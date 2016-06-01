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Hangi ev daha güzel?

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homify Kütük ev
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Tüm dünyadan binlerce projenin boy gösterdiği homify sayfalarında farklı mimari tarzlara ve yaklaşımlara sahip ilgi çekici ev projelerini sizler için seçip derinlemesine tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün ise daha farklı bir tarz deneyip, okurlarımızı da işin içine dahil edelim istedik. Bu yazıda her ikisinin projesi de Alman mimarlık şirketleri tarafından gerçekleştirilen ancak birbirinden tamamen farklı malzeme tercihleri ve mimari tarzlara sahip olan iki müstakil evi her yönüyle karşılaştırıp sizin hangi evi tercih ettiğinizi öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım.

Ahşapla güzelleşen mimari

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Seçtiğimiz evlerden ilki Almanya'da bir şirketin özenle gerçekleştirdiği rustik tarza sahip bir villa projesi. Bu projede doğal taş ve ahşap gibi malzemelerin evin içinde bulunduğu doğal ortama uygun olacak şekilde dengeli biçimde kullanıldığı ve geleneksel Orta Avrupa mimarisinin izlerini de taşıyan eklektik bir dağ evi tarzının kendini ortaya koyduğunu görmek mümkün.

Hem modern hem geleneksel

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Aynı ülkede gerçekleştirilen diğer projede ise malzeme tercihi açısından daha az maceracı, tarz bakımından ise Kuzey Almanya'ya özgü mimari unsurların modern bir tasarım diliyle yeniden yorumlandığı bir mimari yaklaşım görmek mümkün.  Dik üçgen çatı ve aynı renk granit tercihi her iki evin az sayıda ortak yönleri arasında.

Birinci evin salonu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ahşap evin salonu da mimari tarzına uygun şekilde rustik ögeler içerse de mobilya ve aksesuar seçimi itibarıyla bir dağ evinden çok modern bir villayı andırıyor. Ahşap ve taşın uyumunun birbiriyle kontrast oluşturacak renk tercihleriyle desteklendiğini ve ortaya hem huzurlu, hem de konforun ön planda olduğu bir salonun çıktığını görüyoruz.

İkinci evin salonu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Beyaz müstakil evin salonunda ise çok daha modern bir tarzın egemen olduğunu görmek mümkün. Siyah renkli zeminle asalet kazanan mekânın soğukluğunu dengelemek için yemek masasında ve aksesuarlarda ahşap tercihinin doğru bir yaklaşım olduğunun görmek mümkün.

Birinci evin mutfağı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ahşap evin mutfağında, tıpkı oturma odasında olduğu gibi modern mobilya ve aksesuarların rustik bir arka plan içinde sergilendiğini görüyoruz. Böylelikle metalik renklerin soğuk ve mesafeli duruşunun mekânı domine etmesinin önüne geçiliyor ve bu kontrastlar sayesinde insanı rahatlatan bir harmoni ortaya çıkıyor.

İkinci evin mutfağı

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Açık ev prensibinin hakim olduğu beyaz betonarme evin mutfağında da benzer bir kontrastı görmek mümkün. Ancak burada modern unsurlar daha ağır basıyor. Tekdüze görünen renk skalasının yemek masasında yerleştirilen can yakıcı kırmızı çizgilerle ustaca bozulması ve mekânın havasının değiştirilmesi de dikkat çekici bir tasarımcı dokunuşu.

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Birinci evin girişi

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Birbirinden farklı tarzlara sahip iki evi karşılaştırdığımız bu yazıyı her iki evin girişlerine de kısaca göz atarak bitirelim. Rustik unsurların hakim olduğu ahşap evin giriş kısmı hem görkemli, hem de kışkırtıcı derecede davetkar. Bu havanın oluşmasında evin kendisi kadar, giriş kısmında bulunan merdivenler ve taş duvarlar da etkili elbette. Peyzaj düzenlemesinden duvar üstü için seçilen siyah, vintage fenerlere kadar her şey, genel görünümün kusursuzluğu için özenle yapılmış. Farklı malzemeler arasındaki uyum da ayrıca dikkat çekiyor.

İkinci evin girişi

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Beyaz modern evin giriş bölümünde ise daha minimalist ama bir o kadar etkileyici bir tarzın hakim olduğunu söylemek mümkün. Evin genel görünümüne uygun bir şekilde beyaz ama gösterişsiz bir kapı tercihi, yine metalik renklerde aksesuarlarla desteklenirken, bütün bu manzara göz alıcı kırmızı çiçeklerle tam bir bütünlüğe kavuşturuyor.

Hangisi güzel?

Her ikisi de aynı ülkede bulunmasına rağmen farklı mimari vce dekorasyon tarzlarının egemen olduğu iki evi inceledik. Şimdi o soruyu soralım. Sizin elinizde imkân olsaydı, hangi evde yaşamak ya da hangisine sahip olmak isterdiniz?

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Rüya gibi bir Amerikan evi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

Yavru vatanda nefis bir daire
Şimdi söz sizde: Siz hangi evi daha çok beğendiniz?

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