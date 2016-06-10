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Büyüleyici, sade ve modern

nihal e. nihal e.
ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Evler Ahşap Kırmızı
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Her ne kadar yazılarımızda her gün başka bir projeyi tanıtsak da nadiren avangart, özgün ve fonksiyonel tasarımlara rastlıyoruz. Bugün ziyaret edeceğimiz yapı ise tam olarak bu tarife uyan bir proje. Grupo Arquidecture şirketinin çalışması olan konutta bitişik bir arsa üzerine benzersiz ve çok fonksiyonlu bir alan tasarımı yapıldı. Estetiği ve işlevselliği ile XI Mimarlık Bineali tarafından altın madalyaya layık görülen bu önemli tasarım çağdaş tasarım anlayışıyla övgüyü hak ediyor. 

​Özgün tasarım

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Evler Ahşap Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Dışarıdan bakıldığında bu alanı yaratmak için bahçe üzerinde inşa edilen konut benzersiz ve modern bir tasarımıyla dikkat çekici. Doğal zemin seviyesinden yükseltilmiş bir platform üzerinde bulunan daire metal malzemeden yapıldı. İki tarafı da açık olan yapı bahçe ile doğrudan bağlantı sağlar. Şu an uzaktan gördüğümüz kırmızı renkli öğe, projede önemli bir rol üstleniyor.

​Büyüleyici sadelik

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras Ahşap Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Mimari kompozisyon oluştururken temel kurallara uyularak yaratıcı olabileceğinize dair ispat niteliği taşıyan tasarım tek kelimeyle sadeliğiyle büyülüyor. Fotoğrafa baktığımız zaman gördüğümüz görsel efekt yaratan bir zemin, çatı elemanlarının düzenlenmesi ve platformun kenarından dışarı taşan büyük kırmızı hacimli dolap. Yalnızca bu basit tasarımla bile güzel ve farklı bir ritim elde etmek mümkün.

​İç mekan

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras Ahşap Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Her ne kadar iki tarafı bahçeye bakan bir yapı da olsa bu evde şeffaf camlı kapılar sayesinde alan daraltılmadan oda oluşturulabilmiş. Bu açıklık sayesinde avlu manzarasının keyfi doyasıya çıkarılıyor, tabii hava şartlarına bağlı olarak. Kullanılan malzemelere göz atınca döşemede ahşap, duvarlarda alüminyum kenarlık ve cam, çatıda ise metal tercih edilmiş. Avluya bakan bu kısımda ise küçük bir yemek masası yerleştirilerek açık havadan istifade edilmeye çalışılmış. Aydınlatma olarak endüstriyel stilli büyük sanayi lambalar tercih edilmiş. Duvarlarda modern ışıklandırma ile iki tane geniş duvar rafı kullanılmış. Dekoratif açıdan titiz bir şekilde dizayn edildiği söylenebilir rahatlıkla.

​Kırmızı prizmayı keşfedin

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Fitness Odası Ahşap Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Tasarımın en dikkat çekici öğesi olan büyük kırmızı prizmanın orta kısmında bulunan kapakları açıldığında karşımıza bir sürpriz çıkıyor. Müzikseverler için adeta bir cennet diyebileceğimiz bu alanda farklı formatlarda geniş bir müzik koleksiyonu bulunuyor. Yine bu açıdan bakıldığı zaman kapakların katlanabilen ve pratik bir tasarıma sahip olduğunu fark ediyoruz. Müzikle birlikte yapıda diğer hobiler de unutulmamış. Oturma grubunun önünde yer alan pilates malzemeleri ile eğlenceli olduğu kadar sağlıklı aktiviteler yapmak mümkün.

​Pratik oturma alanı

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Oturma Odası Metal Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Şimdi ise kapakların kapanmış halini görmekteyiz. Dikkatli bakarsanız eğer koltuk takımın yerinin değiştiğini fark edersiniz. Kapaklar açıldığında dolap içine giren koltuklar şimdi daha öne gelmiş. Tekerlekli olması sebebiyle kolayca yeri değiştirilen mobilyalar kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı şekilde takımın hemen yanında bulunan masa sandalye takımı da tekerlekli. Oturma grubunun detaylarına bakarsak tıpkı dairenin kendisi gibi basit ve düz çizgilere sahip olduğunu görürüz. Kenarsız koltuklar bembeyaz. Kırmızı prizmaya uygun olarak kırmızı minderlerle süslenmiş. Sehpa yerine geniş puf koltuklar kullanılmış. Az yer kaplayan puflar hem oturma kapasitesini arttırırken hem de çok amaçlı kullanılabiliyor. Bu açıdan görülmese de oturma grubunun karşısında mutfak var.

​Ayrıntılar

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Giyinme Odası Ahşap Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Prizmanın içinde çekilmiş bu fotoğrafta raf sisteminin detaylarını görüyoruz. Orta kısım cd'ler için ayrılmış. Daha geniş olan üst raf ise plaklar için. Platformdan dışarı sarkan kısımda ise gitarlar ve hoparlörler bulunuyor.

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​Tuvalet

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Banyo Demir/Çelik Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Prizmanın daire içinde uzanan kısmında bazı kapılar görmüştük. En dipte bulunan kapılardan biri tuvalete açılıyor. Tamamen beyaz ve ışıklı bir alana sahip tuvalet sade ve şık.

​Arka bahçe

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Endüstriyel Evler Metal Kırmızı
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Prizmanın arka kısmı bahçeye taşmayıp daire içinde bitiyor. Tamamen cam kaplı duvar perdelerle kapatılmayarak bahçe manzarasından faydalanmış. Bu açıdan bakıldığında bir kutu izlenimi veren daire modern tasarımıyla göz dolduruyor.

Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Büyüleyici kış bahçesiyle şahane bir villa’ yazısına göz atabilirsiniz.

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