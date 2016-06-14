Basit bir yenileme ile göz alıcı bir değişim!

Sokak aralarında bakımsız kalmış, eski evlerin mimar ve tasarımcılar tarafından yenilenerek, kullanışlı ve şık yaşam alanlarına dönüştüğüne birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere İtalya'dan bir yenileme projesi tanıtacağız. Palermo'da bulunan bu eski evin neme ve küfe yenik düşmüş çehresi, detaylı ve özenli bir bakım ile baştan aşağıya yenileniyor. Projeyi yürüten Giulia Pellegrino Studio adlı mimarlık ofisi, evin hem dış cephesini hem de iç mekan tasarımını adeta baştan yaratmış. Gelin bu iç açıcı projeyi daha yakından inceleyelim.
Dış cephesi tamamen ahşap ile yenilenerek, bambaşka bir görünüm kazanan bir ev projesi için “Deniz manzaralı ahşap ev” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Evin eski haline baktığınızda ne kadar harabe durumda olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Nem ve küften görünmeyen duvarların bir rengi olduğunu bile söyleyemeyiz. Evin, kapısını, girişini, duvarlarını ve balkonunu tamamen yenileyerek işe başlayan mimarlar bakın evi nasıl güzelleştirecekler.
Duvarları kazıyıp sıkı bir bakımdan geçiren uzmanlar renk olarak beyazı tercih etmişler. Siyah balkon korkulukları ile oldukça başarılı bir kontrast oluşturan beyaz duvarlar evin çehresini tamamen değiştirmiş. Giriş kapısını aslına sadık kalarak yenileyen tasarımcılar evin tarihi görünümünü hiç bozmamışlar.
Evin giriş kapısının hemen üst kısmında bulunan bu terasın öncesi ve sonrası fotoğraflarına baktığınızda evin geçirdiği değişimi daha iyi anlayabilirsiniz. Bakımsız çatısı, küflü zemin ve duvarları ile kullanılamayacak halde olan bu teras yenilenerek muhteşem bir dinlenme alanına dönüşüyor. Sürgülü cam kapılar sayesinde evin iç mekanına da ferahlık kazandırılmış.
Evin içinden terasa çıkan bu merdivenlere bakınca bu evin gerçekten kullanılıp kullanılmadığını merak edebilirsiniz. Duvar, tavan ve zemin üçlüsünün korkunç durumda olduğu bu merdivenler için tasarımcılar oldukça kullanışlı bir fikir ortaya atmışlar. Ahşap malzeme ile yenilenen basamakların son haline bir bakın.
Oda ile merdiven arasında bulunan duvarı tamamen yıkan mimarlar odaya ferahlık ve aydınlık kazandırmakla kalmamış, kullanılacak alanı da genişletmişler. Tavana eklenen çatı penceresi ve yıkılan duvar ile muhteşem bir ferahlık kazanan merdivenler küçük spot ışıklar ile de aydınlatılmış. Beyaz duvar ve tavana uygun olacak şekilde açık renk ahşap basamakların kullanıldığı merdivenler eve şıklık kazandırmış.
Beyaz banyo ekipmanları ve mermer görünümlü karoların kullanıldığı banyo dekorasyonunda toprak tonları ve beyaz renkler göze çarpıyor. Duşakabin ile ferahlatılan alanda başarılı bir ışıklandırma sağlanmış. Mermer görünümlü karoların toprak tonları, banyo dekorasyonunu evin diğer alanları ile bütünleştirmiş. Şık, kullanışlı ve pırıl pırıl bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş. Evin eski ve yeni haline ait daha fazla fotoğraf için firma sayfasına göz atabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda da evin diğer alanlarında olduğu gibi açık renk ahşap ve beyaz renkleri dikkat çekiyor. Mutfak dolaplarında lake malzemeyi tercih eden mimarlar şık seramik karolar ile dekorasyonu canlandırmışlar. Ankastre ürünlerin tercih edildiği mutfak dekorasyonunda küçük bir masa sandalye takımı ve bol sayıda depolama alanı bulunuyor. Küçük olmasına rağmen kullanışlı bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş.
Mutfak dekorasyonunda kullanılan beyaz mutfak dolaplarını metalik detaylarla canlandıran tasarımcılar başarılı bir modern dizayn oluşturmuşlar. Ayrıca tasarıma canlılık ve renk kazandırmak için mutfak tezgahının arkasını desenli seramik karolarla kaplamışlar. Rustik stilin en belirgin özelliklerinden biri olan bu karolar her stilde dekorasyona canlılık ve hareket kazandırmak için kullanılabilir.