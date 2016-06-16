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7 farklı sundurma ve veranda tasarımı

ümit atdağ ümit atdağ
Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
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Bir evin tasarımı yapmak sadece iç mekanların tasarımını yapmak değildir. ei tasarlarken evin dış çevre olan ilişkisini tasarlamak ve evin dışarıdan bakıldığında görsel olmasını sağlamak, bu evde yaşayacaklar için farklı dinlenme ve güneşlenme alanları da yapmak anlamına gelir. Evin ana cephelerini dizayn ederken veranda veya sundurma yapmak eve farklı bir bakış açısı getirmektir. sundurma veya veranda yapmak, teras oluşturmak için ana çatıyı kullanabileceğiniz gibi ekleme çatı veya pergole yaparak dilediğiniz terası ve verandayı yapabilirsiniz. Homify sizlere 7 farklı sundurma ve teras örneği sunarak evlerinizin daha çekici daha estetik bir ev olması için fikir veriyor. Bu örnekleri inceleyerek eviniz için ideal olan tarzınızla uyuşan bir sundurma yapabilir ve akşamları serin havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Ahşap kristal sundurma

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Evler
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Evin ana girişinin üzerini örtmek için tercih edilen bir sundurma örneğini resimde görüyorsunuz. Basit bir tasarıma sahip olan ve evin dış cephesini mesnet olarak kullanan bu tasarım ile şık ve zarif bir sundurma ortaya çıkarılmış. Ahşap karkas kullanılarak doğal görünüme sahip bir kristal sundurma oluşturulmuş. aydınlatması da şık bir tasarımla yapılarak kusursuz bir uygulama yapılmış.

Cephe sundurması

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Evler
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Sundurmanın boyutları fonksiyonuna göre değişebilir.  Bahçede, terasta veya resimdeki gibi evin alt katında bir sundur yapabilir ve evinizin estetiğini katlayarak bir sundurma yapmış olursunuz. Özel olarak yapacağınız bir tasarım ile üstü teras altı sundurma olan işlevsel bir tasarım yapabilir ve evinizin görselliğini, zarafetini artıracağınız gibi dış cephe güzelliğini de dekorasyon yapmadan artırabilirsiniz. Arsciniest Group tarafından yapılan bu tasarım kusursuz bir çalışma ile çok şık bir şekilde tamamlanmış.

Şık bir veranda

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Eviniz bir kır evi ise resimdeki gibi bir sundurma yaparak evinizin ve manzaranızın tadını çıkarabilirsiniz. Biraz yüksek bir sundurma yaparak  hem evinizin ön cephesini güzelleştirebilir hem de doğanın ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kullanacağınız malzemelerle doğallığı da pekiştirebilirsiniz.

Farklı tasarımlar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evinizin önünde sade bir dinlenme alanı ve aynı zamanda sundurma olmasını istiyorsanız resimdeki gibi bir sundurma yaparak hem farklı bir tasarıma imza atmış olursunuz hem de  evinizin ön cephesini güzelleştirerek dış cephe dekorasyonundan kurtulmuş olursunuz.Ahşap tercih ederek doğal bir sundurma yaptığınızda doğanın içinde sırıtmayacak ve keyifli bir dinlenme alanı olacaktır.

Zevkli mimari

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Ön kapılar Demir/Çelik Beyaz
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Sundurma tasarımı oldukça zevkli bir mimari ile birleştiğinde ortaya resimdeki gibi eşsiz bir güzellik çıkacaktır. Resimdeki gibi hem farklı bir tasarıma sahip hem de görselliği üst düzey olan bir tasarıma sahip sundurma ile evinizin ön cephesini güzelleştirebilir, sundurma ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Renk seçimlerini zıt renklerden tercihe etmeniz durumunda estetik bir kat daha artacaktır.

Ahşap sundurmalar

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Doğanın kalbinde bir eve sahipseniz resimdeki gibi basit ama işlevsel bir sundurma yaparak  evinizin ön tarafını bir veranda, dinlenme alanı olarak kullanabilirsiniz. Kullandığınız malzeme ev inşa malzemesi ile aynı olursa ortaya çıkacak güzellik hem doğal olacaktır hem de evi ile uyumlu olduğu için şık ve zarif duracaktır. 

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Farklı bir bakış açısı

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Koridor, Hol & Merdivenler Rengarenk
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Evin ön cephesini ana çatı ile kapatarak resimdeki gibi ana girişi de kapsayan bir sundurma yapabilirsiniz. Mimari tasarım içinde oynama yaparak ana giriş  kısmının ön tarafını kapsayan bir tasarım yapabilir ve ortaya eşsiz bir güzellikte olan resimdeki gibi bir sundurma çıkarabilirsiniz.

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Rustik Evler Taş Beyaz
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
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