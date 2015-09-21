Evinizi güzelleştirecek yatak odası dekorasyon modelleri

Yeni dekorasyon trendleriyle birlikte evlerimizi baştan aşağı değişiyor. Bu dekorasyon rüzgarından en çok oturma odaları ve salonlar nasibini almış gibi görünse de yatak odaları için de sayamayacağımız kadar model mevcut. Yatak odaları uyku vesilesiyle farkında olmadan evin en çok vakit geçirdiğimiz alanlarından birisi. Sabah işe giderken hazırlandığımız, gece uykuya dalmadan evvel vakit geçirdiğimiz yatak odaları, özellikle kalabalık aileler söz konusuysa adeta bir sığınak işlevi görebilir. Hem yatak odanızda çok vakit geçirdiğiniz için hem de size ait bu alanda kendinize ait bir dünya yaratabilmek için yatak odası dekorasyonu üstüne beyin fırtınası yapmakta fayda var.

Yatak odası dekorasyonu yalnızca son model mobilyalar almaktan ibaret değil tahmin edersiniz ki. Klasikten tutun minimaliste, minimalistten moderne pek çok tarzda dekorasyon örnekleri oluşturabilirsiniz. Bunun için de yalnızca uyumlu yatak dolap takımları almak yerine daha yaratıcı fikirler uygulayabilirsiniz. Mesela ilginç yatak başlarından orijinal tasarımlı lambalara, desenli duvar kağıtlarından ilginç perde kullanımına dek yatak odası dekorasyonunuzu zenginleştirecek pek çok alternatif mümkün. Aynı zamanda evinizin mimari özelliklerini de göz önünde bulundurarak farklı dizayn söz konusu olabilir. Unutmayın, bir eşyayı almak kadar onu nasıl yerleştirdiğiniz de önemli.

Dekorasyon söz konusu olunca mobilya ve dizayn kadar değişik aksesuarlar da ön plana çıkar. Mesela küçük bir yatak odasına sahipseniz duvarınıza resim asarak veya sadece bir duvarı farklı renge boyayarak yatak odanıza hareketlilik katabilirsiniz. Aynı zamanda küçük yatak odaları için duvar rafları da oldukça kullanışlıdır. Bu rafları mutlaka eşya yerleştirmek için almanıza gerek yok. Çeşitli süslemeler ve objeler de yatak odanızda estetik bir dekor oluşturabilirsiniz. Şimdi sizin için yazımızda birbirinden farklı yatak odası dekorasyonlarını sunarak, bu tasarımlarda ön plana çıkan unsurlara göz atacağız. Bu fikirleri tıpatıp olmasa da siz de yatak odanızda uygulayabilirsiniz.