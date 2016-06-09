Türkiye'den aklınızı alacak 10 aile evi

Kimileri şehir merkezinde yaşamayı tercih etse de özellikle çocuklu ailelerin hayalidir, uygun bir yerde mustakil bir evsahibi olmak. Çocukların rahatça oynayıp koşturabileceği bir bahçe, eşyaların tıkış tıkış görünmeyeceği genişlik ve ferahlığa sahip odalar ve elbette sessiz, sakin, huzurlu bir atmosfer. İşte bu yazıda söz konusu şartları az çok sağlayan ve hepsi ülkemizde bulunan mimarlık şirketleri tarafından tasarlanan 10 aile evini mercek altına alıyoruz. Bakalım siz hangisini ya da hangilerini beğeneceksiniz.
İlk evimiz Ankara'da bulunan ve bahçeye entegre edilmiş barbeküsü de içinde olmak üzere her türlü detayın düşünüldüğü mükemmel bir konut. Özellikle geniş bir ailenin çok rahat edeceği ev geleneksel Osmanlı mimarisinden bazı esintiler de taşıyor.
Esra Kazmirci imzası taşıyan bu ev ise gözlerden uzak, sakin ve doğayla iç içe lokasyonuyla, şehrin gürültü ve stresinden uzak bir yaşam hayal edenlere sesleniyor. Bir yazlık ev olarak tasarlanan villa, sadece şirinliğiyle değil ahşabın kattığı sıcaklık ve yüzme havuzu gibi lüksleriyle de dikkat çekiyor.
İstanbul'da bulunan bir mimarlık ofisinin tasarladığı bu villa ise Türkiye'de alıştığımızın dışına çıkan son derece modern bir mimari çizginin temsilcisi konumunda. Yüzyıl ortası öncü modernizminin izlerini de taşıyan evde farklı malzemelerin uyumu ve doğal ışığı maksimize eden dış cephe çalışması da dikkat çekiyor.
Mimarisi itibariyle çok maceracı görünmese de farklı malzemeleri uyumlu biçimde bir araya getirmesiyle ve ikinci kat dış cephesinde kullanılan ahşap panellerin güzelliği ve eve kattığı sıcaklıkla, bu proje de tam bir aile evi tanımını hak ediyor.
İstanbul'da bulunan bu proje ise yalnızca geniş bir ailenin her türlü ihtiyacına cevap verecek yapısıyla değil, geleneksel öğelerin özenle kullanıldığı modern mimarisi ve dış cephede seçilen renk sayesinde belirgin hale gelen asaletiyle görenleri kıskandırıyor.
Türkiye'de villa ya da müstakil ev denince akla gelen bir mimari tarzı vardır ve bu tarzın dışına çıkıldığını nadiren görürüz. Oysa Türkiye'den bir firmanın tasarımı olan bu müstakil konut örneğinde görüldüğü gibi çıplak ateş tuğlasının özgün bir dış cephe malzemesi olarak kullanıldığı ve Amerikan evlerine benzeyen giriş kısmıyla böylesi bir aile evi de mümkün.
Avrupa'nın aksine Türkiye'de hâlen bir arada yaşayan geniş aileler de mevcut ve bunun gibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik evler de. Bu örnekte gördüğünüz tripleks yapı hem çok geniş bir aileye yetecek kadar odası, hem de kendine özgü yazlık ev mimarisiyle dikkat çeken görkemli bir konut projesi.
Projesi Hatay'daki bir mimarlık ajansına ait olan bu ev de yine kendien has mimari biçimi ve iddialı dış cephe rengiyle dikkat çekiyor. Dış cephenin bu ağırbaşlı görünümü ahşap kapı ilavesiyle hafifleyip daha sıcak bir hale bürünürken, peyzaj çalışması da aile evi havasını vurguluyor.
Her ne kadar Amerika'da büyük bir kentin banliyö mahalleleri gibi görünse de, Sakarya'da bulunan bu ev başka türlü bir aile evi konseptinin de mümkün olduğunu bize gösteriyor. L biçimindeki yatay oryantasyonlu mimarisi, Amerikan tarzı çatıları ve özenli bahçe düzenlemesiyle bu konutta bir aile evinden beklediğiniz her şey var.
Türkiye'den seçtiğimiz aile evleri arasındaki bu turu malzeme seçimiyle ve çevre duyarlılığıyla ilgi çeken bu evle bitirelim istedik. Günümüzde çok rağbet edilmeyen bir malzeme olan kerpiçle inşa edilen bu ev, özellikle çevreye saygılı, ekolojik duyarlılığı yüksek olan aileler için bire bir.
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