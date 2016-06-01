Hangi ev daha güzel?

Beyaz modern evin giriş bölümünde ise daha minimalist ama bir o kadar etkileyici bir tarzın hakim olduğunu söylemek mümkün. Evin genel görünümüne uygun bir şekilde beyaz ama gösterişsiz bir kapı tercihi, yine metalik renklerde aksesuarlarla desteklenirken, bütün bu manzara göz alıcı kırmızı çiçeklerle tam bir bütünlüğe kavuşturuyor.

Hangisi güzel?

Her ikisi de aynı ülkede bulunmasına rağmen farklı mimari vce dekorasyon tarzlarının egemen olduğu iki evi inceledik. Şimdi o soruyu soralım. Sizin elinizde imkân olsaydı, hangi evde yaşamak ya da hangisine sahip olmak isterdiniz?

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