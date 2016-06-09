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Türkiye'den aklınızı alacak 10 aile evi

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KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Kimileri şehir merkezinde yaşamayı tercih etse de özellikle çocuklu ailelerin hayalidir, uygun bir yerde mustakil bir evsahibi olmak. Çocukların rahatça oynayıp koşturabileceği bir bahçe, eşyaların tıkış tıkış görünmeyeceği genişlik ve ferahlığa sahip odalar ve elbette sessiz, sakin, huzurlu bir atmosfer. İşte bu yazıda söz konusu şartları az çok sağlayan ve hepsi ülkemizde bulunan mimarlık şirketleri tarafından tasarlanan 10 aile evini mercek altına alıyoruz. Bakalım siz hangisini ya da hangilerini beğeneceksiniz.

1. Ankara'dan bir konak

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

İlk evimiz Ankara'da bulunan ve bahçeye entegre edilmiş barbeküsü de içinde olmak üzere her türlü detayın düşünüldüğü mükemmel bir konut. Özellikle geniş bir ailenin çok rahat edeceği ev geleneksel Osmanlı mimarisinden bazı esintiler de taşıyor.

2. Kutu gibi bir ev

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Esra Kazmirci imzası taşıyan bu ev ise gözlerden uzak, sakin ve doğayla iç içe lokasyonuyla, şehrin gürültü ve stresinden uzak bir yaşam hayal edenlere sesleniyor. Bir yazlık ev olarak tasarlanan villa, sadece şirinliğiyle değil ahşabın kattığı sıcaklık ve yüzme havuzu gibi lüksleriyle de dikkat çekiyor.

3. Modern bir aile evi

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

İstanbul'da bulunan bir mimarlık ofisinin tasarladığı bu villa ise Türkiye'de alıştığımızın dışına çıkan son derece modern bir mimari çizginin temsilcisi konumunda. Yüzyıl ortası öncü modernizminin izlerini de taşıyan evde farklı malzemelerin uyumu ve doğal ışığı maksimize eden dış cephe çalışması da dikkat çekiyor.

4. Kompakt bir aile evi

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Modern Evler
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA

Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

Mimarisi itibariyle çok maceracı görünmese de farklı malzemeleri uyumlu biçimde bir araya getirmesiyle ve ikinci kat dış cephesinde kullanılan ahşap panellerin güzelliği ve eve kattığı sıcaklıkla, bu proje de tam bir aile evi tanımını hak ediyor.

5. Asalet dolu bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İstanbul'da bulunan bu proje ise yalnızca geniş bir ailenin her türlü ihtiyacına cevap verecek yapısıyla değil, geleneksel öğelerin özenle kullanıldığı modern mimarisi ve dış cephede seçilen renk sayesinde belirgin hale gelen asaletiyle görenleri kıskandırıyor.

6. Farklı bir mimari

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Türkiye'de villa ya da müstakil ev denince akla gelen bir mimari tarzı vardır ve bu tarzın dışına çıkıldığını nadiren görürüz. Oysa Türkiye'den bir firmanın tasarımı olan bu müstakil konut örneğinde görüldüğü gibi çıplak ateş tuğlasının özgün bir dış cephe malzemesi olarak kullanıldığı ve Amerikan evlerine benzeyen giriş kısmıyla böylesi bir aile evi de mümkün.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Görkemli bir aile evi

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Avrupa'nın aksine Türkiye'de hâlen bir arada yaşayan geniş aileler de mevcut ve bunun gibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik evler de. Bu örnekte gördüğünüz tripleks yapı hem çok geniş bir aileye yetecek kadar odası, hem de kendine özgü yazlık ev mimarisiyle dikkat çeken görkemli bir konut projesi.

8. Alçakgönüllü aile evi

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Evler
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Projesi Hatay'daki bir mimarlık ajansına ait olan bu ev de yine kendien has mimari biçimi ve iddialı dış cephe rengiyle dikkat çekiyor. Dış cephenin bu ağırbaşlı görünümü ahşap kapı ilavesiyle hafifleyip daha sıcak bir hale bürünürken, peyzaj çalışması da aile evi havasını vurguluyor.

9. Amerikan tarzı yaşam

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar VİLLA , DEKORASYON, İÇ MİMARİ
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Her ne kadar Amerika'da büyük bir kentin banliyö mahalleleri gibi görünse de, Sakarya'da bulunan bu ev başka türlü bir aile evi konseptinin de mümkün olduğunu bize gösteriyor. L biçimindeki yatay oryantasyonlu mimarisi, Amerikan tarzı çatıları ve özenli bahçe düzenlemesiyle bu konutta bir aile evinden beklediğiniz her şey var.

10. Eskiye dönüş: Kerpiç ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Türkiye'den seçtiğimiz aile evleri arasındaki bu turu malzeme seçimiyle ve çevre duyarlılığıyla ilgi çeken bu evle bitirelim istedik. Günümüzde çok rağbet edilmeyen bir malzeme olan kerpiçle inşa edilen bu ev, özellikle çevreye saygılı, ekolojik duyarlılığı yüksek olan aileler için bire bir. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Rüya ev tasarımına 7 örnek’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

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