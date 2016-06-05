Taze bir başlangıca kim hayır diyebilir?

Türkiye'de genellikle yenisini almak ya da yenisine geçmek tercih sebebi olsa da, kimi zaman çok daha az bir masrafla kötü durumdaki bir evi elden geçirip taptaze bir başlangıç yapmak mümkündür. Bugün tam da böyle bir renovasyon projesinin ayrıntılarını ele alacağız sizinle. İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan ve uzun yılların yıpranmışlığını üzerinde taşıyan bir dairenin usta bir ekibin ellerinde nasıl yeniden doğduğuna birilikte bakacağız. Gerek kötü durumdaki salonun, gerekse de dökülmekte olan mutfağın canlı renkler ve tarz mobilyalarla nasıl birdenbire kimlik değiştirip, şıkır şıkır mekânlar haline geldiğini görünce siz de şaşıracak ve belki kendi eviniz için yepyeni fikirler edineceksiniz. Hazırsanız başlayalım.