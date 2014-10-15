Görünmez sandalyeler: Havada oturuyormuş gibi

Evlerimizde kullanabileceğimiz pek çok farklı çeşitte sandalya alternatifi mevcut. Ama bugün dikkatimizi görünmezlikleriyle çeken sandalyelere odaklanacağız. Bugün görünmez (neredeyse görünmez) sandalyelerden bahsedeceğiz. Transparan sandalyeler gelecekten gelmiş gibi görünen en fantastik ürünler olarak gözükseler de aslında yakın geçmişe aitler. 1934'te cam kadar saydam ancak çok daha esnek bir tür plastik icat edildi. Sonrasında bu hafif ve sert materyal tasarım dünyasında büyük bir kullanım alanı buldu. Görünmez sandalyeler oturmak ve yemek masasında kullanmak için uygunsuz görünseler de eğlenceli bir tercih olarak karşımıza çıkıyorlar. Bugün de havada uçarcasına gazetenizi okuyup, kahvenizi içmenizi sağlayacak sandalye modellerini inceleyeceğiz.