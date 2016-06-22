Görüp görebileceğiniz en şık konteyner ev!

Taşıma konteynerlarını eve dönüştürme fikri hem ekonomik açıdan, hem pratiklik ve inşaat sürecinin hızlanması açısından, hem de inşaatların çevreye verdiği engelledikleri ve artık kullanılmayan konteynerları geri dönüştürdükleri için ekolojik açıdan harika bir fikir. Konteyner ev tasarımları Türkiye'de henüz pek yaygınlaşmasa da, dünyada özellikle şehirden uzak alanlarda son yıllarda giderek daha da çok kullanılmaya başlandı. Betonarme bir evden çok daha ucuza mal edilebilen konteyner evler standart taşıma konteynerlarından oluştukları için yaklaşık 21 metrekare oluyorlar. Elbette yurtdışında birden fazla konteynerın birleştirilerek geniş metrekareli, iki hatta üç katlı villa mimarilerine de rastlıyoruz. Ancak bugün o büyük konteyner tasarımlarından birine değil, hem lüks, hem modern, hem göz alıcı tasarımıyla bizleri büyüleyen küçücük bir eve konuk oluyoruz. Brezilya'da konumlanan bu evin tasarımında konteyner malzemesinin yanı sıra çevreye uyum sağlayan doğal malzemeler ve cam kullanılmış. Küçük alanlarda da gösterişli ve konforlu lüks bir yaşamın oluşturulabileceğinin en güzel örneği olan bu ev sizin de gözlerinizi kamaştıracak!