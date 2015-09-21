Evinizi güzelleştirecek yatak odası dekorasyon modelleri

Yeni dekorasyon trendleriyle birlikte evlerimizi baştan aşağı değişiyor. Bu dekorasyon rüzgarından en çok oturma odaları ve salonlar nasibini almış gibi görünse de yatak odaları için de sayamayacağımız kadar model mevcut. Yatak odaları uyku vesilesiyle farkında olmadan evin en çok vakit geçirdiğimiz alanlarından birisi. Sabah işe giderken hazırlandığımız, gece uykuya dalmadan evvel vakit geçirdiğimiz yatak odaları, özellikle kalabalık aileler söz konusuysa adeta bir sığınak işlevi görebilir. Hem yatak odanızda çok vakit geçirdiğiniz için hem de size ait bu alanda kendinize ait bir dünya yaratabilmek için yatak odası dekorasyonu üstüne beyin fırtınası yapmakta fayda var.
Yatak odası dekorasyonu yalnızca son model mobilyalar almaktan ibaret değil tahmin edersiniz ki. Klasikten tutun minimaliste, minimalistten moderne pek çok tarzda dekorasyon örnekleri oluşturabilirsiniz. Bunun için de yalnızca uyumlu yatak dolap takımları almak yerine daha yaratıcı fikirler uygulayabilirsiniz. Mesela ilginç yatak başlarından orijinal tasarımlı lambalara, desenli duvar kağıtlarından ilginç perde kullanımına dek yatak odası dekorasyonunuzu zenginleştirecek pek çok alternatif mümkün. Aynı zamanda evinizin mimari özelliklerini de göz önünde bulundurarak farklı dizayn söz konusu olabilir. Unutmayın, bir eşyayı almak kadar onu nasıl yerleştirdiğiniz de önemli.
Dekorasyon söz konusu olunca mobilya ve dizayn kadar değişik aksesuarlar da ön plana çıkar. Mesela küçük bir yatak odasına sahipseniz duvarınıza resim asarak veya sadece bir duvarı farklı renge boyayarak yatak odanıza hareketlilik katabilirsiniz. Aynı zamanda küçük yatak odaları için duvar rafları da oldukça kullanışlıdır. Bu rafları mutlaka eşya yerleştirmek için almanıza gerek yok. Çeşitli süslemeler ve objeler de yatak odanızda estetik bir dekor oluşturabilirsiniz. Şimdi sizin için yazımızda birbirinden farklı yatak odası dekorasyonlarını sunarak, bu tasarımlarda ön plana çıkan unsurlara göz atacağız. Bu fikirleri tıpatıp olmasa da siz de yatak odanızda uygulayabilirsiniz.
Siyah, beyaz, sarı ve gri renklerinin hakim olduğu yatak odasında ağırlık bariz bir şekilde siyahlara ait. En başta muhteşem yatak başlığı ve bu başlığı taçlandıran şık avize göz alıyor. Devasa yatak başlığı yeterince dikkat çekici olduğundan dekorasyonun kalanında sade renkler tercih edilmiş. Ancak siyah beyaz da zayıf kaldığından aralara canlı sarılar serpiştirilerek iç açıcı bir dekorasyon yaratılmış. Yatak bitimindeki pufun siyah beyaz desenli olması ise zevkli bir seçim.
Bazı yatak odaları da mimari özellikleriyle ilginçleşir. Karşımızdaki yatak odası dekorasyonu da bu duruma başarılı bir örnek. Bahçeye açılan geniş kapıları sayesinde iç açıcı bir dekorasyon elde edilmiş. Şayet böyle bahçeye açılan bir odanız varsa yatak odası olarak değerlendirmek akıllıca bir fikir olabilir. Yatak modelinde ise koyu ahşapla deri kullanılarak hoş bir uyum sağlanmış. Pencere önündeki oturma grubuyla yatak uyumu gözünüzden kaçmasın.
Resimde gördüğünüz avangart yatak odası dekorasyonu klasik stil bir dizayndır. Ancak klasiği günümüze taşımak için bazı müdahaleler yapabilirsiniz. Mesela bu dekorasyonda uçuş uçuş pembe ve beyazlar görüyorsunuz. Mobilyalar zaten klasik çizgilere sahip olduğundan ayrıca süsleme gerektirmiyor. Bu yatak odasını diğer avangart dekorasyonlardan ayıran duvardaki siyah beyaz kadın resmi. Siz de yatak odası dekorasyonunuzun stiline uygun bir resimle odanıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.
