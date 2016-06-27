Kısa sürede ev temizlemenin ipuçları

Ev hanımları için ev temizliği kimi zaman bir eğlence sebebi kimi zamanda bir işkence metodudur. Ev temizliği evin büyüklüğüne ve kirliliğine bağlı olarak inanı yoran ve uzun zaman isteyen işlerdir. Bu tür durumlarda evi kısa süre de temizlemek ve mucizeler yaratmak için homify farkı ile kısa süre de ev temizliğinin nasıl yapılacağı ile ilgili ipuçlarını inceliyoruz. Evinize misafir geleceği zaman veya, evinizde kısa süre de temizlik yapmak istediğinizde bu ip uçlarını kullanarak mucizeler yaratabilir, uzun zaman ve çaba harcamadan evinizi pırıl pırıl bir ev haline getirebilirsiniz. Hızlı ve dinamik temizlik için birlikte bu ip uçlarını inceleyelim.
Evinizin içinde dağınıklık olmasını istemiyorsanız öncelikle evinizin çeşitli alanlarında dağınıklığı önlemesi için depolama alanları oluşturun. Bu sayede evinizin içinde dağınık eşya ve giysi görüntüsü oluşmasını engellemiş olursunuz. Temizlik yapmaya başladığınızda bu depolama alanlarını kullanarak ortalığı bir kaç dakika içinde toplamış olursunuz.
Tembellikten sıyrılarak uzandığınız yerden kalkın ve 10 dakikada temizliği yapın. Bahçe temizliğini kısa süre de yapmak için otları belirli aralıklarla keserek çok uzamasını engelleyin. Bahçe oturum alanını günlük olarak silip çok fazla kirlenmesini önleyin. Günlük olarak paspas ilke sildiğiniz de toplamda 10 dakika ayırmadan bahçenizi temizleyebilirsiniz.
Evin en fazla kullanılan alanları olan ara odalar ve salonlar için organize bir planla kısa süre de temizlik oldukça kolaydır. Önce kanepeleri temizlemekle işe başlayıp, sonra yerleri süpürüp silin. Son olarak da ortalık da gezinen fazlalıkları toplayıp muhafaza alanlarına koyarak temizliği bitirin. Toplamda 30 dakikanızı almadan temizliği bitirmiş olacaksınız.
Mutfak temizliği odalar içinde en zor olanı ve en fazla çaba isteyenidir. Bu nedenle mutfak temizliğine 40 dakika ayırmalı ve mutfağınızın tertemiz bir mutfak olmasını sağlamalısınız. Önce yağlı cihazları yağ çözücü ile temizleyip silin. Sonra bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirip yıkayın. Sırasıyla mutfak tezgahını temizleyin ve son olarak da yerleri süpürüp silin. Artık ferah ve temiz bir mutfağa sahipsiniz.
Yatak odası temizlği için yatağı düzleyerek yatak odasının en büyük mobilyası ile temizliğe başlayabilirsiniz. Yatağı topladıktan sonra pencerenizi açarak yatak odanızı havalandırmalı, zemini süpürüp sildikten sonra hijyenik kokular ile tekrar silip yatak odasının toz tutmasını engellemelisiniz. Son olarak ortalıkta fazlalık olan eşyaları toplayıp düzenlediğinizde yatak odanız artık tertemiz bir yatak odası olacaktır.
Banyolar ıslak hacimler olduğundan temizliği biraz meşakkatli olur. Banyo temizliğine duş kabini veya küvetten başlamalısınız. Duş kabini temizliğinden sonra lavabo ve zemini silip temizlik malzemeleri ile sildiğiniz de banyo temizliğinin yarısını tamamlamış olursunuz. Klozet temizliğine biraz özen gösterip sağlıklı bir şekilde temizlik yaptığınızda banyo temizliği tamamlanmış olacaktır. İsteğe bağlı olarak kapı ve pencere temizliği yapabilir veya bu şekilde bırakabilirsiniz.