Taze bir başlangıca kim hayır diyebilir?

Türkiye'de genellikle yenisini almak ya da yenisine geçmek tercih sebebi olsa da, kimi zaman çok daha az bir masrafla kötü durumdaki bir evi elden geçirip taptaze bir başlangıç yapmak mümkündür. Bugün tam da böyle bir renovasyon projesinin ayrıntılarını ele alacağız sizinle. İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan ve uzun yılların yıpranmışlığını üzerinde taşıyan bir dairenin usta bir ekibin ellerinde nasıl yeniden doğduğuna birilikte bakacağız. Gerek kötü durumdaki salonun, gerekse de dökülmekte olan mutfağın canlı renkler ve tarz mobilyalarla nasıl birdenbire kimlik değiştirip, şıkır şıkır mekânlar haline geldiğini görünce siz de şaşıracak ve belki kendi eviniz için yepyeni fikirler edineceksiniz. Hazırsanız başlayalım.
Bu şaşırtıcı değişim projesine incelemeye evin salonuyla başlayalım. Herhalde bu manzarayı çok fazla tarif etmeye gerek yok. Tamamen kaos ve dağınıklığın hakim olduğu, pek de iç açıcı olmayan ve insanda orada vakit geçirme duygusu uyanmdırmayan bir mekân var karşımızda.
Etkileyici değil mi? İnsanın yukarıdaki ile bu salonun aynı mekân olduğuna inanası gelmiyor. Tamamen yenilenen ve modern çizgileriyle ışıl ışıl parlayan şömine, aynı şekilde duvara gömme biçimde tekrar yapılan ve hem dağınıklığı ortadan kaldırıp hem de bir çeşit vitrin işlevi gören raflar ve huzur verici renk paletiyle bu salon eskisine hiç benzemiyor.
Mekânın yemek odası da tıpkı salon gibi kullanılabilir durumda olsa da bir makyaja ihtiyacı olduğu çok belli. Kapılar perde ya da panjur olmadığı için çok çıplak görünürken, ahşap yemek masası ve sandalyeler de mekâna bir sıcaklıktan çok lüzumsuz bir ağırlık katmış.
Usta bir elin değmesinden sonra, az önce içimizi karartan yemek odası çok daha taze, ferah ve canlı bir mekâna dönüşmüş durumda. Modern yemek odasını evin genelinde kullanılan yeşilin tonuyla süsleyen sandalyelerin yanısıra hem doğraması elden geçiriken, hem de perde ilavesiyle kendine gelen kapının değişimi de gerçekten dikkat çekici. Arka plandaki şık dolap da tasarımcının bir başka hoş dokunuşu olarak dikkat çekiyor.
Şimdi gelin mekânın elden geçirilen mutfağına da kısaca bir göz gezdirelim. Yine modern bir tarzın egemen olduğu mutfakta Art Deco esintilerinin de rastlandığı ama genel hava itibarıyla minimalist bir tasarım dili görüyoruz. Doğramalarla müthiş uyum sağlayan perde seçimi yemek odasıyla mutfak arasındaki sürekliliği kuran unsurlardan biri olurken, mekânı dolduran doğal ışık da bu mutfağın en özel taraflarından biri olarak dikkat çekiyor.
Ailece vakit geçirmek için düşünülen bu odanın evin diğer mekânlarından çok farklı olduğu söylenemez. Yine eskimiş mobilyalar, özensiz bir yerleştirme ve tıkış tıkış, iç karartıcı bir ortam var karşımızda.
Bakın ustaca dokunuşlarla en kötü durumdaki oda bile nasıl birdenbire çekici bir mekân haline geliyor. Ve çok masraflı bir değişimden de söz etmiyoruz aslında. Odayı karartan ahşap dolabın yerine konan gömme raflar, yenilenen halı ve birkaç yastık ilavesiyle o can sıkıcı mekân gitmiş, insanın kendini çok daha huzurlu hissedebileceği bir oda gelmiş.
Bu değişim projesini beğendiyseniz ’36 m2 evin yeniden yaratılması’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.