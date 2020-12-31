Küçük evler için doğrudan kullanabileceğiniz 12 parlak fikir

Nasıl ki büyük evler için çeşit çeşit dekorasyon seçeneği varsa küçük ev modelleri için de pek çok alternatif mümkün. Sadece doğru tasarımları bulmak gerek. Siz de küçük ev nasıl dekore edilir sorusunun cevabını arıyorsanız bu yazımızda size dekoratörler tarafından da sıklıkla uygulanan ipuçlarını vereceğiz.

Bir evin dekorasyonunu yaparken, özellikle eşya seçimi ve ev yerleştirme sürecinde mutlaka mimari özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu özelliklerin başında da evin boyutu geliyor. Şayet küçük bir eve sahipseniz iç dekorasyonda muhakkak bu durumu aklınızdan çıkarmamalı, yalnızca beğendiğiniz diye odalarınıza sığmayacak mobilyalar almaktan kaçınmalısınız. Ya da bir şekilde sığdırdınız farz edelim; tıkış tıkış ve ferahlıktan uzak boğucu bir atmosfere sahip olur, zamanla o mobilyaları aldığınıza da pişman olursunuz. En iyisi evinizin modeline göre uygun bir tasarıma sahip eşyalardan şaşmamak; bunu yaparken de örnek küçük ev dekorasyon modelleri inceleyerek tasarım ve mobilyalardan ilham alabilirsiniz.