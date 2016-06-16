7 farklı sundurma ve veranda tasarımı

Bir evin tasarımı yapmak sadece iç mekanların tasarımını yapmak değildir. ei tasarlarken evin dış çevre olan ilişkisini tasarlamak ve evin dışarıdan bakıldığında görsel olmasını sağlamak, bu evde yaşayacaklar için farklı dinlenme ve güneşlenme alanları da yapmak anlamına gelir. Evin ana cephelerini dizayn ederken veranda veya sundurma yapmak eve farklı bir bakış açısı getirmektir. sundurma veya veranda yapmak, teras oluşturmak için ana çatıyı kullanabileceğiniz gibi ekleme çatı veya pergole yaparak dilediğiniz terası ve verandayı yapabilirsiniz. Homify sizlere 7 farklı sundurma ve teras örneği sunarak evlerinizin daha çekici daha estetik bir ev olması için fikir veriyor. Bu örnekleri inceleyerek eviniz için ideal olan tarzınızla uyuşan bir sundurma yapabilir ve akşamları serin havanın tadını çıkarabilirsiniz.
Evin ana girişinin üzerini örtmek için tercih edilen bir sundurma örneğini resimde görüyorsunuz. Basit bir tasarıma sahip olan ve evin dış cephesini mesnet olarak kullanan bu tasarım ile şık ve zarif bir sundurma ortaya çıkarılmış. Ahşap karkas kullanılarak doğal görünüme sahip bir kristal sundurma oluşturulmuş. aydınlatması da şık bir tasarımla yapılarak kusursuz bir uygulama yapılmış.
Sundurmanın boyutları fonksiyonuna göre değişebilir. Bahçede, terasta veya resimdeki gibi evin alt katında bir sundur yapabilir ve evinizin estetiğini katlayarak bir sundurma yapmış olursunuz. Özel olarak yapacağınız bir tasarım ile üstü teras altı sundurma olan işlevsel bir tasarım yapabilir ve evinizin görselliğini, zarafetini artıracağınız gibi dış cephe güzelliğini de dekorasyon yapmadan artırabilirsiniz. Arsciniest Group tarafından yapılan bu tasarım kusursuz bir çalışma ile çok şık bir şekilde tamamlanmış.
Eviniz bir kır evi ise resimdeki gibi bir sundurma yaparak evinizin ve manzaranızın tadını çıkarabilirsiniz. Biraz yüksek bir sundurma yaparak hem evinizin ön cephesini güzelleştirebilir hem de doğanın ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kullanacağınız malzemelerle doğallığı da pekiştirebilirsiniz.
Evinizin önünde sade bir dinlenme alanı ve aynı zamanda sundurma olmasını istiyorsanız resimdeki gibi bir sundurma yaparak hem farklı bir tasarıma imza atmış olursunuz hem de evinizin ön cephesini güzelleştirerek dış cephe dekorasyonundan kurtulmuş olursunuz.Ahşap tercih ederek doğal bir sundurma yaptığınızda doğanın içinde sırıtmayacak ve keyifli bir dinlenme alanı olacaktır.
Sundurma tasarımı oldukça zevkli bir mimari ile birleştiğinde ortaya resimdeki gibi eşsiz bir güzellik çıkacaktır. Resimdeki gibi hem farklı bir tasarıma sahip hem de görselliği üst düzey olan bir tasarıma sahip sundurma ile evinizin ön cephesini güzelleştirebilir, sundurma ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Renk seçimlerini zıt renklerden tercihe etmeniz durumunda estetik bir kat daha artacaktır.
Doğanın kalbinde bir eve sahipseniz resimdeki gibi basit ama işlevsel bir sundurma yaparak evinizin ön tarafını bir veranda, dinlenme alanı olarak kullanabilirsiniz. Kullandığınız malzeme ev inşa malzemesi ile aynı olursa ortaya çıkacak güzellik hem doğal olacaktır hem de evi ile uyumlu olduğu için şık ve zarif duracaktır.
Evin ön cephesini ana çatı ile kapatarak resimdeki gibi ana girişi de kapsayan bir sundurma yapabilirsiniz. Mimari tasarım içinde oynama yaparak ana giriş kısmının ön tarafını kapsayan bir tasarım yapabilir ve ortaya eşsiz bir güzellikte olan resimdeki gibi bir sundurma çıkarabilirsiniz.