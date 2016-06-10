Büyüleyici, sade ve modern

Her ne kadar yazılarımızda her gün başka bir projeyi tanıtsak da nadiren avangart, özgün ve fonksiyonel tasarımlara rastlıyoruz. Bugün ziyaret edeceğimiz yapı ise tam olarak bu tarife uyan bir proje. Grupo Arquidecture şirketinin çalışması olan konutta bitişik bir arsa üzerine benzersiz ve çok fonksiyonlu bir alan tasarımı yapıldı. Estetiği ve işlevselliği ile XI Mimarlık Bineali tarafından altın madalyaya layık görülen bu önemli tasarım çağdaş tasarım anlayışıyla övgüyü hak ediyor.