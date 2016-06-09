Ev dekorasyonunda en çok yapılan 7 hata

Ev tasarımında amaç konforu ve şıklığı vurgulamaktır. Bu sebeple bütçemize bağlı olarak yüksek kalitede malzemelere yatırım yaparken aynı zamanda uzun yıllar dayanıklı olmasını arzularız. Uygun malzeme ve mobilya satın alımı evresi tamamlandıktan sonra muhakkak ortaya şık bir oda dekorasyonu çıkacak diye bir şey yok ne yazık ki. Her ne kadar estetik ve dayanıklı ürünler satın alsanız da acemice hatalar yapmak hala olasılık dahilinde. Ayrıca belli bir zaman sonra eşyalarınız çekiciliği kaybedebilir, dolayısıyla belli sürelerde bakım yapılması gerekir. Bir ev dekore ederken en yaygın olarak düşülen bazı hataları nelerdir? Bugünkü yazımızda bu sorunun cevabını arayarak size yardımcı olmaya çalıştık.
Şık bir ev için güzel bir karşılama alanı ön koşuldur. Çünkü misafirleriniz ilk olarak antrede kabul edersiniz. Dolayısıyla evinizle ilgili ilk izlenimi burada edineceklerdir. Oysa genellikle misafirler oturma odalarında ağırlandığından yalnızca salonu süslemek yeterli görülür. İşte bu en sık düşülen hatalardan biri. Antreler de salonlar kadar olmasa güzel ve şık olmalıdır. Bu örnekte olduğu gibi çift katlı ve yüksek bir tavana sahipseniz büyük ve gösterişli bir lamba tercih edebilirsiniz. Ek olarak ayna veya güzel bir bitki de bu alanı olduğundan daha şık gösterecektir.
Antreden sonra sıra salona geçebiliriz. Salonlar biraz önce bahsettiğimiz gibi konuklarımızı ağırladığımız alanlardan olduğundan evin diğer bölümlerine oranla biraz daha süslüdür. Bazen süsleme işini öyle abartırız ki salon güzel gözükmek bir yana göz yorucu ve kalabalık durur. Oturma odalarına derli toplu bir görünüm kazandırmak istiyorsak eğer oda süslemesini ve eşya yığınını çok abartmamalı ve neyi nereye yerleştireceğimizi doğru planlamalıyız. Örnek resimde L şeklinde uzanan koltuk takımı tüm odayı kaplamasına rağmen açık renginden ötürü odayı kapatmıyor.
Hiç kimse kirli ve pis duvarları olan bir oda istemez. Ancak zaman içerisinde çeşitli toz, yağ lekeleri gibi etkenler sebebiyle duvarlarınız yıpranabilir. Ek olarak pürüzlü yüzeyler veya paslı borular oldukça kötü bir görünüme sebep olur. Bunu çözmek için yapabileceğiniz en basit işlem duvarları fırçalamak ve ılık bir suyla temizlemektir. Lekeli yüzeyleri temizlemek içinse sirke kullanabilirsiniz. Eğer lekeler çok büyükse ve silmekle geçmiyorsa o durumda bir boyacıdan yardım alın. Tüm bunlara ek olarak duvarlara badana yapmak yahut duvar kağıdı gibi seçenekler sayesinde duvarları yenilemek de mümkündür.
Daha kişisel bir alan yatak odası dekorasyonu için kimi zaman özenilmez. Oysa her ne kadar misafir kabul etmeseniz de evde en çok vakit geçirdiğiniz alan yatak odasıdır. O halde yatak odanız bakımsız ve sönük kalsın? Biraz renk ve ilginç aksesuarlarla yatak odanızı eğlenceli hale getirin.
Yatak odasını dekore ederken aşırı sadelikten uzak durmakla birlikte abartılı ve patlayan renklerden de kaçınmalısınız. Ancak bu baskın renkler kullanmayacağınız anlamına gelmez. Resimdeki örnekte olduğu gibi dikkat çeken renkleri odanın tamamına yayıp karmaşa yaratmak yerine nevresim ve lamba gibi belli parçalar üzerinde yoğunlaştırarak hem renkli hem de abartısız bir dekorasyon elde edebilirsiniz.
Çok sayıda süs eşyası ile gösterişli bir oda hazırlayabilirsiniz. Ancak dikkatli seçmeye özen gösterin. Eğer sanatsal resimler kullanacaksanız birbiriyle uyum içinde olmasını sağlayın. Halı alırken mobilyaların renk düzenine uygun olup olmadığından emin olun. Örneğin modern stilli siyah beyaz bir halı klasik tarzı mobilyalar içinde sırıtır. Farklı stilleri bir arada harmanlamak mümkündür elbette ancak ana parçalarda risk almayın. Yahut geniş bir salonunuz varsa odayı bölebilir, her bir tarafta ayrı bir stil deneyebilirsiniz.
Evinizi istediğiniz kadar güzel ve lüks eşyalarla dekore edin eğer karanlık ve havasız bir odanız varsa o mekan davetkar ve çekici olmaktan uzaktır. Doğal gün ışığından yaralanmaya özen göstererek ilave aydınlatma almayı düşünün.
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