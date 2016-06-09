Türkiye'den aklınızı alacak 10 aile evi

Her ne kadar Amerika'da büyük bir kentin banliyö mahalleleri gibi görünse de, Sakarya'da bulunan bu ev başka türlü bir aile evi konseptinin de mümkün olduğunu bize gösteriyor. L biçimindeki yatay oryantasyonlu mimarisi, Amerikan tarzı çatıları ve özenli bahçe düzenlemesiyle bu konutta bir aile evinden beklediğiniz her şey var.