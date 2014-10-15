Çarpıcı restoran dekorları

Yemeğe çıktığımızda iki şeye dikkat ederiz: lezzetli yemek ve iyi bir atmosfer. Restoranın atmosferi keyifli ve unutulmaz bir akşam geçirmemizde önemli rol oynar. Bu nedenle restoran sahipleri ve tasarımcılar ışıklandırmadan peçetelere kadar yemek tecrübesini etkileyecek en ince ayrıntıları düşünerek mekanlarını tasarlamaya çalışırlar. Amaç hem konforlu hem de modaya uygun bir yemek bölümü yaratmaktır. Yemeğinizin her lokmasından keyif alacağınız ve saatlerce oturmak isteyeceğiniz mekanlar oluşturmayı amaçlarlar. Bugün homify'da restoran dekorasyonunun çarpıcı örneklerini inceleyeceğiz.