Ev dekorasyonunda en çok yapılan 7 hata

Şık bir ev için güzel bir karşılama alanı ön koşuldur. Çünkü misafirleriniz ilk olarak antrede kabul edersiniz. Dolayısıyla evinizle ilgili ilk izlenimi burada edineceklerdir. Oysa genellikle misafirler oturma odalarında ağırlandığından yalnızca salonu süslemek yeterli görülür. İşte bu en sık düşülen hatalardan biri. Antreler de salonlar kadar olmasa güzel ve şık olmalıdır. Bu örnekte olduğu gibi çift katlı ve yüksek bir tavana sahipseniz büyük ve gösterişli bir lamba tercih edebilirsiniz. Ek olarak ayna veya güzel bir bitki de bu alanı olduğundan daha şık gösterecektir.