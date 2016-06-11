Akdeniz kıyılarından göz alıcı mutfaklar

Mutfak dekorasyonu yapmak zordur. Dekorasyonun şık, zarif ve ferah bir dekorasyon olması kadar işlevsel ve fonksiyonel bir dekorasyon olması da insanların yaşamlarını kolaylaştırması açısından çok önemlidir. Mutfaklar kalabalık odalar olduğu için dekorasyon planı yapmadan işe başlamak da dekorasyonun istenilen derece de güzel ve görsel olmayacağını gösterir. Bu gün homify farkı ile ülkemiz kıyılarında bulunan evlerin şık ve ferah mutfaklarını inceliyoruz. Türkiye kıyılarında yer alan göz alıcı güzelliklere sahip bu evlerin işlevsel sade ve görsel mutfaklarını inceleyerek evlerinizde benzer dekorasyonlar yapabilir ve mutfaklarınızın görsel açıdan muhteşem ve kusursuz mutfaklar olmasını sağlayabilirsiniz.
Sade ve minimalist tarzda dekore edilmiş bir mutfak ev sakinlerinin yaşantısını kolaylaştıracağı gibi evin en şık ve en gözde yaşam alanı olarak ön plana çıkacaktır. Çeşme'de bulunan bu evin mutfağı sade bir şekilde dekore edilmiş, mutfak adası ile fonksiyonelliği artırılmış, beyaz renkli mobilyalar ile daha aydınlık ve daha parlak bir mutfak olması sağlanmış. Mutfak dolabı biraz fazla yapılarak mutfakta daha fazla depolama alanı oluşturularak mutfağın oldukça şık bir mutfak olması sağlanmış.
Antalya kemerde yer alan bu evin mutfağı yalın beyaz renkte olması ve geniş bir cam duvara sahip olması ile doğal bir aydınlığa sahip. Beyaz rengin her alanda kullanılmış olması mutfak içinde yansıma olmasına ve aydınlığın mutfağın her köşesine ulaşmasını sağlıyor.Tavanın da beyaza boyanması ile mutfak içinde muhteşem bir renk uyumu yakalanmış. Mutfak adası ve aspiratör göze batmayacak şekilde yerleştirilmiş. Zemin kaplamaları da yansıma özelliği olan laminant parkelerden yapılarak şık bir mutfak ortaya çıkarılmış.
İzmir Alsancak'ta bulunan bu mutfak zıt renklerin iki zıt kutubun birleşiminden oluşmuş. Mutfak adası geniş tutularak pişirme ünitesi ve yemek masası şeklinde kullanılabilir tercih edilerek işlevsel bir mutfak yapılmış. Mutfak duvarına dar ancak uzun bir pencere yapılarak mutfağın güneş görmesi sağlanmış. genel dekorasyon beyaz üzerine kurulmuş ancak bazı mobilyalar siyah renkte seçilerek zıt renklerin kusursuz güzelliği ortaya çıkarılmış.
Bir mutfağın fonksiyonel olması kullanışlılığı artırarak ev sakinlerinin daha rahat yaşamalarını sağlar.Örnek resimde yer alan mutfakta olduğu gibi geniş bir mutfak adası tercih ederek bar tabureleri ile mutfak adasını yemek masası şeklinde kullanabilir, mutfak içinde bir yemek m asası koymadan mutfağınızı ferah ferah dekore edebilirsiniz. Renk tercihleri de resimdeki mutfak gibi yapılıp, zemin ve mutfak adası aynı renkte tercih edilirse renk uyumu yakalanabilir ve mutfağın zarafeti daha fazla artırılabilir.
Eğer kıyıda bir eviniz varsa ve manzarayı tepeden görebiliyorsanız resimdeki gibi cam duvarlar yaparak manzaranın mutfağınızın içine girmesini sağlayabilirsiniz. Hem açık mutfak konsepti hem de manzarası olan bir mutfak sahibi olarak misafirlerinizle, ailenizle keyifli akşam yemekleri yiyebilirsiniz. Renk seçimi açık tonlarda yapılarak, mutfağın kusursuz güzelliği korunmalı, işlevsel olması sağlanarak kullanışlı ve manzarası olan bir mutfak ortaya çıkarılmalıdır.
Bir mutfağın sade olması mutfağın aynı zamanda bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlar. Resimdeki gibi oldukça sade bir şekilde dekore edeceğiniz mutfağınıza bir v ekleyerek bu alanın keyifli bir yaşam alanı olmasını sağlayabilirsiniz.Renk seçimleri tamamken kişisel tercihlerinize bağlı olarak açık tonlarda olmalı ve canlı bir mutfak oluşturarak çocuklarınızla keyifli vakit geçirmelisiniz.
Mutfağınızın doğal bir mutfak olmasından yanaysanız tamamen ahşap malzemelerden yapılmış mutfaklar tercih edebilirsiniz. Ahşap, kendiliğinden doğal olan ve estetik bir güzelliğe sahip olan malzemeler oldukları için mutfaklarınızın da doğal ve estetik bir mutfak olmasına katkı sağlar. Resimdeki gibi bir mutfak tercih ederek evinizin en doğal yaşam alanı olarak kullanabilir ve mutfağınızın tadını çıkarabilirsiniz.