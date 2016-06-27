Harabe bir binanın muhteşem dönüşümü

Bu gün bir harabenin bir kalıntının nasıl muhteşem ve modern bir binaya dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Bir köyde yer alan bu bina yıllar içinde kullanılmamasından dolayı harabe haline gelmiş halinin yapılan çalışma ile modern, estetik ve çağdaş bir bina haline getirilmesini inceliyoruz. 1891 Francisco Maria Rodrigues d'Oliveira Grainha yılında yapılmış olan bu bina günümüze kadar ana duvarları dışında hiç bir kalıntısı kalmamış, sadece dört duvara sahip dökülmüş, sıvasız bir harabe haline gelmiş. İdeal ve uygun müdahaleler ile kurtarılan ve modern bir dekorasyonla insanları büyüleyen bir bina haline getirilen bu bina, kırsal bir okul için oldukça modern ve çağdaş bir ev haline getirilmiş. Mimar Davi Bulo tarafından hayata geçirilen bu proje homify farkı ile sizlere sunuluyor.
Evin iç kısmını incelediğinizde bir terk edilmişlik havası seziyorsunuz. Dökülmüş duvarlar, yıpranmış ve yosun tutmuş duvarları, eskimiş ve çürümüş pencereleri ile uzun zamandır kullanılmadığı ve çok uzun zaman önce terk edildiği aşikar. Bu bina bakımsız olduğu için açık havaya ve neme maruz kaldığı için aşırı şekilde yıpranmış.
Büyük bir miras olmasına rağmen görünürde bir harabe olan bu evin ön cephesi de oldukça kötü durumda. sıvaları dökülmüş, çürümeye başlayan duvarları ile tehlike arz eden zamanla çökecek olan bir ön cepheye sahip. Köyün hakim noktasında yer alan bu evi uygun bir proje ile kurtarmak çok önemli.
Resimde evin ön cephesinin yenilenmiş halini görüyorsunuz. Modern ve çağdaş bir şekilde restore edilen ve modern çizgilere göre boyanan bu cephe adeta yeni inşa edilmiş bir ev havasını andırıyor. Ön cephe ile birlikte ön avlu da yenilenmiş ve ev ile uyumlu bir hale getirilmiş. 19 yy mimarisi günümüzde olduğu gibi yansıtılarak özgünlük korunmuş.
Evin arka cephesi de müdahaleler ile eski ve harabe görüntüsünden kurtarılmış. Modern bir şekilde uygulanan proje ile oldukça çağdaş bir bina ortaya çıkarılmış. Kapıları, pencereleri, dış cephesi ve duvarı birbiri ile uyumlu olacak şekilde işlenmiş. Sonuç olarak ortaya modern bir okul binası çıkarılmış.Arka cephe avlusu taşlarla süslenmiş ve 19 yy havası burada da yaşatılmış
Okulun iç kısmında özgün halinde olduğu gibi küçük kiliseye yer verilmiş. Kilise tamamen özgün bir şekilde restore edilmiş ve okulun içinde ibadet edebilme imkanı sağlanmış. Kilise bölümü tamamen açık tonlarda boyanarak bu alanın kilisede arınmak isteyenler için aydınlık bir ortam oluşması sağlanmış.
Binanın içini gezmeye devam ettiğinizde iç mekanların da oldukça açık tonlarda boyandığını ve oldukça sade ve minimalist bir düzende dekore edildiğini görüyorsunuz. Yer kaplamaları için renkli karolar tercih edilerek binanın özgünlüğü korunmaya çalışılmış. Merdiven altı bölümü de işlevsel bir tasarım ile yapılmış ve fonksiyonellik ortaya çıkarılmış.