Küçük evler için doğrudan kullanabileceğiniz 12 parlak fikir

Nasıl ki büyük evler için çeşit çeşit dekorasyon seçeneği varsa küçük ev modelleri için de pek çok alternatif mümkün. Sadece doğru tasarımları bulmak gerek. Siz de küçük ev nasıl dekore edilir sorusunun cevabını arıyorsanız bu yazımızda size dekoratörler tarafından da sıklıkla uygulanan ipuçlarını vereceğiz.
Bir evin dekorasyonunu yaparken, özellikle eşya seçimi ve ev yerleştirme sürecinde mutlaka mimari özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu özelliklerin başında da evin boyutu geliyor. Şayet küçük bir eve sahipseniz iç dekorasyonda muhakkak bu durumu aklınızdan çıkarmamalı, yalnızca beğendiğiniz diye odalarınıza sığmayacak mobilyalar almaktan kaçınmalısınız. Ya da bir şekilde sığdırdınız farz edelim; tıkış tıkış ve ferahlıktan uzak boğucu bir atmosfere sahip olur, zamanla o mobilyaları aldığınıza da pişman olursunuz. En iyisi evinizin modeline göre uygun bir tasarıma sahip eşyalardan şaşmamak; bunu yaparken de örnek küçük ev dekorasyon modelleri inceleyerek tasarım ve mobilyalardan ilham alabilirsiniz.
Küçük evlere uygun özel mobilyalar alabildiğiniz gibi pratik tasarımlara da göz atmanızda fayda var. Özellikle fonksiyonel niteliğiyle ön plana çıkan ürünler işinizi kolaylaştıracaktır. Bu da daha ziyade kompakt mobilyalara yönelmeniz anlamına gelir. Böylece daha az yer kaplayan eşyalar sayesinde daha ferah bir alanınız olur. Pratik mobilyalar dışında da küçük ev modellerini güzelleştirmek yaratıcı dekorasyon fikirleriyle mümkün. Mesela bir duvarı farklı renge boyamak veya duvara gömülü raflar kullanmak gibi yüzlerce alternatif bulabilirsiniz. Küçük ev dekorasyonlarında amaç yalnızca daha fazla yer açmak değildir. Aynı zamanda ihtiyacınız olan eşyaları yerleştirdikten sonra evinize estetik bir görünüm kazandırmak önemlidir. İşbu sebepten yazımızda yalnızca küçük evlere uygun akıllı tasarımları değil aynı zamanda küçük ev modellerini zenginleştirecek, basit yöntemlerle dekorasyona hareket katacak örnekler derledik. Şimdi hep beraber göz atalım.
Oturma odalarını olduğundan daha geniş göstermek için açık renkler tercih edilir. Küçük ev dekorasyon modelleri örneklerinde sıkça gördüğümüzü bir tercih. Ancak küçük ev dekorasyonu nasıl yapılır sorusuna vereceğimiz ilk cevap: ev dekorasyonunu canlandırmak için renk müdahalesi şart. Krem renkli geniş koltuğu tamamlayan tekli koltuklar mavi kadifeden seçilerek dekorasyona canlılık kazandırılmış. Aynı zamanda gri dolabın önündeki sehpayı andıran masa da rengarenk tercih edilmiş ancak baş rol mavi kadifede. Modern tasarımlı avize şıklığı da gözlerden kaçmasın.
Bir apartman dairesine göre tasarlanmış oturma odasında kırmızı renkli mobilyalar göz dolduruyor. Hem koltuklarda hem de orta sehpada kullanılan renk, tam bir uyum için televizyon sehpasında da kullanılmış. Televizyon masasının metalik dokusuyla modernleşen oturma odası küçük ev modellerinde çarpıcı bir dekorasyon yaratmak için mutlaka büyük mobilyalara gerek olmadığını gösterir nitelikle. Kafesi andırır lamba gibi objelerle modern stilini hissettiren bir dekorasyon.
Küçük ev modellerinin salonları da büyük evler kadar ilgi çekici olabilir. Belki çok fazla koltuk yerleştiremezsiniz ancak tek bir koltuk köşesini estetik bir dekor haline getirebilirsiniz. Ahşap ve kırık beyazın hakim olduğu odada renk olarak duvardaki pembe tonlu soyut resim salonun odağı haline gelmiş. Odadaki en geniş koltuğun olduğu duvara asılmış resme ihtişamlı avize eşlik ediyor. Böylece o köşe oda içerisinde kendi başına bir dekor oluşturmuş olur.
Ahşap ağırlıklı mini tuvaleti kuş bakışı görüyoruz. Böylece tuvalet dekorasyonun her bir köşesine hakim olabiliyorsunuz. Her ne kadar mini de olsa çamaşır makinası için yer ayrılmış. Esasen ihtiyacınız olan her şey mevcut görünüyor. Minimal şıklığı yansıtan lavabonun yanındaki yeşil bitki dahi unutulmamış. Bu tür küçük süslemelerle küçük ev modellerini ferah ve iç açıcı hale getirebilirsiniz. Yeter ki özen gösterin.
