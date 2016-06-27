Harabe bir binanın muhteşem dönüşümü

Bu gün bir harabenin bir kalıntının nasıl muhteşem ve modern bir binaya dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Bir köyde yer alan bu bina yıllar içinde kullanılmamasından dolayı harabe haline gelmiş halinin yapılan çalışma ile modern, estetik ve çağdaş bir bina haline getirilmesini inceliyoruz. 1891 Francisco Maria Rodrigues d'Oliveira Grainha yılında yapılmış olan bu bina günümüze kadar ana duvarları dışında hiç bir kalıntısı kalmamış, sadece dört duvara sahip dökülmüş, sıvasız bir harabe haline gelmiş. İdeal ve uygun müdahaleler ile kurtarılan ve modern bir dekorasyonla insanları büyüleyen bir bina haline getirilen bu bina, kırsal bir okul için oldukça modern ve çağdaş bir ev haline getirilmiş. Mimar Davi Bulo tarafından hayata geçirilen bu proje homify farkı ile sizlere sunuluyor.