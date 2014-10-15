Alternatif mutfak köşe takımları

Mutfak köşe takımı denen kavram Türk icadı mıdır bilinmez ama en popüler olduğu ve en sık kullanıldığı ülkelerden birinin Türkiye olduğu kesin. Dünya mutfaklarında trend daha çok açık mutfak, bağımsız tezgâh ve ortada duran yemek masası yönünde olsa da; köşe takımları ülkemizde, özellikle de dar mutfaklarda aranan bir unsur olmaya devam ediyor. Elbette ortada duran bir yemek masası ve oturma grubuna oranla köşe takımının en büyük avantajı yerden tasarruf etmeniz. Mutfağınıza uygun bir köşe takımı bulduğunuz anda hem normalde atıl kalacak ve ziyan olacak olan köşeyi verimli bir şekilde kullanmış oluyor, hem de mutfağınızın ortasında boş ve ferah bir alan elde etmiş oluyorsunuz. Köşe takımlarının dezavantajı ise hareket alanını sınırlaması ve özellikle misafir ağırlamayı zorlaştırması. Ama birçok evsahibi zaten misafirler için evin salonunda ya da varsa yemek odasında ayrı bir yemek masası tuttuğu için, köşe takımı aile içindeki yemekler için pratik ve kullanışlı bir mobilya haline gelebiliyor.
Bugünkü yazımızda mutfağını değiştirmek, bir köşe takımıyla yerden tasarruf etmek isteyen okurlarımız için küçük bir derleme yaptık. Ama bu derlemede Türkiye'deki her köşe başı mobilyacısında bulabileceğiniz klasik ve genellikle de zevksiz ve ucuz görünümlü köşe takımları yerine, biraz daha sıradışı, farklı, evinizin havasını da değiştirebilecek köşe takımlarını seçmeye çalıştık. Mutfağınızda illâ ki bir köşe takımı olsun istiyorsanız, karar vermeden önce bu fotoğrafları da şöyle bir gözden geçirseniz iyi edersiniz:
Köşe takımı dediğimiz unsurun illâ ki mutfağın herhangi bir köşesine dayanması gerektiğine dair bir kural yok elbette. Maksat yer tasarrufu ise, bunun gibi şık ve modern bir mutfakta da köşe takımıyla bunu sağlamak mümkün. Bu fotoğrafta ortada bağımsız duran tezgâha yaslanan köşe takımı önündeki masayla birlikte hem mutfağın genel havasına uyum sağlıyor, hem de tezgâhın etrafına konan yüksek taburelere tünemek yerine çok daha rahat bir oturma alternatifi sunuyor. Belki de ihtiyacınız olan köşe takımı yerine, köşe takımıyla entegre olarak yaptırabileceğiniz böyle bir bağımsız tezgâhtır.
Köşe takımınızın klasik olması gerekmiyor derken kast ettiğimiz alternatiflerden biri de buydu. Evin bahçesine açılan bu güzel mutfakta, bir bankı andıran ahşap köşe takımı hem bahçenin geri kalanıyla müthiş uyum sağlıyor, hem de normalde efektif olarak kullanmanın zor olduğu dar bir alandan tam verim alınmasını kolaylaştırıyor. Özellikle yazlık evlerin mutfakları ve balkonları için hem ucuz, hem de son derece şık bir çözüm yolu olabilir.
Bu kez dar, ince uzun mutfaklar için çok şık ve bir o kadar da kullanışlı bir alternatifle karşınızdayız. Tam anlamıyla bir köşe takımı değil belki ama, küçük mutfak penceresinin önündeki o ilave olmasaydı, bu alan muhtemelen kullanılmayacaktı. Ayrıca küçük koltuğun mavi rengi ve sarı örtünün, kadrajın solundaki pop art tabloyla sağladığı uyum ve doğal ışık altındaki rahatlatıcılığı da dikkat çekici. Köşe takımını bir de böyle düşünebilirsiniz.
Köşe takımı deyince akla genellikle siparişle yaptırdığımız, mümkün olduğunca fazla oturma yeri olan küçük ve kompakt mobilyalar gelir, ama eğer mutfağınızın köşelerinden biri buna uygunsa, bunun gibi küçük, mutfağın geneliyle uyumlu bir kanepeyi de köşe takımı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle bu fotoğrafta gördüğünüz tarz açık mutfaklarda, kanepe ve önünme atılacak şık bir sehpa köşe takımından beklediğiniz her şeyi size sunma potansiyeline sahip.
Tam anlamıyla bir köşe takımı değil bu fotoğrafta gördüğünüz ama oturma grubunun dar bir mutfağa entegre edilme biçimi ve organik görüntüsüyle, en az ortlama bir köşe takımı kadar yer tasarrufu sağlıyor ve küçük aileler için mutfakta hızlıca bir şeyler atıştırmaya ideal ortam sunuyor. Örtülerin ve taburelerin kırmızısının, modern lambalar ve tezgâh üstündeki duvar kaplamasıyla birleşimi hem huzurlu, hem de estetik anlamda tatmin edici bir görüntü sunuyor. Tek yapmanız gereken ehil bir marangoz bulup, tezgâhınıza yarım ay şeklinde bir ilave yaptırmak.
Gerek yer karoları, gerekse de sağ tarafdaki ikili oturma ünitesinin şekliyle Amerikan fast food restoranlarının dekorunu andıran bu mutfak, yine dar mekânlar için enteresan bir köşe takımı formülü sunuyor. Koltuğun bütün köşeyi sarıp sarmalayarak klostrofobik bir hava yaratması yerine, karşıya sadece ahşap bir sandalye atarak ortamı ferah kılmak ve göz alıcı siyah-beyaz zemini donuk renklerle ve ahşap mobilyayla dengelemek de doğru kararlar olmuş.
Son olarak, yine bir köşe takımı mantığıyla mutfağın atıl bir alanını kullanıma sokan ama yemekten çok oturup keyif çatmak amacıyla düzenlenmiş bir parçaya bakalım. Sandalyelerin siyah demiri ve kanepenin fümesinin, açık renk ağırlıklı mutfağı dengelemesi, boş alanın şık bir biçimde dolaşıma sokulması, üzerindeki yastıklarla birlikte kanepenin son derece davetkâr görünümü, bunu düşünülmesi gereken bir alternatif haline getiriyor.
Siz bu alternatif köşe takımlarından hangisini beğendiniz? Yorum kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşın.