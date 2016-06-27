현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Harabe bir binanın muhteşem dönüşümü

ümit atdağ ümit atdağ
Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Rustik Evler Taş Beyaz
Loading admin actions …

Bu gün bir harabenin bir kalıntının nasıl muhteşem  ve modern bir binaya dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. Bir köyde yer alan bu bina  yıllar içinde kullanılmamasından dolayı harabe haline gelmiş halinin yapılan çalışma ile modern, estetik ve çağdaş bir bina  haline getirilmesini inceliyoruz. 1891 Francisco Maria Rodrigues d'Oliveira Grainha yılında yapılmış olan bu bina günümüze kadar ana duvarları dışında hiç bir kalıntısı kalmamış, sadece dört duvara sahip dökülmüş, sıvasız bir harabe haline gelmiş. İdeal ve uygun müdahaleler ile kurtarılan ve modern bir dekorasyonla insanları büyüleyen bir bina haline getirilen bu bina,  kırsal bir okul için oldukça modern ve çağdaş bir ev haline getirilmiş. Mimar Davi Bulo tarafından hayata geçirilen bu proje homify farkı ile sizlere sunuluyor.

Terkedilmişlik duygusu

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Rustik Pencere & Kapılar Taş
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto

Evin iç kısmını incelediğinizde bir terk edilmişlik havası seziyorsunuz. Dökülmüş duvarlar, yıpranmış ve yosun tutmuş duvarları, eskimiş ve çürümüş pencereleri ile uzun zamandır kullanılmadığı ve çok uzun zaman önce terk edildiği aşikar. Bu bina bakımsız olduğu için açık havaya ve neme maruz kaldığı için aşırı şekilde yıpranmış.

Ön cephenin hali

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Rustik Evler Taş Beyaz
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto

Büyük bir miras olmasına rağmen görünürde bir harabe olan bu evin ön cephesi de oldukça kötü durumda. sıvaları dökülmüş,  çürümeye başlayan duvarları ile tehlike arz eden zamanla çökecek olan bir ön cepheye sahip. Köyün hakim noktasında yer alan bu evi uygun bir proje ile kurtarmak çok önemli.

Yenilenmiş ön cephe

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Rustik Evler Taş Beyaz
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto

Resimde evin ön cephesinin yenilenmiş halini görüyorsunuz. Modern ve çağdaş bir şekilde restore edilen ve modern çizgilere göre boyanan bu cephe adeta yeni inşa edilmiş bir ev havasını andırıyor. Ön cephe ile birlikte ön avlu da yenilenmiş ve ev ile uyumlu bir hale getirilmiş. 19 yy mimarisi günümüzde olduğu gibi yansıtılarak özgünlük korunmuş.

Arka cephe

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Rustik Evler Taş Beyaz
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto

Evin arka cephesi de müdahaleler ile eski ve harabe görüntüsünden kurtarılmış.  Modern bir şekilde uygulanan proje ile oldukça çağdaş bir bina ortaya çıkarılmış. Kapıları, pencereleri, dış cephesi ve duvarı birbiri ile uyumlu olacak şekilde işlenmiş. Sonuç olarak ortaya modern bir okul binası çıkarılmış.Arka cephe avlusu taşlarla süslenmiş ve 19 yy havası burada da yaşatılmış

Küçük kilise

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto

Okulun iç kısmında özgün halinde olduğu gibi küçük kiliseye yer verilmiş. Kilise tamamen özgün bir şekilde restore edilmiş ve okulun içinde ibadet edebilme imkanı sağlanmış. Kilise bölümü tamamen açık tonlarda boyanarak bu alanın kilisede arınmak isteyenler için aydınlık bir ortam oluşması sağlanmış.

İç mekanlar

Recuperação do Antigo Colégio de Aldeia da ponte, David Bilo | Arquitecto David Bilo | Arquitecto Minimalist Yemek Odası Ahşap Ahşap rengi
David Bilo | Arquitecto

David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto
David Bilo | Arquitecto

Binanın içini gezmeye devam ettiğinizde iç mekanların da oldukça açık tonlarda boyandığını ve oldukça sade ve minimalist bir düzende dekore edildiğini görüyorsunuz. Yer kaplamaları için renkli karolar tercih edilerek binanın özgünlüğü korunmaya çalışılmış. Merdiven altı bölümü de işlevsel bir tasarım ile yapılmış ve fonksiyonellik  ortaya çıkarılmış.

7 adımda veranda nasıl oluşturulur?
Bu tadilat projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler