Alternatif mutfak köşe takımları

Mutfak köşe takımı denen kavram Türk icadı mıdır bilinmez ama en popüler olduğu ve en sık kullanıldığı ülkelerden birinin Türkiye olduğu kesin. Dünya mutfaklarında trend daha çok açık mutfak, bağımsız tezgâh ve ortada duran yemek masası yönünde olsa da; köşe takımları ülkemizde, özellikle de dar mutfaklarda aranan bir unsur olmaya devam ediyor. Elbette ortada duran bir yemek masası ve oturma grubuna oranla köşe takımının en büyük avantajı yerden tasarruf etmeniz. Mutfağınıza uygun bir köşe takımı bulduğunuz anda hem normalde atıl kalacak ve ziyan olacak olan köşeyi verimli bir şekilde kullanmış oluyor, hem de mutfağınızın ortasında boş ve ferah bir alan elde etmiş oluyorsunuz. Köşe takımlarının dezavantajı ise hareket alanını sınırlaması ve özellikle misafir ağırlamayı zorlaştırması. Ama birçok evsahibi zaten misafirler için evin salonunda ya da varsa yemek odasında ayrı bir yemek masası tuttuğu için, köşe takımı aile içindeki yemekler için pratik ve kullanışlı bir mobilya haline gelebiliyor.

Bugünkü yazımızda mutfağını değiştirmek, bir köşe takımıyla yerden tasarruf etmek isteyen okurlarımız için küçük bir derleme yaptık. Ama bu derlemede Türkiye'deki her köşe başı mobilyacısında bulabileceğiniz klasik ve genellikle de zevksiz ve ucuz görünümlü köşe takımları yerine, biraz daha sıradışı, farklı, evinizin havasını da değiştirebilecek köşe takımlarını seçmeye çalıştık. Mutfağınızda illâ ki bir köşe takımı olsun istiyorsanız, karar vermeden önce bu fotoğrafları da şöyle bir gözden geçirseniz iyi edersiniz: