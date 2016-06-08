Seçkin bir salon için Türkiye'den 5 fikir

Beyaz, açık krem ve açık bej türü renkler ile yapılan dekorasyon, salonları şık ve seçkin göstermek için akla gelen ilk filkir. Açık renkleri kullanmak aslında pek kolay değildir zira çabuk kirlenir ve kiri hemen gösterir. Dolayısı ile açık renkli mobilya ve halıları kullanırken ekstra özen göstermek gerekir. Öte yandan açık renkli dekorasyonun seçkin görünmesinin nedeni de tam olarak budur.

Fotoğraftaki Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından gerçekletirilmiş dekorasyon çalışmasında açık krem rengi yoğun olarak kullanılmış. Ancak dikkat ederseniz, odanın hemen hemen her yerinde renk aynı olmasına rağmen yüzeyler oldukça farklı. Hem tavanda hem de duvarda yapılan yüzey çalışmaları, halının dokusu, aydınlatma ile değişen tonlar mekanın monoton olmasını engellemiş ve ortaya elit görünümlü, şık bir salon çıkmış.