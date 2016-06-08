Seçkin bir salon için Türkiye'den 5 fikir

Evin en özen gösterilen, içinde en çok vakti geçirdiğimiz ve konuklarımızı da ağırladığımız mekanı salonlar. Diğer odalara orandan dekorasyonuna daha çok dikkat ettiğimiz bu mekanların mobilyasından aksesuarına uyum içersinde olması için dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. İyi bir dekorasyon yalnızca mobilyaların düzgün bir biçimde yerleştirilmesi ile bitmiyor. Salonda yer alan tüm parçaların birbiri ile uyumu, aydınlatma, duvar dekorasyonu, zemin dekorasyonu ve iklimlendirme de salonun şık, seçkin ve konforlu olması için önemli unsurlar. Ayrıca kullanılan ürünlerdeki kalite de kendini belli eden önemli bir etkendir. Bu sayfamızda Türkiye'den dikkatlerimizi çeken 5 seçkin salon dekorasyonu örneğini derledik. İç mimarların, dekoratörlerin ya da mobilya firmalarının çalışmalarından oluşturduğumuz bu derleme umuyoruz ki sizler için de ilham verici olacaktır.
Beyaz, açık krem ve açık bej türü renkler ile yapılan dekorasyon, salonları şık ve seçkin göstermek için akla gelen ilk filkir. Açık renkleri kullanmak aslında pek kolay değildir zira çabuk kirlenir ve kiri hemen gösterir. Dolayısı ile açık renkli mobilya ve halıları kullanırken ekstra özen göstermek gerekir. Öte yandan açık renkli dekorasyonun seçkin görünmesinin nedeni de tam olarak budur.
Fotoğraftaki Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından gerçekletirilmiş dekorasyon çalışmasında açık krem rengi yoğun olarak kullanılmış. Ancak dikkat ederseniz, odanın hemen hemen her yerinde renk aynı olmasına rağmen yüzeyler oldukça farklı. Hem tavanda hem de duvarda yapılan yüzey çalışmaları, halının dokusu, aydınlatma ile değişen tonlar mekanın monoton olmasını engellemiş ve ortaya elit görünümlü, şık bir salon çıkmış.
Masif ahşap mobilyalar ve zemin kaplamaları da maliyetli üzünler oluşları nedeniyle mekanlara lüks ve seçkin bir hava verir. Lüks bir atmosfer oluşturmak için, doğal ahşap ile en çok yakışan renk ise beyazdan başkası değildir. Tıpkı bir önceki örnekte de bahsettiğimiz üzere, beyaz ve diğer açık renkler mekanlara elit bir hava verir.Fotoğraftaki örnekte modern ve keskin hatlara sahip mobilyalar geleneksel ürünlerle birlikte kullanılmış, araya serpiştirilmiş mavi detaylar mekanda lüks bir Akdeniz atmosferi oluşturmuş.
Seçkin ve dikkat çekici bir salon için yalnızca mobilya ve aksesuarlara değil, sıklıkla es geçilen bir diğer alana yani duvarlara da dikkat etmek gerekmektedir. Mekanlarında en büyük alanları duvarlar kaplamaktadır ve bu kısımda yapılacak dekoratif çalışmalar mekanın esas atmosferini oluşturmakta oldukça etkilidir. Ayrıca, koyu gri tonları da ciddi görünümü sayesinde elit mekanlar oluşturmak için ideal renklerden biridir ve doğal ahşap dokusu ile kombine edildiğinde mükemmel sonuçlar verir.
Mor asaletin rengidir. Lüks hayat, zenginlik ve zarafeti simgeler. Aynı zamanda romantizmin, duygusallığın ve tutkunun rengidir. Mor doğada ender bulunan bir renktir, bu da onun zor ulaşılır olduğu izlenimini yaratır. Bu zor ulaşılırlık izlenimi ise mekanımız lükse, seçkinliğe çıkaran anahtar etkenlerden biridir. Salonda mor rengini mekanın yıldızı olacak tek bir parçada kullanmak bu etkiyi arttıracaktır.
Ve geldik son maddemize. Seçkin mekanlar oluşturmak için kullanılabilecek aksesuarlarında başında antika parçalar geliyor. Özellikle modern mobilya parçaları ile çok iyi kombinasyonlar oluşturan antika parçalar ve geleneksel, yerel ürünler eklektik dekorasyonlar için de bire bir. Fotoğrafta Hande Köksal Interiors tarafından gerçekleştirilmiş muhteşem bir salon dekorasyonu görüyoruz. Modern mobilya takımı ve geleneksel bir kilim, duvarda beraber kullanılmış çağdaş bir eser ve antika parçalar bu maddemize iyi bir örnek oluşturuyor.
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