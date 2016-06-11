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Akdeniz kıyılarından göz alıcı mutfaklar

ümit atdağ ümit atdağ
House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu yapmak zordur. Dekorasyonun şık, zarif ve ferah bir dekorasyon olması kadar işlevsel ve fonksiyonel bir dekorasyon olması da insanların yaşamlarını kolaylaştırması açısından çok önemlidir. Mutfaklar kalabalık odalar olduğu için dekorasyon planı yapmadan işe başlamak da dekorasyonun istenilen derece de güzel ve görsel olmayacağını gösterir. Bu gün homify farkı ile ülkemiz kıyılarında bulunan evlerin şık ve ferah mutfaklarını inceliyoruz. Türkiye kıyılarında yer alan göz alıcı güzelliklere sahip bu evlerin işlevsel sade ve görsel mutfaklarını inceleyerek evlerinizde benzer dekorasyonlar yapabilir ve mutfaklarınızın görsel açıdan muhteşem ve kusursuz mutfaklar olmasını sağlayabilirsiniz.

Göz alıcı sadelik

G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
As Tasarım – Mimarlık

G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Sade ve minimalist tarzda dekore edilmiş bir mutfak ev sakinlerinin yaşantısını kolaylaştıracağı gibi evin en şık ve en gözde yaşam alanı olarak ön plana çıkacaktır. Çeşme'de bulunan bu evin mutfağı sade bir şekilde dekore edilmiş, mutfak adası ile fonksiyonelliği artırılmış, beyaz renkli  mobilyalar ile daha aydınlık ve daha parlak bir mutfak olması sağlanmış. Mutfak dolabı biraz fazla yapılarak mutfakta daha fazla depolama alanı oluşturularak mutfağın oldukça şık bir mutfak olması sağlanmış.

Beyazın zarafeti

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Antalya kemerde yer alan bu evin mutfağı yalın beyaz renkte olması ve geniş bir cam duvara sahip olması ile doğal bir aydınlığa sahip. Beyaz rengin her alanda kullanılmış olması mutfak içinde yansıma olmasına ve aydınlığın mutfağın her köşesine ulaşmasını sağlıyor.Tavanın da beyaza boyanması ile mutfak içinde muhteşem bir renk uyumu yakalanmış. Mutfak adası ve aspiratör göze batmayacak şekilde yerleştirilmiş. Zemin kaplamaları da yansıma özelliği olan laminant parkelerden yapılarak şık bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Siyah ile beyazın buluşması

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

İzmir Alsancak'ta bulunan bu mutfak zıt renklerin iki zıt kutubun birleşiminden oluşmuş. Mutfak adası geniş tutularak pişirme ünitesi ve yemek masası şeklinde kullanılabilir tercih edilerek işlevsel bir mutfak yapılmış. Mutfak duvarına dar ancak uzun bir pencere yapılarak  mutfağın güneş görmesi sağlanmış. genel dekorasyon beyaz üzerine kurulmuş ancak bazı mobilyalar siyah renkte seçilerek zıt renklerin kusursuz güzelliği ortaya çıkarılmış.

Fonksiyonel mutfak

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bir mutfağın fonksiyonel olması kullanışlılığı artırarak ev sakinlerinin daha rahat yaşamalarını sağlar.Örnek resimde yer alan mutfakta olduğu gibi geniş bir mutfak adası tercih ederek bar tabureleri ile mutfak adasını yemek masası şeklinde kullanabilir, mutfak içinde bir yemek m asası koymadan mutfağınızı ferah ferah dekore edebilirsiniz. Renk tercihleri de resimdeki mutfak gibi yapılıp, zemin ve mutfak adası aynı renkte tercih edilirse renk uyumu yakalanabilir ve mutfağın zarafeti daha fazla artırılabilir.

Açık mutfaklar

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Eğer kıyıda bir eviniz varsa ve manzarayı tepeden görebiliyorsanız resimdeki gibi cam duvarlar yaparak manzaranın mutfağınızın içine girmesini sağlayabilirsiniz. Hem açık mutfak konsepti hem de manzarası olan bir mutfak  sahibi olarak misafirlerinizle, ailenizle keyifli akşam yemekleri yiyebilirsiniz. Renk seçimi açık tonlarda yapılarak, mutfağın kusursuz güzelliği korunmalı, işlevsel olması sağlanarak kullanışlı  ve manzarası olan bir mutfak ortaya çıkarılmalıdır.

Sade mutfaklar

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Mutfak
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bir mutfağın sade olması mutfağın aynı zamanda bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlar. Resimdeki gibi oldukça sade bir şekilde dekore edeceğiniz mutfağınıza bir v ekleyerek bu alanın keyifli bir yaşam alanı olmasını sağlayabilirsiniz.Renk seçimleri tamamken kişisel tercihlerinize bağlı olarak açık tonlarda olmalı ve canlı bir mutfak oluşturarak çocuklarınızla keyifli vakit geçirmelisiniz.

ahşap mutfaklar

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Kırsal Mutfak
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

KUMBURGAZ'DA VİLLA

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

Mutfağınızın doğal bir mutfak olmasından yanaysanız tamamen ahşap malzemelerden yapılmış mutfaklar tercih edebilirsiniz. Ahşap, kendiliğinden doğal olan ve estetik bir güzelliğe sahip olan malzemeler oldukları için mutfaklarınızın da doğal ve estetik bir mutfak olmasına katkı sağlar. Resimdeki gibi bir mutfak tercih ederek evinizin en doğal yaşam alanı olarak kullanabilir ve mutfağınızın tadını çıkarabilirsiniz.

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