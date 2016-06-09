195 metrekarelik dev değişim

Fotoğrafta banyonun yenilenmiş halini görüyoruz. Mavinin dinlendirici etkisi banyo ortamına çok yakışıyor ve bu banyoda da mavi ve beyaz fayanslar bir arada kullanılarak hem huzurlu hem de modern ve şık bir ortam oluşturulmış. Son dönem sıkça gördüğümüz, yeni trendlerden biri olan banyo küvetinin ve duş alanının yarı ayrı olması bu banyoda da uygulanmış.