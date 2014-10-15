Çarpıcı restoran dekorları

Yemeğe çıktığımızda iki şeye dikkat ederiz: lezzetli yemek ve iyi bir atmosfer. Restoranın atmosferi keyifli ve unutulmaz bir akşam geçirmemizde önemli rol oynar. Bu nedenle restoran sahipleri ve tasarımcılar ışıklandırmadan peçetelere kadar yemek tecrübesini etkileyecek en ince ayrıntıları düşünerek mekanlarını tasarlamaya çalışırlar. Amaç hem konforlu hem de modaya uygun bir yemek bölümü yaratmaktır. Yemeğinizin her lokmasından keyif alacağınız ve saatlerce oturmak isteyeceğiniz mekanlar oluşturmayı amaçlarlar. Bugün homify'da restoran dekorasyonunun çarpıcı örneklerini inceleyeceğiz.
Bu Tayland restoranının iç mekanı konuksever ve tarz sahibi bir çevre yaratmak için özenle tasarlanmış. Mekanın yıldızı elbette Giles Miller Studio'nun elinden çıkmış mozaik desenleri içerek duvarlar oluyor. Parlak altın renginden mozaik taşları koyu kestane ağacıyla birlikte kullanılmış. Kanepelerdeki deri kaplamayla da uyum sağlayan ve çikolata renkli bir temayla ilerleyen bu tasarım, konuklara sıcaklık, zenginlik ve lüks vaat ediyor.
Frankfurt'taki bu çatı katı restoranı tasarlanırken açık, havadar ve baştan çıkarıcı olması amaçlanmış. Yemek bölümünden çiçeklerin ve malzeme dolaplarının olduğu duvarla ayrılan mutfak, resmi olmayan, 'casual' bir hava yaratılmasını sağlamış. Mavi-beyaz yer döşemeleri ise Akdeniz esintileri taşıyor. Mobilyalar içinse tasarımcılar, ahşap sandalyeleri gri ve beyaz sıralarla birlikte kullanarak farklı tarzları bir araya getirmişler. Sıvasız, beton duvarlardan sarkan metal avizeler de mekana endüstriyel bir hava katarak eklektik dokuyu tamamlamış.
Bitki çayı ve meyveli dondurma konusunda uzman olan bu restoran, formal bir havadan bir hayli uzak şekilde tasarlanmış. Ürünlerde kullanılan malzemeler duvardaki işlemelerde görülebiliyor. Fayanslarla verilen bulanık hava da bitki çayı poşetinin suya atıldığında ortaya çıkan görüntünün bir benzerini temsil ediyor. Renkli mobilyalar da bu sevimli mekana hayalci bir hava katıyor.
İspanya'daki Marieta Restoran'ın tasarımcıları tavanı kaplamayarak depodan dönüştürülmüş mekana şık bir imza atmışlar. Boruların geçtiği çıplak tavan, ahşap döşemeli, parlak ışıklı yemek salonundaki sıcak atmosferle ilginç bir kontrast yaratmış. Burası deri sandalyelerden tutun da avizelere kadar her ayrıntısı incelikle düşünülmüş, havadar ve parlak bir mekan olarak göze çarpıyor.
Dalgaların vurduğu sahilin hemen yanındaki bu restoranın harika bir manzarası var. Müşterilerinin pek çoğunun bu manzara için buraya geldiklerini tahmin etmek zor olmasa gerek! Ancak bu durum iç mekanın tasarımının gözardı edilmesi anlamına gelmiyor. Lüks, kadife tavan kaplamaları ve eski tip avizeleriyle 1920'lerdeki bir balo salonunu anımsatıyor. Sade tasarımlı masa ve sandalyeler de gözünüzü manzaradan ayırmamanıza yardımcı oluyor.
Burada günümüzdeki restoranlar arasında çok popüler olan modern ve endüstriyel çizgiye sahip bir bar görüyoruz. Yüksek, kemerli, tuğladan tavan ahşap bar ve metal sandalyelerle tamamlanarak fabrika benzeri bir estetik algısı yaratıyor. Tuğlaların renkleri, ahşap yer döşemesi ve bar tezgahıyla uyumlu görünüyor. Böylece sıcak ve davetkar bir hava yakalanıyor.