Bilhassa apartman dairelerinde bir duvarı farklı bir renge boyamak dekorasyon açısından yenilik katar. Üstelik örnek küçük evde duvar yalnızca farklı bir renge boyanmakla kalmamış, duvar içinde bir raf yapılmış. Ek olarak dumanlı griye boyanmış duvardaki resim, duvarın boyanma şekliyle uyum sağlayarak çarpıcı bir dekor oluşturmuş. Küçük sarı sehpası ve rengarenk minderleriyle açık mavi koltuk da tıpkı duvarın kendisi gibi suluboyadan çıkmışçasına görünüyor.
Küçük ev modellerine uygun alandan maksimum yararlanmalı çılgın bir tasarımla karşı karşıyayız. Özellikle çok fazla eşyanız varsa ve dolap ihtiyacınız çoksa küçük bir ev modelinde bunları yerleştirecek alan sıkıntınız olacaktır kuşkusuz. Ancak örnek dekorasyondaki gibi dolaplardan oluşan bir yatak odası her türlü eşyanızı muhafaza etmeniz için bir hayli kullanışlı bir seçenektir. Hatta resimde olduğu gibi yatağı dahi dolapların üzerine koyabilirsiniz
Bir başka rengarenk küçük ev modelinde mavi kadife koltuğun tonuna uyan çizgili halıyla cıvıl cıvıl bir oturma odası dizayn edilmiş. Ancak bu küçük ev modelinin ilginç özelliği renkli dekorasyonu değil. Bir tanesi soba için açılmış duvar oyukları sayesinde oturma odasında dolap kullanılmaya gerek kalmamış, bir boşluğa da çeşitli pikaplar yerleştirilmiş. Pratik yöntemlerle siz de küçük ev modelinize akıllı çözümler yapabilirsiniz.
İkinci yatak odası örneğimiz küçük ev modelleri içerisinde işlevselliğiyle ön plana çıkan bir tasarıma sahip. Kutuyu andıran şekilde dizayn edilen yatak bölümü bir hayli dikkat çekici. Yatağın alt kısmı odanın içlerine doğru uzayarak mini kutularla birlikte çekmece ihtiyacını bol bol karşılıyor. Yatak odasını ilginç kılan bir diğer özellikle de aksesuarların alışılmadık yerlere yerleştirilmesi ve de ilginç neon aydınlatmaları.
Visage Home Style imzalı yemek odasının her bir detayı başlı başına ilgi çekici duruyor. Kalın mermerden yapılma yemek masası zaten malzeme kullanımı itibariyle zaten sıra dışı. Buna bir de iki sandalyesini renklendirmesi ekleyin. Ancak bu yemek masasını asıl zenginleştiren çarpıcı lamba kullanımı. İstediğiniz kadar küçük bir evde oturun, böyle bir yemek odası setiyle göz alıcı bir eviniz olacaktır
Ev yerleştirme süreci küçük evler için en önemli unsurlardan biri olsa da aydınlatma sistemleri de bir o kadar önem taşıyor. Unutmayın ki eviniz ne kadar aydınlık olursa o kadar ferah ve büyük görünür. Bu yüzden tek bir ışıklandırma sistemi yerine katmanlı aydınlatma ögeleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii mümkünse gün ışığından bolca yararlanacak bir tasarım tercih etmelisiniz.
Resimde gördüğümüz küçük ev modelinde yatak odası orta genişlikte olmakla birlikte hem masa hem yatak hem de koltuk takımıyla biraz daralmış. Ancak duvarlar beyaza boyanıp daha ferah bir görüntü sağlanmış. Giysi dolabı da beyazdan seçilerek silikleştirilmiş. Böylece tıkış tıkış eşya görüntüsünden dolap çıkarılmış oldu. Zaten yeterince eşya olduğunda duvarlara ilgi çekici ama çok fazla olmayan biri iki resim yerleştirmek küçük ama yerinde bir müdahale.
Küçük ev modelleri sandığınızdan daha da küçük olabilir. Nüfus yoğunluğu ve bunun yarattığı sorunlar hepimizin malumu. Stüdyo daireler de olmak üzere çok küçük ev modellerine hazırlıklı olmamız lazım. Peki bu küçük evlerin mutfak modelleri nasıl olmalı? Karşımızda minicik mutfaklar için başarılı bir tasarım var. Metalik gümüşle birleşen parlak kırmızlar küçük mutfağa canlılık getirmiş. Alan dar olduğundan mutfak dolap kısımları azaltılarak raflara ağırlık verilmiş. Mümkün olduğunca küçük beyaz eşyalar da kullanılarak dekorasyon tamamlanmış.
Banyo dekorasyonları da iç açıcı hale geldi. Küçük ev modellerine uygun banyoda her şey yerli yerinde. Ancak bu iç açıcı bir banyonuz olmayacak anlamına gelmiyor. Duşakabinde çiçek desenli duvar kağıdı kullanılarak estetik bir görünüm elde edilmiş. Pembe lavabo tezgahı da bir o kadar şık görünüyor. Küçük evlerinizin banyolarını da süslemeyi unutmayın. Bunun için duvar kağıdı veya farklı objeler kullanabilirsiniz.
Daha fazla küçük ev dekorasyonlarına bakmak istiyorsanız “Küçük evler için pratik çözümler” başlığına göz atabilirsiniz.
Küçük ev nasıl dekore edilir? sorusuna cevap verebilecek daha fazla örnek için bkz: Küçük oturma odaları için 22 güzel dekorasyon örneği