현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Seçkin bir salon için Türkiye'den 5 fikir

Özlem K. Özlem K.
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Evin en özen gösterilen, içinde en çok vakti geçirdiğimiz ve konuklarımızı da ağırladığımız mekanı salonlar. Diğer odalara orandan dekorasyonuna daha çok dikkat ettiğimiz bu mekanların mobilyasından aksesuarına uyum içersinde olması için dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. İyi bir dekorasyon yalnızca mobilyaların düzgün bir biçimde yerleştirilmesi ile bitmiyor. Salonda yer alan tüm parçaların birbiri ile uyumu, aydınlatma, duvar dekorasyonu, zemin dekorasyonu ve iklimlendirme de salonun şık, seçkin ve konforlu olması için önemli unsurlar. Ayrıca kullanılan ürünlerdeki kalite de kendini belli eden önemli bir etkendir. Bu sayfamızda Türkiye'den dikkatlerimizi çeken 5 seçkin salon dekorasyonu örneğini derledik. İç mimarların, dekoratörlerin ya da mobilya firmalarının çalışmalarından oluşturduğumuz bu derleme umuyoruz ki sizler için de ilham verici olacaktır. 

Açık renklerle dekorasyon

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Beyaz, açık krem ve açık bej türü renkler ile yapılan dekorasyon, salonları şık ve seçkin göstermek için akla gelen ilk filkir. Açık renkleri kullanmak aslında pek kolay değildir zira çabuk kirlenir ve kiri hemen gösterir. Dolayısı ile açık renkli mobilya ve halıları kullanırken ekstra özen göstermek gerekir. Öte yandan açık renkli dekorasyonun seçkin görünmesinin nedeni de tam olarak budur. 

Fotoğraftaki Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından  gerçekletirilmiş dekorasyon çalışmasında açık krem rengi yoğun olarak kullanılmış. Ancak dikkat ederseniz, odanın hemen hemen her yerinde renk aynı olmasına rağmen yüzeyler oldukça farklı. Hem tavanda hem de duvarda yapılan yüzey çalışmaları, halının dokusu, aydınlatma ile değişen tonlar mekanın monoton olmasını engellemiş ve ortaya elit görünümlü, şık bir salon çıkmış.

Beyaz ve masif ahşabın uyumu

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Masif ahşap mobilyalar ve zemin kaplamaları da maliyetli üzünler oluşları nedeniyle mekanlara lüks ve seçkin bir hava verir. Lüks bir atmosfer oluşturmak için, doğal ahşap ile en çok yakışan renk ise beyazdan başkası değildir. Tıpkı bir önceki örnekte de bahsettiğimiz üzere, beyaz ve diğer açık renkler mekanlara elit bir hava verir.Fotoğraftaki örnekte modern ve keskin hatlara sahip mobilyalar geleneksel ürünlerle birlikte kullanılmış, araya serpiştirilmiş mavi detaylar mekanda lüks bir Akdeniz atmosferi oluşturmuş.

Duvar dekorları: Panolar ve kaplamalar

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Seçkin ve dikkat çekici bir salon için yalnızca mobilya ve aksesuarlara değil, sıklıkla es geçilen bir diğer alana yani duvarlara da dikkat etmek gerekmektedir. Mekanlarında en büyük alanları duvarlar kaplamaktadır ve bu kısımda yapılacak dekoratif çalışmalar mekanın esas atmosferini oluşturmakta oldukça etkilidir. Ayrıca, koyu gri tonları da ciddi görünümü sayesinde elit mekanlar oluşturmak için ideal renklerden biridir ve doğal ahşap dokusu ile kombine edildiğinde mükemmel sonuçlar verir.

Mor rengin asaleti

Koru Florya Salon Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Koru Florya Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Mor asaletin rengidir. Lüks hayat, zenginlik ve zarafeti simgeler. Aynı zamanda romantizmin, duygusallığın ve tutkunun rengidir. Mor doğada ender bulunan bir renktir, bu da onun zor ulaşılır olduğu izlenimini yaratır. Bu zor ulaşılırlık izlenimi ise mekanımız lükse, seçkinliğe çıkaran anahtar etkenlerden biridir. Salonda mor rengini mekanın yıldızı olacak tek bir parçada kullanmak bu etkiyi arttıracaktır.

Antika parçalar ile dekorasyon

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Ve geldik son maddemize. Seçkin mekanlar oluşturmak için kullanılabilecek aksesuarlarında başında antika parçalar geliyor. Özellikle modern mobilya parçaları ile çok iyi kombinasyonlar oluşturan antika parçalar ve geleneksel, yerel ürünler eklektik dekorasyonlar için de bire bir. Fotoğrafta Hande Köksal Interiors tarafından gerçekleştirilmiş muhteşem bir salon dekorasyonu görüyoruz. Modern mobilya takımı ve geleneksel bir kilim, duvarda beraber kullanılmış çağdaş bir eser ve antika parçalar bu maddemize iyi bir örnek oluşturuyor. 

Salon dekorasyonu ile ilgili bu yazımızı beğendiyseniz, ’Türkiye'den parmak ısırtan 10 salon’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

Sakin ve huzurlu bir yaşam
Bu salon dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler