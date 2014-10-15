Görünmez sandalyeler: Havada oturuyormuş gibi

Evlerimizde kullanabileceğimiz pek çok farklı çeşitte sandalya alternatifi mevcut. Ama bugün dikkatimizi görünmezlikleriyle çeken sandalyelere odaklanacağız. Bugün görünmez (neredeyse görünmez) sandalyelerden bahsedeceğiz. Transparan sandalyeler gelecekten gelmiş gibi görünen en fantastik ürünler olarak gözükseler de aslında yakın geçmişe aitler. 1934'te cam kadar saydam ancak çok daha esnek bir tür plastik icat edildi. Sonrasında bu hafif ve sert materyal tasarım dünyasında büyük bir kullanım alanı buldu. Görünmez sandalyeler oturmak ve yemek masasında kullanmak için uygunsuz görünseler de eğlenceli bir tercih olarak karşımıza çıkıyorlar. Bugün de havada uçarcasına gazetenizi okuyup, kahvenizi içmenizi sağlayacak sandalye modellerini inceleyeceğiz.
1938'de Antonio Bonet, Juan ve Jorge Ferrari Kurchan'ın kurduğu Güney Amerikalı tasarıım grubu BKF sandalyesini tasarladı. Metal ve deriden yapılan bu sandalyeye organic biçimi nedeniyle Kelebek Sandalye deniyor. Dünya çapında meşhur olan bu tasarım, 20. yüzyılın en önemli tasarım ikonlarından biri oluyor. Yandaki modelse öncü Fransız firması Airborne tarafından 1951'den bu yana üretiliyor. Yaptıkları tabu deviren tasarımlardan birinin bu sandalyede yer aldığını görüyoruz. Deri kaplamanın yerine konan transparan plastik bölüm sayesinde sandalyeyi hem iç hem de dış mekanlarda kullanmak için ideal kılıyor.
Tasarımcı Denis Burlet'ye göre doğa bir sandalye yapmaya kalksaydı karmaşık ve basitliği bünyesinde barındıran böceklerin şeklinden ilham alırdı. Burada gördüğümüz Mantis adındaki model, tasarımının yanı sıra ismini de böceklerden alıyor. Çelikten yapılmış gövdesinden çıkan çubuklar örümceklerin duyargaları gibi görünüyor. Oturma kısmı görünmez plastikten yapılan sandalye, sihirli bir his yaratmayı ve fizik kurallarına meydan okumayı başarıyor.
İtalyan firması Ciacci'nin tasarladığı Camilla sandalyesi farklı renk ve modellerde üretilse de bugün resimde gördüğümüz şeffaf modelini inceleyeceğiz. İlk bakışta sandalyenin arka kısmını ve oturma bölümünü görmek pek kolay değil. Ama bu modelin özelliği de birisi üzerine oturunca ortaya çıkıyor. Bu sandalye, tıpkı bir bukalemun gibi üzerine oturan kişinin kıyafetlerinin rengini alıyormuş gibi görünüyor. Bu görsel özellik sayesinde misafirlerinizi şaşırtacağınıza şüphe yok.
Bu yemek masası ve sandalyelerin ortak yönü belli: şeffaflık. İki tasarımda da eşyanın tasarımını rahatça görüyoruz ve tüm sırlarına vakıf oluyoruz. Bu şeffaf sandalyelerin bir diğer avantajı da odadaki modern şömineye odaklanmamızı sağlaması.
Bir önceki örnekte olduğu gibi bu yemek odası tasarımında da şöminenin en dikkat çekici parça olduğuna şüphe yok. Burada şeffaf sandalyelere eşlik eden beyaz masaya da dikkat çekmek gerekiyor. Aslında mutfak ünitesinin bir parçası olarak tezgah şeklinde tasarlanmış. Yemek saati geldiğinde bir çekmece gibi dışarı çıkarılan beyaz masayı sandalyelerle etkili bir şekilde kullanmak mümkün. Masa tezgahın içinde kaybolurken sandalyeleri de odanın bir diğer köşesine saklamanız mümkün. Onları nereye koyduğunuzu hatırlamayacaksınız bile.
Şeffaf materyallerden bahsederken bu sandalyede sahneye soluduğumuz havanın çıktığını görüyoruz. Beach Cocoon adındaki bu sandalye, Pascalina firmasının orijinal tasarımı olarak şeffaf plastikten yapılmış. Burada oturmak havada süzülüyormuş hissini vermekle kalmıyor gerçekten havada süzülmenizi sağlıyor. Klasik plaj sandalyelerinden ilham alınarak tasarlanan bu sandalye, plaj veya bahçe için harika bir seçim olacaktır.