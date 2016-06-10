현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ahşap mimarinin en güzel 15 örneği

nihal e. nihal e.
Hochbuch, k-m architektur k-m architektur Modern Evler
Loading admin actions …


Hiçbir zaman modası geçmeyen bir malzeme olan ahşap, günümüzde hala ev yapımında kullanılmaya devam ediyor. Bugünkü yazımızda birbirinden farklı ahşap mimari tasarımlarını inceleyerek ahşabın en güzel örneklerine göz atacağız. 

Güzel bir villa

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İlk ahşap ev örneği ülkemizden olup şahane bir villa tasarımı. Epey geniş olan villanın içi son derece lüks olup nefis bir manzaraya sahip.

​Sıra dışı

Commercial and public green roofs, Organic Roofs Organic Roofs Modern Evler
Organic Roofs

Commercial and public green roofs

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Ahşap evlerin tasarımına dair oldukça çarpıcı bir örnek. Bir yerleşim alanından ziyade kayıkhane işlevi gören yapının çatısı son derece orijinal bir çalışma. Alışıldık çatı malzemeleri yerine doğal bitkilerle kaplı çatı her bakanı bir daha baktıran cinsten.

​Çağdaş çizgiler

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Modern Evler
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Ahşap ev deyince her ne kadar akla ilk olarak klasik çizgiler ve de çiftlik evleri gelse de modern bir mimariye sahip ahşap konut tasarlamak elbette mümkün. Resimdeki iki katlı ev modern stille ahşap kullanıma dair oldukça başarılı bir sonuç elde etmiş.

​Ahşap beton bir arada

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Bir evin yapımında ahşap kullanılırken aynı zamanda başka malzemeler de bir arada değerlendirebilir. Resimdeki örnekte de birinci kat betondan yapılma olup ikinci katta ahşap malzeme kullanılmış.

​Cam ahşap uyumu

Rear Garden Beech Architects Kır evi
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

İlginç çatı tasarımıyla dikkat çekici evde ahşap duvarlar siyaha boyanmış. Evin tek dikkat çekici özelliği bunlarla sınırlı değil. Büyük camlı kapıları da ahşap malzeme ile güzel bir uyum yakalamış.

​Taş ve ahşap

Ristrutturazione di charme a Courmayeur. Progetto a cura di arch. Alessandra Bonanni e Arch. Domenico Mazza, Alessandra Bonanni Studio Alessandra Bonanni Studio Rustik Evler
Alessandra Bonanni Studio

Alessandra Bonanni Studio
Alessandra Bonanni Studio
Alessandra Bonanni Studio

Yüksek tepelerin yamacında inşa edilmiş ahşap ev tamamen rustik stilde tasarlanmış denebilir. Zemin katında bulunan doğal taşlar ve bizzat ahşabın da doğal bir malzeme olmasından ötürü rustik tarzı iyi yansıtıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Çarpıcı sadelik

Hochbuch, k-m architektur k-m architektur Modern Evler
k-m architektur

k-m architektur
k-m architektur
k-m architektur

Bir başka sıra dışı ahşap ev mimarisi karşımızda. Dar bir alana sahip zemin kata bindirilmiş ahşap bir kutuyu andıran konut bu mimarisiyle epey dikkat çekiyor.

​İskandinav stil

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Bu defaki örneğimiz İskandinav stil olup orman içerisinde inşa edilmiş izlenimi veriyor. Esasen epey küçük bir ev olmakla birlikte balkon gibi ek alanlarla genişletilmiş.

​Lüks bir yapı

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Son derece lüks görünen bu evde ne ararsanız var desek abartmış olmayız. Aynı zamanda gayet modern  inşa edilen binalarda ahşabın kullanılabileceğine dair başarılı bir örnek.

​Doğa içinde

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Bir dağ yamacına inşa edilen ahşap ev iki katlı olup zemin katı bir hayli geniş tutulmuş. Özellikle kırsal yerlerde yaşayanlar için tasarlanmış konut tüm ihtiyaçları karşılar nitelikte.

​Rustik şaheser

Mauern/ Mauerverkleidungen, Luserna Stone Luserna Stone Rustik Evler
Luserna Stone

Luserna Stone
Luserna Stone
Luserna Stone

Taş zemin üzerine üst üste geçmiş minik çatıları bulunan ev bir hayli özgün bir çalışma. Tamamen doğal malzemeler kullanıldığı için ahşap da kendi rengine tercih edilerek herhangi bir boya işlemi yapılmamış.

​Uzak doğu esintisi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap malzeme kırsal binalarda kullanılmakla birlikte uzak doğu ülkelerinde de yaygın olarak kullanılır. Genellikle tek kattan oluşan ve büyük kapalı bir çatıya sahip olan bu evlerde geniş pencereler veya camlı kapılar tercih edilir.

​Karlar içinde

Ski Chalet - Spluga Pass (Italy), Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Rustik Evler Ahşap
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Yine doğal taşlar ve ahşap malzemenin bir arada kullanıldığı ev üç katlı olup büyük bir çatıya sahip. Her türlü iklim şartına dayanıklı olan ahşap, kış mevsimi için de uygundur.

​Küçük bir ev

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Evler Ahşap
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

Şimdiye dek daha çok büyük ve gösterişli ev örnekleri incelesek de daha küçük yapılarda da ahşap kullanımı yaygın. Yine doğa içerisinde inşa edilen bu kulübe engebeli bir arazide bulunmasından ötürü direklerin üzerine konumlanmış. Yüksekte durmasından ötürü ilginç bir görüntü meydana getiren ev sevimli bir çalışma.

​Sevimli ahşap ev

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Evler
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Kırsal kentlerde ahşap evler kimi zaman geleneksel çizgiler taşısa da kimi zaman bu örnekte olduğu gibi kendine has bir tarz barındırabiliyor. Farklı renk tonlara sahip ahşap malzeme girintili çıkıntılı tasarlanarak bu kasaba evine sıra dışı bir hava katmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ayaklarınızı yerden kesecek 2 ahşap ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

Türkiye'den mobilyaları ile göz kamaştıran 10 salon
Bu ahşap evleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler