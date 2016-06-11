Akdeniz kıyılarından göz alıcı mutfaklar

Mutfak dekorasyonu yapmak zordur. Dekorasyonun şık, zarif ve ferah bir dekorasyon olması kadar işlevsel ve fonksiyonel bir dekorasyon olması da insanların yaşamlarını kolaylaştırması açısından çok önemlidir. Mutfaklar kalabalık odalar olduğu için dekorasyon planı yapmadan işe başlamak da dekorasyonun istenilen derece de güzel ve görsel olmayacağını gösterir. Bu gün homify farkı ile ülkemiz kıyılarında bulunan evlerin şık ve ferah mutfaklarını inceliyoruz. Türkiye kıyılarında yer alan göz alıcı güzelliklere sahip bu evlerin işlevsel sade ve görsel mutfaklarını inceleyerek evlerinizde benzer dekorasyonlar yapabilir ve mutfaklarınızın görsel açıdan muhteşem ve kusursuz mutfaklar olmasını sağlayabilirsiniz.