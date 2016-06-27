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Kısa sürede ev temizlemenin ipuçları

ümit atdağ ümit atdağ
Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
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Ev hanımları için ev temizliği kimi zaman bir eğlence sebebi kimi zamanda bir işkence metodudur. Ev temizliği evin büyüklüğüne ve kirliliğine bağlı olarak inanı yoran ve uzun zaman isteyen işlerdir.  Bu tür durumlarda evi kısa süre de temizlemek ve mucizeler yaratmak için homify farkı ile kısa süre de ev temizliğinin nasıl yapılacağı ile ilgili ipuçlarını inceliyoruz.  Evinize misafir geleceği zaman veya, evinizde kısa süre de temizlik yapmak istediğinizde  bu ip uçlarını kullanarak mucizeler yaratabilir,  uzun zaman ve çaba harcamadan evinizi pırıl pırıl bir ev haline getirebilirsiniz. Hızlı ve dinamik temizlik için birlikte bu ip uçlarını inceleyelim.

Kısa sürede toplayın

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homify
homify
homify

 Evinizin içinde dağınıklık olmasını istemiyorsanız öncelikle evinizin çeşitli alanlarında dağınıklığı önlemesi için depolama alanları oluşturun.  Bu sayede evinizin içinde dağınık eşya ve giysi görüntüsü oluşmasını engellemiş olursunuz. Temizlik yapmaya başladığınızda bu depolama alanlarını kullanarak ortalığı bir kaç dakika içinde toplamış olursunuz.

10 dakikada temizlik

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Tembellikten sıyrılarak uzandığınız yerden kalkın ve 10 dakikada temizliği yapın. Bahçe temizliğini kısa süre de yapmak için  otları belirli aralıklarla keserek çok uzamasını engelleyin.  Bahçe oturum alanını günlük olarak silip çok fazla kirlenmesini önleyin. Günlük olarak paspas ilke sildiğiniz de toplamda 10 dakika ayırmadan bahçenizi temizleyebilirsiniz.

30 dakikada salon temizliği

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Modern Oturma Odası
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Evin en fazla kullanılan alanları olan ara odalar ve salonlar için organize bir planla kısa süre de temizlik oldukça kolaydır. Önce kanepeleri temizlemekle işe başlayıp, sonra yerleri süpürüp silin. Son olarak da ortalık da gezinen fazlalıkları toplayıp muhafaza alanlarına koyarak temizliği bitirin. Toplamda 30 dakikanızı almadan temizliği bitirmiş olacaksınız.

Mutfak temizliği

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Endüstriyel Mutfak
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Mutfak temizliği odalar içinde en zor olanı ve en fazla çaba isteyenidir. Bu nedenle mutfak temizliğine 40 dakika ayırmalı ve mutfağınızın tertemiz bir mutfak olmasını sağlamalısınız. Önce yağlı cihazları yağ çözücü ile temizleyip silin. Sonra bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirip yıkayın. Sırasıyla mutfak tezgahını temizleyin ve son olarak da yerleri süpürüp silin. Artık ferah ve temiz bir mutfağa sahipsiniz.

Yatak odası temizliği

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Yatak Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Yatak odası temizlği için yatağı düzleyerek yatak odasının en büyük mobilyası ile temizliğe başlayabilirsiniz. Yatağı topladıktan sonra pencerenizi açarak yatak odanızı havalandırmalı,  zemini süpürüp sildikten sonra hijyenik kokular  ile tekrar silip yatak odasının toz tutmasını engellemelisiniz.  Son olarak  ortalıkta fazlalık olan eşyaları toplayıp düzenlediğinizde yatak odanız artık tertemiz bir yatak odası olacaktır.

Banyo temizliği

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept Modern Banyo Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

Banyolar ıslak hacimler olduğundan temizliği biraz meşakkatli olur. Banyo temizliğine duş kabini veya küvetten başlamalısınız. Duş kabini temizliğinden sonra lavabo ve zemini silip temizlik malzemeleri ile sildiğiniz de banyo temizliğinin yarısını tamamlamış olursunuz. Klozet temizliğine biraz özen gösterip sağlıklı bir şekilde temizlik yaptığınızda banyo temizliği tamamlanmış olacaktır. İsteğe bağlı olarak  kapı ve pencere temizliği yapabilir veya bu şekilde bırakabilirsiniz.

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