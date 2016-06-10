Ahşap mimarinin en güzel 15 örneği

Hiçbir zaman modası geçmeyen bir malzeme olan ahşap, günümüzde hala ev yapımında kullanılmaya devam ediyor. Bugünkü yazımızda birbirinden farklı ahşap mimari tasarımlarını inceleyerek ahşabın en güzel örneklerine göz atacağız.
İlk ahşap ev örneği ülkemizden olup şahane bir villa tasarımı. Epey geniş olan villanın içi son derece lüks olup nefis bir manzaraya sahip.
Ahşap evlerin tasarımına dair oldukça çarpıcı bir örnek. Bir yerleşim alanından ziyade kayıkhane işlevi gören yapının çatısı son derece orijinal bir çalışma. Alışıldık çatı malzemeleri yerine doğal bitkilerle kaplı çatı her bakanı bir daha baktıran cinsten.
Ahşap ev deyince her ne kadar akla ilk olarak klasik çizgiler ve de çiftlik evleri gelse de modern bir mimariye sahip ahşap konut tasarlamak elbette mümkün. Resimdeki iki katlı ev modern stille ahşap kullanıma dair oldukça başarılı bir sonuç elde etmiş.
Bir evin yapımında ahşap kullanılırken aynı zamanda başka malzemeler de bir arada değerlendirebilir. Resimdeki örnekte de birinci kat betondan yapılma olup ikinci katta ahşap malzeme kullanılmış.
İlginç çatı tasarımıyla dikkat çekici evde ahşap duvarlar siyaha boyanmış. Evin tek dikkat çekici özelliği bunlarla sınırlı değil. Büyük camlı kapıları da ahşap malzeme ile güzel bir uyum yakalamış.
Bir başka sıra dışı ahşap ev mimarisi karşımızda. Dar bir alana sahip zemin kata bindirilmiş ahşap bir kutuyu andıran konut bu mimarisiyle epey dikkat çekiyor.
Bu defaki örneğimiz İskandinav stil olup orman içerisinde inşa edilmiş izlenimi veriyor. Esasen epey küçük bir ev olmakla birlikte balkon gibi ek alanlarla genişletilmiş.
Son derece lüks görünen bu evde ne ararsanız var desek abartmış olmayız. Aynı zamanda gayet modern inşa edilen binalarda ahşabın kullanılabileceğine dair başarılı bir örnek.
Bir dağ yamacına inşa edilen ahşap ev iki katlı olup zemin katı bir hayli geniş tutulmuş. Özellikle kırsal yerlerde yaşayanlar için tasarlanmış konut tüm ihtiyaçları karşılar nitelikte.
Taş zemin üzerine üst üste geçmiş minik çatıları bulunan ev bir hayli özgün bir çalışma. Tamamen doğal malzemeler kullanıldığı için ahşap da kendi rengine tercih edilerek herhangi bir boya işlemi yapılmamış.
Ahşap malzeme kırsal binalarda kullanılmakla birlikte uzak doğu ülkelerinde de yaygın olarak kullanılır. Genellikle tek kattan oluşan ve büyük kapalı bir çatıya sahip olan bu evlerde geniş pencereler veya camlı kapılar tercih edilir.
Yine doğal taşlar ve ahşap malzemenin bir arada kullanıldığı ev üç katlı olup büyük bir çatıya sahip. Her türlü iklim şartına dayanıklı olan ahşap, kış mevsimi için de uygundur.
Şimdiye dek daha çok büyük ve gösterişli ev örnekleri incelesek de daha küçük yapılarda da ahşap kullanımı yaygın. Yine doğa içerisinde inşa edilen bu kulübe engebeli bir arazide bulunmasından ötürü direklerin üzerine konumlanmış. Yüksekte durmasından ötürü ilginç bir görüntü meydana getiren ev sevimli bir çalışma.
Kırsal kentlerde ahşap evler kimi zaman geleneksel çizgiler taşısa da kimi zaman bu örnekte olduğu gibi kendine has bir tarz barındırabiliyor. Farklı renk tonlara sahip ahşap malzeme girintili çıkıntılı tasarlanarak bu kasaba evine sıra dışı bir hava katmış.
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