Görüp görebileceğiniz en şık konteyner ev!

Taşıma konteynerlarını eve dönüştürme fikri hem ekonomik açıdan, hem pratiklik ve inşaat sürecinin hızlanması açısından, hem de inşaatların çevreye verdiği engelledikleri ve artık kullanılmayan konteynerları geri dönüştürdükleri için ekolojik açıdan harika bir fikir. Konteyner ev tasarımları Türkiye'de henüz pek yaygınlaşmasa da, dünyada özellikle şehirden uzak alanlarda son yıllarda giderek daha da çok kullanılmaya başlandı. Betonarme bir evden çok daha ucuza mal edilebilen konteyner evler standart taşıma konteynerlarından oluştukları için yaklaşık 21 metrekare oluyorlar. Elbette yurtdışında birden fazla konteynerın birleştirilerek geniş metrekareli, iki hatta üç katlı villa mimarilerine de rastlıyoruz. Ancak bugün o büyük konteyner tasarımlarından birine değil, hem lüks, hem modern, hem göz alıcı tasarımıyla bizleri büyüleyen küçücük bir eve konuk oluyoruz. Brezilya'da konumlanan bu evin tasarımında konteyner malzemesinin yanı sıra çevreye uyum sağlayan doğal malzemeler ve cam kullanılmış. Küçük alanlarda da gösterişli ve konforlu lüks bir yaşamın oluşturulabileceğinin en güzel örneği olan bu ev sizin de gözlerinizi kamaştıracak!
Küçük ve dar yaşam alanlarını dizayn ederken en önemli şey doğru mobilyaları bulabilmektir. Divan tarzı az yer kaplayan kanepe modellerinin çağdaş yorumları özellikle bu tarz küçük alanlar için en ideal seçeneklerden biri. Burada da alt kısmında küçük depolama alanları da bulunan ve tasarım olarak az yer kaplayan sıra dışı bir kanepe modeli tercih edilmiş.
Yalnızca iki konteynerdan oluşan bu minik ev, dış cephesiyle bile insanı büyülüyor. Çağdaş ve yenilikçi bir tarza sahip olan mimari aynı zamanda doğal malzemelerle de çevreyle uyum içinde tasarlanmış. Konteyner evler henüz yeni bir mimari anlayış olduğu için genellikle hem iç hem de dış görünüşleri biraz donuk ve sıradan olur; ancak burada ezber bozan, detaycı ve şık bir estetikle karşı karşıyayız. Evin ön cephesi tamamen cama dönüştürülmüş ve bu içerinin adeta dışarıdaki doğal çevreyle birleşmesini sağlıyor ve küçük yaşam alanlarının sınırlarını genişleterek ferah bir atmosfer yaratıyor. Konteynerın üst kısmı geniş bir terasa dönüştürülerek bu küçük alan maksimum verimlilikle kullanılmış.
Evin bir ucunda bulunan stil sahibi mutfak, geniş mutfaklarda yer alan tüm ihtiyaçları karşılayan bir fonksiyonelliğe sahip. Ahşabın baş rolde olduğu yaşam alanında süs bitkilerinden yemek masasına kadar her şey incelikle tasarlanmış ve yerleştirilmiş. Mutfak tezgahı ve dolapları küçük de olsa ev sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kullanışlı.
Oturma odasına geçtiğimizde ise bir konteyner için tahminlerimizin ötesinde ferah ve aydınlık bir yaşam alanıyla karşılaşıyoruz. Yer döşemelerinde, duvarlarda ve tavanda ahşap tasarım elemanları kullanılmış ve bu da yaşam alanına eşsiz bir sıcaklık, samimiyet ve sofistike bir etki katıyor. Az yer kaplayan fonksiyonel mobilyalar çağdaş yapılarıyla hayranlık uyandırıyor. Oturma alanına sanatsal dokunuşlar da ihmal edilmemiş ve ahşap heykeller ve duvar resimleri yerleştirilmiş.
Yaşam alanları arasında duvar yerine ince paneller kullanılarak alanın daralmadan ayrılması sağlanmış. Yatak odasında ayırıcı duvar işlevi gören panelin aynayla kaplanarak odanın çok daha geniş bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz.
Eviniz ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun banyo tasarımı en önemli şeylerden biridir. Yatak odasının içine küçük bir odacık şeklinde yerleştirilen banyo, yine cam ve ayna kullanımı ile ferah bir görünüme kavuşuyor. Dar alanı mümkün olan en verimli şekliyle kullanan tasarımda lavabo, klozet ve duşakabin sıkış tıkış ve konforsuz bir görünüm ve kullanım yaratmadan modern bir tarzda dizayn edilmiş.
Evin önünde boydan boya uzanan ve iç yaşam alanlarının kullanım kapasitelerini iki katına çıkaran geniş bir veranda bulunuyor. Ahşabın doğal güzelliğiyle tasarlanan bu alanda minimal bir dizayn söz konusu.
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