Rosa Pura Home Store’un tasarımı yatak odası dekorasyonunun en zengin parçası şüphesiz yatak başlığı. Soluk renklerden ibaret olan yatak odasını sıcacık hale getiren şey bariz bir şekilde yatağın kendisi. Hem çeşitli işlemeleri olan sarı yatak başlığı hem de üzerinde kelebeklerin uçuştuğu cıvıl cıvıl yatak örtüleriyle bulunduğu odanın tüm ambiyansını değiştirecek bir yatak tasarımı. Bu örnekte olduğu gibi bazen tek bir mobilya seçimiyle tüm dekorasyonu değiştirebilirsiniz.
Bazı insanlar yatak odalarında karanlık bir ambiyansı tercih eder. Bu karanlık gizemle birlikte zarif bir asalet de verir. Koyu duvar rengiyle birlikte deri koltukların kullanıldığı yatak odası, loş aydınlatmasıyla beraber insanı karanlık sulara sürüklüyor. Tam olarak detayları seçemediğiniz dekorasyonun diğer ilginç özelliği ise bilinçli olarak yıpranmış görünümlü bir halı kullanması ve de duvara monte edilmiş tüm odağı üzerinde toplayan egzotik duvar panosu.
Yatak odası dekorasyonlarında farklı fikirler bir arada kullanılarak çok çarpıcı dekorasyonlar elde edilebilir. Mesela örnekteki dekorasyonda yatağın yaslandığı duvara bir çöl resmi uygulanarak ilginç bir görünüm elde edilmiş. Değişik lamba kullanımıyla da bu etnik hava desteklenmiş. Diğer mobilyalarda ise saydammış izlenimi veren altın renkli eşyalar kullanılarak bir anda modern bir geçiş yapılmış. Ancak altın rengi bu egzotik havaya da uymuyor denilemez.
Yatak odası dekorasyonunuzu baştan aşağı beyaz veya başka bir renk yapıp silikleştirerek başka bir objeyi ön plana çıkarabilirsiniz. Mesela resimdeki yatak odası dekorasyonunda odanın her iki yanındaki lambalar zikzak şekilleriyle bir hayli ilginç görünüyorlar. Bunu daha da vurgulamak için tüm yatak odası beyaz hale getirilmiş. Daha canlı ve zengin bir dekorasyonda da bu lambalar kullanılabilirdi. Ancak sade bir tasarımla daha çarpıcı olmuş.
Yataklar mutlaka muntazam bir şekilde duvara yerleştirilecek diye bir kaide yok. Başlangıçta dediğimiz gibi bazen de yatak odası eşyaların farklı yerleştiriliş şekliyle ön plana çıkar. Dekorasyon yalnızca yeni mobilyalar almak değildir. Bu bohem yatak odası dekorasyonunda da yatak köşeye gelecek şekilde ancak özgürlüğüne de zeval getirmeden bağımsızca salınıyor. Kalan aksesuarlar ise ne eksik ne fazla, her şey yerli yerinde.
Bazıları da yatak odasında ferahlık ister. Yatak odası mutlaka dört tarafı kapalı bir oda değildir. Dekorasyonda risk almak için yatağınızı evin en havadar yerine yerleştirin. Özellikle kavurucu sıcaklarda çok rahat edersiniz. Böylesi dışarıdan da görülebilen bir yatak odasında da tıkış tıkış eşya olmaz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi yatağa uyumlu bir koltuk işinizi görmeye yeter.
Örnekteki yatak odası dekorasyonun başlıca özelliği fonksiyonel olması. Dikkat ederseniz odanın her bir köşesinde dolap işlevi gören kutular çıkıyor, yatağın altı dahil. Alt kısmı dolap işlevi gördüğünden dolayı yatak biraz yüksek yapılmış. Bu sıkıntı da düşünülerek mini bir merdiven ilave edilerek o kısma da terliklerinizi yerleştirmeniz için alan bırakılmış. İşlevsellik kadar konfor da mühim.
Kimi zaman da şatafat işlevselliğe tercih edilir ki bu tamamen zevk ve karakter meselesi. Şayet yeterince alanınız varsa ve klasik tarz dekorasyondan hoşlanıyorsanız neden en güzel tasarımları tercih etmeyesiniz? Bu şıklığıyla göz dolduran yatak odası dekorasyonunda elbette yenilikler de mevcut. Mesela duvarda hem resim hem de duvar kağıdı kullanılarak risk alınmış.
Ahşap malzemeyi bol kullanan yatak odasının modern stili göz alıcı. Özellikle yatağın iki yanındaki ayna süslemeli duvar panelleri odanın şıklığına şıklık katmış. Ahşap ağırlığından ve aynalı kısmı yeterince ilgi çektiğinden yatak odasının dekorasyonunun kalanında sade bir tasarım tercih edilmesi yerine bir karar. Fazlası göz yorabilirdi. Oysa şimdi her şey yerli yerinde.
Dekorasyonla ilgili daha fazla fikir edinmek için “Pratik dekorasyon önerileri” yazımıza göz atabilirsiniz.