Küçük evler için doğrudan kullanabileceğiniz 12 parlak fikir

Ahşap ağırlıklı mini tuvaleti kuş bakışı görüyoruz. Böylece tuvalet dekorasyonun her bir köşesine hakim olabiliyorsunuz. Her ne kadar mini de olsa çamaşır makinası için yer ayrılmış. Esasen ihtiyacınız olan her şey mevcut görünüyor. Minimal şıklığı yansıtan lavabonun yanındaki yeşil bitki dahi unutulmamış. Bu tür küçük süslemelerle küçük ev modellerini ferah ve iç açıcı hale getirebilirsiniz. Yeter ki özen gösterin.