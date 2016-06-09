195 metrekarelik dev değişim

Bugün homify 360 turumuzda sizleri Asya'nın doğusuna, Güney Kore'ye götürüyoruz. Ülkemiz ile olan dostça bağları nedeniyle kardeş ülke olarak adlandırabileceğimiz, resmi adıyla Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de konumlanan oldukça geniş bir dareinin dönüşümüne tanık olacağız. Design Seven isimli iç mimarlık ofisi tarafından yürütülen çalışmada baştan aşağı bir değişim projelendirilmiş. Kapı ve pencerelerden zemin ve tavanlara kadar tüm alanlarda kadar büyük değişiklikler yapılmış. Bu değişimin önce ve sonrasının belgelendiği fotoğraflara gelin hep birlikte bakalım ve 195 mtrekarede gerçekleştirlen bu lüks değişimi görelim.
Bu mekan mutfağın dolapları ve diğer üniteleri kaldırıldıktan sonraki görünümü. Çok büyük ancak buna rağmen karanlık, kasvetli, sevimsiz ve kesinlikle berbat bir aydınlatma düzenine sahip.
Ve işte karşımızda muhteşem bir mutfak! Lüks, geniş ve şık. Gerçekleştirilen tadilat sonucunda baştan aşağıya bir değişim sağlanmış. Konutun orta kısmında yer alan ve bu nedenle dışarıya açılan bir penceresi bulunmayan mutfağın doğal gün ışığından da faydalanabilmesi için aradaki duvarlar indirilmiş.
İlk fotoğrafla aynı taraftan çekilen bu fotoğraf eski halini ve yeni halini karşılaştırmak için oldukça iyi. Mekanların ayrımında yapılan değişiklik, ahşap parkeler, koridorda yer alan göme dolapların kapakları mutfağın kendisi dışında yapılan değişikliklerden yalnızca birkaçı. Modern mutfak üniteleri ve geleneksel, balıksırtı döşemeli ahşap parke mekanda elit, şık bir hava yaratmış.
Parlak lake cilalı, gri mutfak dolaplarının tercih edildiği mutfakta tüm malzemeler birinci kalite kullanılmış. Mutfağın aydınlatma sistemi komple yenilenmiş, tüm çalışma, pişirme ve yemek alanları için uygun aydınlatma düzenleri oluşturulmuş.
Konutun en hoş özelliklerinden biri de, oturma odasının iki duvar boyunca olan pencerelerinin eski usül panjurlar ile örtülmüş olması. Tıpkı balıksırtı ahşap parke gibi konuta eskiden kalma lüks bir hava veren, bir nevi burjuvazi bir atmosfer yaratan bu detaylar aslında daireye tadilatla birlikte yerleştirilen yeni dekoratatif unsurlar.
Banyonun bu fotoğrafı yapılan tadilatın boyutunu oldukça iyi bir biçimde anlatıyor. Konutun birçok odasında olduğu gibi banyoda da bazı duvarlar yıkılarak mekanlar yeniden yapılandırılmış, yer yer büyütülmüş ya da şekilleri değiştirilmiş.
Fotoğrafta banyonun yenilenmiş halini görüyoruz. Mavinin dinlendirici etkisi banyo ortamına çok yakışıyor ve bu banyoda da mavi ve beyaz fayanslar bir arada kullanılarak hem huzurlu hem de modern ve şık bir ortam oluşturulmış. Son dönem sıkça gördüğümüz, yeni trendlerden biri olan banyo küvetinin ve duş alanının yarı ayrı olması bu banyoda da uygulanmış.
Yapılan tadilatta elbette yatak odaları da bazı değişikliklere uğramış. Konutun mutfak dahil tümünde olduğu üzere, yatak odalarına da balıksırtı ahşap parke döşenmiş. Oldukça maliyetli olmakla birlikte mekanlara elit bir hava kazandırmak için çok iyi bir seçim. İki yatak odası arasında sürgülü kapı yapılmış, böylece koridora çıkmadan odalar arası geçiş yapmak mümkün.
Ebeveyn yatak odası son derece geniş ve lüks otel odalarını andıran konfora sahip. Boydan boya gömme giysi dolabı, kendine özel bir alana sahip olan, muhteşem aydınlatmasıyla bir makyaj masası gibi sıra dışı özellikler barındıran ebeveyn yatak odası geniş bir alanıyla da dikkat çekiyor. Yatak odası tadilatları ve dekorasyonu ile ilgileniyorsanız, ’Yatak odanızı canlandıracak 10 dekorasyon fikri’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.