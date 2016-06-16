7 farklı sundurma ve veranda tasarımı

Bir evin tasarımı yapmak sadece iç mekanların tasarımını yapmak değildir. ei tasarlarken evin dış çevre olan ilişkisini tasarlamak ve evin dışarıdan bakıldığında görsel olmasını sağlamak, bu evde yaşayacaklar için farklı dinlenme ve güneşlenme alanları da yapmak anlamına gelir. Evin ana cephelerini dizayn ederken veranda veya sundurma yapmak eve farklı bir bakış açısı getirmektir. sundurma veya veranda yapmak, teras oluşturmak için ana çatıyı kullanabileceğiniz gibi ekleme çatı veya pergole yaparak dilediğiniz terası ve verandayı yapabilirsiniz. Homify sizlere 7 farklı sundurma ve teras örneği sunarak evlerinizin daha çekici daha estetik bir ev olması için fikir veriyor. Bu örnekleri inceleyerek eviniz için ideal olan tarzınızla uyuşan bir sundurma yapabilir ve akşamları serin havanın tadını çıkarabilirsiniz.