de Antonio Bonet, Juan ve Jorge Ferrari Kurchan'ın kurduğu Güney Amerikalı tasarıım grubu BKF sandalyesini tasarladı. Metal ve deriden yapılan bu sandalyeye organic biçimi nedeniyle Kelebek Sandalye deniyor. Dünya çapında meşhur olan bu tasarım, 20. yüzyılın en önemli tasarım ikonlarından biri oluyor. Yandaki modelse öncü Fransız firması Airborne tarafından 1951'den bu yana üretiliyor. Yaptıkları tabu deviren tasarımlardan birinin bu sandalyede yer aldığını görüyoruz. Deri kaplamanın yerine konan transparan plastik bölüm sayesinde sandalyeyi hem iç hem de dış mekanlarda kullanmak için ideal kılıyor.

Böceklerden gelen ilham

Avec son esthétique hors du commun, a chaise Mantis est un objet sculptural qui capte l’attention, Denis Burlet Denis Burlet Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
Denis Burlet

Denis Burlet
Denis Burlet
Denis Burlet

Tasarımcı Denis Burlet'ye göre doğa bir sandalye yapmaya kalksaydı karmaşık ve basitliği bünyesinde barındıran böceklerin şeklinden ilham alırdı. Burada gördüğümüz Mantis adındaki model, tasarımının yanı sıra ismini de böceklerden alıyor. Çelikten yapılmış gövdesinden çıkan çubuklar örümceklerin duyargaları gibi görünüyor. Oturma kısmı görünmez plastikten yapılan sandalye, sihirli bir his yaratmayı ve fizik kurallarına meydan okumayı başarıyor.

Bir oradayım, bir buradayım

CIACCI KREATY, Ciacci Ciacci Yemek OdasıSandalye & Banklar
Ciacci

CIACCI KREATY

Ciacci
Ciacci
Ciacci

İtalyan firması Ciacci'nin tasarladığı Camilla sandalyesi farklı renk ve modellerde üretilse de bugün resimde gördüğümüz şeffaf modelini inceleyeceğiz. İlk bakışta sandalyenin arka kısmını ve oturma bölümünü görmek pek kolay değil. Ama bu modelin özelliği de birisi üzerine oturunca ortaya çıkıyor. Bu sandalye, tıpkı bir bukalemun gibi üzerine oturan kişinin kıyafetlerinin rengini alıyormuş gibi görünüyor. Bu görsel özellik sayesinde misafirlerinizi şaşırtacağınıza şüphe yok.

Gizlimiz saklımız yok

Une cheminée dans une salle à manger, Fables de murs Fables de murs Modern Yemek Odası
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

Bu yemek masası ve sandalyelerin ortak yönü belli: şeffaflık. İki tasarımda da eşyanın tasarımını rahatça görüyoruz ve tüm sırlarına vakıf oluyoruz. Bu şeffaf sandalyelerin bir diğer avantajı da odadaki modern şömineye odaklanmamızı sağlaması.

Kaybolan masa

RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO CON CUCINA A VISTA, Laura Lucente Architetto Laura Lucente Architetto Modern Yemek Odası
Laura Lucente Architetto

Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto
Laura Lucente Architetto

Bir önceki örnekte olduğu gibi bu yemek odası tasarımında da şöminenin en dikkat çekici parça olduğuna şüphe yok. Burada şeffaf sandalyelere eşlik eden beyaz masaya da dikkat çekmek gerekiyor. Aslında mutfak ünitesinin bir parçası olarak tezgah şeklinde tasarlanmış. Yemek saati geldiğinde bir çekmece gibi dışarı çıkarılan beyaz masayı sandalyelerle etkili bir şekilde kullanmak mümkün. Masa tezgahın içinde kaybolurken sandalyeleri de odanın bir diğer köşesine saklamanız mümkün. Onları nereye koyduğunuzu hatırlamayacaksınız bile.

Havalı sandalye

homify SanatSanat Eserleri
homify

homify
homify
homify

Şeffaf materyallerden bahsederken bu sandalyede sahneye soluduğumuz havanın çıktığını görüyoruz. Beach Cocoon adındaki bu sandalye, Pascalina firmasının orijinal tasarımı olarak şeffaf plastikten yapılmış. Burada oturmak havada süzülüyormuş hissini vermekle kalmıyor gerçekten havada süzülmenizi sağlıyor. Klasik plaj sandalyelerinden ilham alınarak tasarlanan bu sandalye, plaj veya bahçe için harika bir seçim olacaktır.

Cam, ahşap, plastik... Sıradışı masalar
Şeffaf malzemeden yapılan en şık görünmez sandalyeler üzerine bir derleme.

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