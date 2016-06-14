Basit bir yenileme ile göz alıcı bir değişim!

Sokak aralarında bakımsız kalmış, eski evlerin mimar ve tasarımcılar tarafından yenilenerek, kullanışlı ve şık yaşam alanlarına dönüştüğüne birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere İtalya'dan bir yenileme projesi tanıtacağız. Palermo'da bulunan bu eski evin neme ve küfe yenik düşmüş çehresi, detaylı ve özenli bir bakım ile baştan aşağıya yenileniyor. Projeyi yürüten Giulia Pellegrino Studio adlı mimarlık ofisi, evin hem dış cephesini hem de iç mekan tasarımını adeta baştan yaratmış. Gelin bu iç açıcı projeyi daha yakından inceleyelim.

Dış cephesi tamamen ahşap ile yenilenerek, bambaşka bir görünüm kazanan bir ev projesi için “Deniz manzaralı ahşap ev” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.